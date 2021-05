Faustball Länderspiel gegen Österreich: Schweizer Nationalmannschaft beehrt das Limmattal auch diesen Sommer Schlierens Faustballer sorgen erneut für Betrieb. Ende Juli spielt die Schweiz gegen Österreich, zudem starten die eigenen Teams bald in die Meisterschaft. Ruedi Burkart 26.05.2021, 15.53 Uhr

Das war vor einem Jahr: Die Schweizer Nationalmannschaft (im Bild Tim Egolf) begeisterte trotz 3:4-Niederlage gegen Weltmeister Deutschland. Fabio Baranzini

Der vergangene Sommer ist den Limmattaler Faustballern aus verschiedenen Gründen in bester Erinnerung geblieben. Zum einen schnupperten die NLB-Männer bis zum letzten Meisterschaftsdurchgang an der Rückkehr in die höchste Spielklasse, zum anderen holten sich die U10-Juniorinnen den Schweizer-Meister-Titel. Und mit der Organisation und reibungslosen Durchführung des Länderspiels der Schweizer Männer gegen Weltmeister Deutschland Anfang August haben die Schlieremer auch national für Aufsehen gesorgt. «Es war viel los bei uns», blickt denn auch Vereinspräsident Daniel Laubi zufrieden zurück.

Los sein wird auch in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Platz hinter der Sporthalle Unterrohr einiges. Der unbestrittene Höhepunkt des Limmattaler Faustballsommers ist die erneute Stippvisite der Schweizer Männer-Nationalmannschaft. Die Landesauswahl trifft sich am 23. und 24. Juli in Schlieren zum Zusammenzug und absolviert am Samstag, 24. Juli, ein Vorbereitungsspiel gegen Vizeweltmeister Österreich. Laubi sagt:

«Wir freuen uns darüber, dass es erneut geklappt hat, zwei Nationalmannschaften ins Limmattal zu holen.»

Die zwei Faustball-Tage während den Sommerferien versprechen viel Abwechslung. Am Freitag, 23. Juli, präsentieren sich die Schweiz und Österreich mittels eines etwas speziellen internen Turniers der breiten Öffentlichkeit. «Die Mannschaften teilen sich in zwei Teams auf und spielen zwei Halbfinals, Schweiz a gegen Schweiz b und Österreich a gegen Österreich b. Anschliessend folgen noch der Final und das Spiel um Rang drei», verrät Laubi. Nach einem gemeinsamen Nachtessen verbringen die Österreicher die Nacht in einem Hotel in der Region.

Auch der Faustball-Nachwuchs ist eingeladen

Tags darauf ist am Vormittag ein öffentlich zugängliches Teamtraining der beiden Nationen angesetzt. Ab 16 Uhr sind dann alle Kinder der Region eingeladen, von den Besten ihres Fachs zu lernen. «Wir wollen etwas Schönes auf die Beine stellen», sagt Laubi. Die Nationalspieler beider Länder nehmen sich eine Stunde Zeit für alle interessierten Mädchen und Buben. Danach gibt’s für die Kinder etwas zu essen und trinken.

«Wir wollen etwas Schönes auf die Beine stellen.» Schlierens Vereinspräsident Daniel Laubi freut sich auf den Faustball-Sommer. Ruedi Burkart

Um 19 Uhr folgt das mit Spannung erwartete Kräftemessen zwischen der Schweiz und Österreich. Und wie viele Zuschauer erwartet man diesmal, nachdem im vergangenen Sommer 450 Fans anwesend gewesen waren? Da müsse man natürlich schauen, welche Covid-Vorgaben im Juli gelten werden, so Laubi.

Apropos. Das Länderspiel in Schlieren dient beiden Teams als Vorbereitung für den Nations-Cup im Oktober in Deutschland. Dieses Turnier ersetzt die gestrichene Europameisterschaft Ende Juni in Italien.

Schlierens NLA-Frauen: Ligaerhalt wäre ein Erfolg

Am ersten Juni-Wochenende startet die nationale Feld-Meisterschaft. Schlieren ist mit einem Frauenteam in der Nationalliga A und einem Männerteam in der Nationalliga B vertreten. Die Frauen steigen am Sonntag, 6. Juni, mit zwei Partien in Diepoldsau in die Saison. Nach dem Rücktritt von Trainer Rolf Bühler leitet nun der ehemalige Nationalspieler Dominik Gugerli das Team. «Unsere Frauen haben ein grosses Ziel: den Ligaerhalt», sagt Vereinspräsident Laubi. Mehr zu erwarten, wäre falsch.

Schlierens NLB-Männer: Aufstieg erneut ins Visier genommen

Ein wenig anders präsentiert sich die Erwartungshaltung bei den Männern. Nach dem Fast-Aufstieg im vergangenen Sommer will das Team von Coach Marcel Kunz nachlegen und erneut um die Plätze ganz vorne mitspielen. Los geht’s für Kunz und sein Team am Samstag, 5. Juni, mit einer Doppelrunde im thurgauischen Affeltrangen.

Wer die beiden Schlieremer Teams live an der Arbeit sehen möchte, notiert sich folgende Daten: Am Samstag, 19. Juni, sowie am Samstag, 10. Juli, spielen die NLB-Männer jeweils ab 14 Uhr auf dem heimischen Platz. Die NLA-Frauen spielen am Sonntag, 27. Juni, ab 10 Uhr auf dem Unterrohr-Rasen.