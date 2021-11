Faustball Jetzt schlagen sie in der Halle auf: Schlieremer NLA-Faustballerinnen starten in die Indoor-Saison Am kommenden Sonntag beginnt in Schlieren die Hallenmeisterschaft. Die Limmattalerinnen starten in der Unterrohrhalle mit einer Doppelrunde. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 24.11.2021, 13.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab Sonntag in der Halle im Aktion: Schlierens Nachwuchs-Nationalspielerin Lana Paunovic (am Ball), Celestina Fritschi (rechts) und Kolleginnen sind gefordert. Fabio Baranzini

Nach einem Jahr Unterbruch duellieren sich im kommenden Winter die besten Faustballerinnen und Faustballer des Landes wieder in der Halle. Im Winter 2020/21 musste die Meisterschaft wegen den Coronamassnahmen bekanntermassen abgesagt werden, aber jetzt sind alle bereit für die Duelle unter dem schützenden Dach. «Wir freuen uns darauf, dass es wieder losgeht», sagt Daniel Laubi vom STV Schlieren. Zusammen mit Berufsmagier Dominik «Magic Guga» Gugerli und der langjährigen NLA-Spielerin Michelle Krautter führt der Klubpräsident als Co-Trainer das junge Schlieremer Team in die Saison. Laubi sagt:

«Die Ausgangslage ist für uns klar. Wir wollen in erster Linie den Platz in der Nationalliga A behaupten.»

Dies sei in Anbetracht des anhaltenden Generationenwechsels im Team ein grosses Ziel. Laubi: «Wir haben talentierte, hungrige Spielerinnen im Kader. Aber natürlich fehlt ihnen noch die Routine.» Vor allem auf der zentralen Position der Schlägerin sei Erfahrung eminent wichtig. Mal schauen, wie sich Schlierens 16-jährige Nachwuchs-Nationalspielerin Lana Paunovic und ihre Kolleginnen in den kommenden Wochen schlagen werden. «Ein Abstieg in die Nationalliga B ist für uns jedenfalls keine Option», gibt sich Co-Trainer Laubi – er ist für die Offensivabteilung zuständig – betont optimistisch.

Schlieren holte neun Meistertitel in der Halle

Zwei, die Faustball können. Männer-Coach Marcel Kunz (links) und Vereinspräsident Daniel Laubi. Ruedi Burkart

Ein Blick zurück zeigt, dass die Mission Ligaerhalt für die Schlieremerinnen, immerhin neunfache nationale Titelträgerinnen in der Halle, alles andere als ein Selbstläufer werden wird. Als im Winter 2019/20 – also vor dem Ausbruch der Coronapandemie – letztmals in der Halle gespielt wurde, konnte der STV Schlieren von insgesamt neun Pflichtspielen gerade deren zwei gewinnen. Beide Male denkbar knapp mit 3:2 nach Sätzen gegen Elgg, das Ende Saison ohne einen einzigen Punkt absteigen musste. Und diesmal? Laubi sagt nur:

«Die Wahrheit liegt auf dem Platz.»

Zum diesjährigen Modus: Acht Teams spielen in der Frauen-NLA. In einer einfachen Runde treten alle einmal gegeneinander an. Nach diesen je sieben Partien pro Team spielen die vier Erstplatzierten an einem Finalevent um den Meistertitel. Die Klubs auf den Rängen fünf bis acht ermitteln in einem Playout den direkten Absteiger in die Nationalliga B. «Wir setzen uns Rang fünf als Ziel. So könnten wir in der ersten Runde gegen den Achten ran», sagt Laubi. Und damit, so der Plan, den Klassenerhalt vorzeitig klar machen. Die beiden Verlierer der ersten Playout-Runde spielen schliesslich untereinander den Absteiger in die Nationalliga B aus.

Schlierens NLB-Männer starten eine Woche später

Erst am übernächsten Wochenende starten die Schlieremer NLB-Männer in die Hallensaison. Am vergangenen Sonntag waren sie spielfrei, als die ersten Partien ausgetragen worden sind. Los geht’s für das Team von Coach Marcel Kunz am Samstag, 4. Dezember, in Winterthur in den Rennweghallen mit Spielen gegen Affeltrangen und Jona II. Tags darauf trifft man sich im thurgauischen Müllheim zu zwei weiteren Partien. Wie der Verein auf seiner Homepage schreibt, gibt es im Vergleich zur Feldsaison zwei Ausfälle und einen Rücktritt zu verzeichnen.

Ob Schlierens Männer (links Trainer Marcel Kunz) erneut Grund zum Jubeln haben? Im Sommer 2020 feierten sie den NLB-Meistertitel auf dem Feld. zvg

Defensiv-Routinier Christian Steuer verzichtet zumindest vorerst auf die Hallensaison, Zuspieler Michael Munjekovic brach sich das Schlüsselbein und Leistungsträger Swen Aebersold erlitt einen Bruch in der Hand, befindet sich aber bereits im Wiederaufbau. Im Gegenzug wird Severin Holzer von einer Verletzung zurückkehren. Andrea Fritschi und Manuel Vogel sollen in der Offensive für die Punkte sorgen, defensiv müssen Fabio Fritschi und Dario Springer abräumen. Das eher schmale Kader wird durch Marcel Gertsch und Andri Kaiser sporadisch unterstützt. Wie weit nach vorne es den Limmattalern unter diesen Voraussetzungen reichen wird – man wird sehen.

Saisonstart Nationalliga A, Frauen

Sonntag, 28. November, Sporthalle Unterrohr, Schlieren. Start um 9 Uhr mit der Partie Jona – Hochdorf. Danach Schlieren – Neuendorf, Schlieren – Hochdorf und Jona – Neuendorf. Ab 13 Uhr weitere Partien.