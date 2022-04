Faustball Gelungene Faustballparty in Schlieren: Dreiländerturnier erfüllte die Erwartungen Über 400 Zuschauer pilgerten am Samstag in die Faustballarena Unterrohr. Die Schweiz läutete das EM-Jahr mit einem 3:1-Sieg gegen Vizeweltmeister Österreich ein. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.04.2022, 15.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Keine Berührungsängste: Schlierens NLB-Faustballer (blaues Dress) klatschen mit den Spielern von Vizeweltmeister Österreich ab. Alexander Wagner

Die dritten internationalen Faustballtage in Schlieren waren ein grosser Erfolg. Am Freitagabend durften sich die Schlieremer NLB-Faustballer mit der Schweiz, Deutschland und Österreich messen. Tags darauf fand dann das richtige Dreiländerturnier statt. Dabei setzte die Schweiz ein grosses Ausrufezeichen mit einem 3:1-Erfolg über Vizeweltmeister Österreich. Gegen Weltmeister Deutschland war – wie so oft – kein Kraut gewachsen: Der Nachbar aus dem Norden gewann mit 3:0.

Schlierens Andrea Fritschi beim Aufschlag. Alexander Wagner

Daniel Laubi, ehemaliger Präsident der Schlieremer Faustballer und OK-Präsident des Dreiländerturniers, zog am frühen Sonntagmorgen während der Aufräumarbeiten auf der Anlage ein positives Fazit der beiden Tage:

OK-Chef Daniel Laubi zieht eine sehr positive Bilanz zu den beiden Faustballtage in Schlieren. zvg

«Es war wie schon die letzten zwei Jahre ein wunderbarer Anlass. Wir sahen spannende Spiele auf dem Rasen und hatten eine super Stimmung unter den Zuschauern. Und in der Festbeiz wurde fleissig konsumiert. Es hat von A bis Z gepasst.»

Eine schöne Geste: Die Deutschen waren von der perfekten Organisation der Schlieremer dermassen begeistert, dass sie das OK kurzerhand an die WM 2023 nach Mannheim eingeladen haben. «Wir fühlen uns geehrt und nehmen diese Einladung natürlich sehr gerne an», so Laubi. Und nicht nur das. Die deutsche Nationalmannschaft hat in Aussicht gestellt, im September 2023 das WM-Abschlussweekend im Limmattal zu verbringen. Laubi: «Sie werden voraussichtlich am Schlierefäscht bei uns zu Gast sein.»

Nati-Cracks trainierten mit dem Nachwuchs

Viel Betrieb herrschte am Samstag aber nicht nur auf dem grünen Rasen. In der Unterrohrhalle tummelten sich am Nachmittag während einer Stunde über 80 faustballbegeisterte Kinder. Sie durften unter Anleitung von zahlreichen Nationalspielern nach Lust und Laune Bälle schlagen.

Das Kids-Training am Samstag war ein grosser Erfolg. In der Unterrohrhalle spielten über 80 Kinder Faustball. Andi Dietiker

Dreiländerturnier Schlieren

Schweiz – Österreich 3:1

Schweiz – Deutschland 0:3

Österreich – Deutschland 2:3

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen