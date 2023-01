Faustball «Ich bin aus allen Wolken gefallen»: Der STV Schlieren spielt künftig in der Nationalliga A Die Limmattaler Faustballer steigen am grünen Tisch in die höchste Liga auf. Sie rücken nach für den TV Olten, der sein Team aus Mangel an Spielern zurückzieht, und haben jetzt das eine oder andere Problem. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 18.01.2023, 13.04 Uhr

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Von den vier Schlieremer Protagonisten ist nur noch Andrea Fritschi (Zweiter von rechts) dabei. Trainer Marcel Kunz (links) gab seinen Rücktritt bereits im vergangenen Herbst, Christian Steuer (Nummer 6) und Swen Aebersold (rechts) werden künftig ebenfalls nicht mehr für den STV Schlieren jubeln. Alexander Wagner (28. Juni 2022)

«Ich bin aus allen Wolken gefallen.» Als Andrea Fritschi am vergangenen Dienstag um 16 Uhr auf dem Handy die Meldung las, dass er mit seinem STV Schlieren über Nacht in die Nationalliga A aufgestiegen sei, konnte er es zuerst nicht glauben. Schlierens Spielertrainer:

«Ich musste dreimal auf das Display schauen. Aber die Meldung war immer noch da. Wir haben vergangene Saison alles dafür getan, um aufzusteigen. Aber dann hat es doch nicht geklappt. Und jetzt spielen wir trotzdem im Sommer in der Nationalliga A. Mir fehlen ehrlich gesagt ein wenig die Worte.»

Grund für Schlierens wundersamen Aufstieg: Der TV Olten, gegen den Schlieren Anfang September letzten Jahres in den NLA-Aufstiegsspielen noch zweiter Sieger geblieben war, verzichtet dankend auf die Promotion. «Ich habe gehört, dass sie zu wenige Spieler haben», so Fritschi. Laut Fabio Baranzini, dem Pressechef von Swiss Faustball, ist von Seiten der Solothurner alles sauber gelaufen:

«Der TV Olten hat sich am Stichtag

15. Januar nicht für die NLA-Feldsaison angemeldet. Also rück nun der STV Schlieren nach.»

Dies, weil Schlieren an der Aufstiegsrunde hinter Rickenbach-Wilen und Olten – beide erspielten sich damals den Platz in der NLA – Dritter geworden war. Und weil Olten offenbar nichts falsch gemacht hat, werden die Solothurner auch keine finanzielle Busse aufgebrummt erhalten. Sollten sie allerdings ihr Team wieder für den Meisterschaftsbetrieb anmelden wollen, müssten sie in der tiefsten Liga starten. So sieht es das Reglement bei einem Aufstiegsverzicht vor. Wie sportlich das Verhalten der Oltner Verantwortlichen ist, mit dieser Entscheidung so lange zuzuwarten, ist eine andere Frage.

Drei Stammspieler haben sich bereits verabschiedet

Alles schön und gut. Pech nur, dass Schlieren kurz vor dem Aufstiegsverzicht von Olten den Abgang des wichtigsten Spielers bekanntgegeben hatte. Swen Aebersold verkündete seinen Wechsel zum amtierenden Cupsieger Oberentfelden. Grund für den Abschied nach elf Jahren in Schlieren: Der 27-jährige Schläger wollte einmal das Abenteuer einer NLA-Saison erleben. Weil mit Michael Munjekovic und Christian Steuer zwei weitere Stammspieler ihren Rücktritt erklärt hatten, erwägten die Schlieremer selbst einen kurzfristigen Rückzug vom Meisterschaftsbetrieb. Fritschi sagte noch am vergangenen Freitag: «Wenn wir nicht noch einen, zwei Spieler verpflichten können, müssen wir leider im Sommer passen.»

Andrea Fritschi hat noch eine Menge Arbeit vor sich bis zum ersten Ballwechsel in der Feldsaison. Alexander Wagner (8. April 2022)

Schlierens Verantwortliche konnten den Worst Case abwenden und meldeten sich am vergangenen Sonntagabend für die NLB-Feldsaison an. Daraus wird jetzt nichts. Nun geht es im Sommer in der Nationalliga A um Punkte. Wie soll das Team, das selbst in der NLB wohl nicht viele Spiele gewonnen hätte, in der höchsten Liga zurechtkommen? «Wir wissen natürlich, worauf wir uns einlassen», so Spielertrainer Fritschi. Die Freude über die erste NLA-Saison seit dem Sommer 2006 überwiege momentan die Sorgen um die sportliche Befähigung des schmalen Kaders. «Jetzt geht es für uns darum, einen Coach und noch den einen oder anderen Spieler zu verpflichten», so Fritschi.

