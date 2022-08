Faustball Die Sommerpause ist vorbei – das entscheidende Wochenende für den STV Schlieren steht an Die NLA-Frauen können den Ligaerhalt finalisieren, die NLB-Männer auf der eigenen Anlage die Qualifikation für die Aufstiegsspiele schaffen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 18.08.2022, 12.54 Uhr

Auch er wird am Wochenende gefordert sein: Schlierens Schläger Swen Aebersold. Alexander Wagne

Nach der langen Sommerpause kehren die Faustballerinnen und Faustballer des Landes zurück in die Arenen. Es stehen die entscheidenden Partien der Sommermeisterschaft an. Für den STV Schlieren geht es am kommenden Samstag und Sonntag um viel. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern.

Während sich bei den Frauen in der NLA-Finalrunde die fünf besten Teams um den Einzug ins sogenannte Final-Four-Turnier duellieren, steht in der Ab-/Aufstiegsrunde NLA/NLB der letzte Durchgang an. Dort spielen die Schlieremerinnen unter dem Trainergespann Michelle Krauter/Lea Mülli am Sonntag in Elgg die letzten drei Partien. Das können die Limmattalerinnen ohne grosses Herzklopfen tun. Sie führen die Tabelle nach zwei Spielen verlustpunklos und mit einem Satzverhältnis von 6:1. Der Abstieg in die zweithöchste Liga ist kein Thema.

Schlierens Männer mit acht Siegen in Serie

Anders präsentiert sich die Situation bei Schlierens NLB-Männern, sie können sich noch nicht zurücklehnen. Denn ihnen bietet sich dieses Wochenende die grosse Chance, gleich zwei Saisonziele zu erreichen. Am Samstag tritt das Team von Coach Marcel Kunz auf der heimischen Unterrohr-Anlage ab 13 Uhr als Tabellenführer zur zweitletzten Meisterschafts-Doppelrunde an. Resultieren in den Partien gegen Jona II und Widnau II zwei Siege, ist den Limmattalern der erste Rang in der Ostgruppe nicht mehr zu nehmen. Damit wäre man nach 2020 wieder in der NLA-Aufstiegsrunde. Schlierens Coach Kunz sagt:

«Es werden harte Partien. Aber ich bin sehr positiv eingestellt, dass wir vor unserem fantastischen Publikum die Punkte holen.»

Ein Kracher wird das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Jona II, pikanterweise die erste Partie am Samstag. Kunz erinnert sich an die Begegnung in der Vorrunde: «Damals lagen wir 0:2 nach Sätzen hinten. Dann spielten wir wie aus einem Guss und gewannen noch.» Bemerkenswert: Nach einem mässigen Saisonstart haben die Limmattaler die letzten acht Meisterschaftspartien allesamt gewinnen können. Die Frage stellt sich indes: Wie gut vorbereitet sind die Spieler nach der langen Sommerpause? «Ich habe allen ein Trainingsprogramm mit in die Ferien gegeben», sagt Kunz schmunzelnd.

«Das wird eine spezielle Herausforderung für uns»

Hoffentlich kommen die Schlieremer mit einem guten Gefühl aus ihren beiden NLB-Partien. Denn schon am Sonntag wartet die nächste Herausforderung – Viertelfinal im Schweizer Cup gegen 2.-Ligist Diepoldsau. Um 11 Uhr geht’s nahe der Landesgrenze zu Österreich los. «Das wird eine ganz spezielle Herausforderung für uns», so Kunz. Auch, weil im Cup der Unterklassige jeden Satz mit einem Vorsprung beginnen kann. So startet der STV Schlieren jedes Mal mit einem 0:3-Rückstand. Natürlich wolle man in den Cup-Halbfinal vorstossen, so Kunz.

«Aber zuerst wollen wir am Samstag in der Meisterschaft erfolgreich sein. Wir nehmen Spiel für Spiel.»

