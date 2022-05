Faustball Faustball-Wochenende auf der Unterrohr-Anlage: Der STV Schlieren zahlt Lehrgeld Die NLA-Faustballerinnen verlieren beide Spiele ihrer Heimrunde – 1:3 gegen Elgg und 0:3 gegen Jona. Die NLB-Männer gewinnen immerhin eine Partie und schlagen NLA-Absteiger Walzenhausen mit 3:0. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Überzeugte mit zahlreichen erfolgreichen Schlägen: Schlierens Jüngste, Celestina Fritschi. Alexander Wagner

Vier Partien haben die Schlieremer Faustballerinnen in der neuen NLA-Saison bislang absolviert. Mit einem Sieg und drei Niederlagen liegen sie in der acht Teams umfassenden Tabelle aktuell auf dem sechsten Rang. Damit scheint klar, dass sie sich mit dem Umweg über die Abstiegsrunde den Platz in der höchsten Liga werden sichern müssen.

Volle Konzentration bei Silja Abdel-Baseir (rechts) und Alessa Krautter. Alexander Wagner

Mit einem Erfolgserlebnis im Rücken – ein 3:0-Sieg gegen Hochdorf in der ersten Doppelrunde – und einem guten Gefühl traten Schlierens Frauen am Sonntagvormittag auf der heimischen Unterrohr-Anlage an. Nicht dabei war allerdings Nachwuchs-Nationalspielerin Lana Paunovic, die wegen eines familiären Anlasses ihre Teamkolleginnen nicht unterstützen konnte. «Mit Lana hätten wir eine dritte Schlägerin und damit mehr Varianten in der Offensive», so Spielertrainerin Michelle Reichenbach. Aber Paunovic war nicht dabei, und so mussten andere die Verantwortung übernehmen.

Zum Beispiel Celestina Fritschi, mit Jahrgang 2002 die jüngste Schlieremer Akteurin auf dem Feld. Vor allem im Spiel gegen Elgg liess Fritschi immer wieder ihr Talent aufblitzen und sorgte für zahlreiche herrlich herausgespielte Punkte. Dass es Fritschi war, die mit einem direkt versenkten Anspiel den dritten Satz zum 11:7 entschied, passte ins Bild. Trotz phasenweise ansprechender Abwehrarbeit verlor Schlieren die erste Partie des Muttertags mit 1:3. Im anschliessenden Spiel gegen den haushohen Favoriten Jona setzte es eine indiskutable 0:3-Niederlage ab. Spielertrainerin Reichenbach:

«Gegen Teams wie Jona müssen wir keine Punkte holen. Da wollen wir mit unserem jungen Team Sachen ausprobieren.»

Schlierens Joey Huang Zi-Jian ist einen Schritt zu spät. Alexander Wagner

Weiter geht’s für die NLA-Frauen mit der dritten und letzten Qualifikationsrunde am Sonntag, 22. Mai, in Jona. Danach bestreiten die Teams auf den Rängen 1 bis 5 die Finalrunde. Jene auf den Rängen 6 bis 8 zusammen mit den drei besten NLB-Teams die Auf-/Abstiegsrunde. «Für uns ist es im Hinblick auf den Ligaerhalt sicher besser, auch gegen NLB-Teams zu spielen, als nochmals eine Runde gegen alle NLA-Klubs bestreiten zu müssen», gibt sich Reichenbach optimistisch.

Schlierens Männer: Start mit Sieg und Niederlage

Optimistisch starteten Schlierens Männer am Samstag auf der heimischen Unterrohr-Anlage in die neue Saison der NLB-Ostgruppe. Angeführt vom bewährten Coach Marcel Kunz wollen die Limmattaler diesen Sommer den Aufstieg in die höchste Liga des Landes schaffen – eine klare Ansage, für Ausreden gibt es da keinen Platz. Mit einem lockeren 3:0-Erfolg gegen NLA-Absteiger Walzenhausen erfüllten die Schlieremer die Pflicht. Nicht eingeplant war indes die schmerzhafte 2:3-Niederlage gegen Elgg-Ettenhausen II.

So oder so geht es bald wieder weiter. Am kommenden Sonntag, 14. Mai, spielt Schlieren in Wilen bei Wil gegen Dägerlen und Rickenbach-Wilen II. Beides Partien, die ein selbst ernannter Aufstiegsanwärter gewinnen muss.

Nationalliga A, Frauen

2. Vorrunde: Schlieren – Elgg 1:3. Schlieren – Jona 0:3. Jona – Satus Kreuzlingen 3:1. Elgg – Satus Kreuzlingen 3:2. Hochdorf – Neuendorf 0:3. Diepoldsau – Rebstein 3:0. Diepoldsau – Neuendorf 3:0. Hochdorf – Rebstein 3:0. Rangliste (alle 4 Spiele): 1. Diepoldsau 8 (12:1 Sätze). 2. Jona 8 (12:1). 3. Elgg 6 (10:6). 4. Neuendorf 4 (6:7). 5. Kreuzlingen 2 (7:9). 6. Schlieren 2 (4:9). 7. Hochdorf 2 (3:9). 8. Rebstein 0 (0:12).



Nationalliga B, Ost, Männer

Die ersten Partien: Schlieren – Elgg-Ettenhausen II 2:3. Schlieren – Walzenhausen 3:0. Elgg-Ettenhausen II – Walzenhausen 3:0. Dozwil – Widnau II 3:1. Widnau II – Dägerlen 1:3. Dozwil – Dägerlen 3:1. Rickenbach-Wilen II – Jona II 0:3. Rickenbach-Wilen II – Oberwinterthur 3:1. Oberwinterthur – Jona II 1:3.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen