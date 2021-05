Faustball Die 15-jährige Lana Paunovic hat sich in die Nati gespielt – bald geht sie an U18-WM Der Nati-Trainer lobt die Schlieremer Faustballer für ihre gute Ausbildungsarbeit. Ruedi Burkart 19.05.2021, 06.06 Uhr

Ein Versprechen für die Zukunft: Lana Paunovic. Fabio Baranzini

Grosse Freude herrscht bei den Schlieremer Faustballern. Die erst 15-jährige Lana Paunovic hat den Cut geschafft und sich ins WM-Kader des Schweizer U18-Nationalteams gespielt. Die vor einem Jahr wegen Corona verschobenen Weltmeisterschaften der Juniorinnen werden Mitte Juli im österreichischen Griessenkirchen in der Nähe von Linz stattfinden. Zum Glück nahmen ihre Cousinen die damals sechsjährige Lana Paunovic an einem Winterabend im Jahr 2012 mit ins Faustballtraining. «Es hat mir von Beginn weg gefallen», sagt die Drittsek-Schülerin. So blieb sie dabei, und ihr Talent war schnell augenscheinlich. Dass sie jetzt an eine WM fahren darf, freut die Spielerin des Schlieremer NLB-Teams sehr.

Der Nationaltrainer lobt Spielerin und Klub «Lana kann auf ihrer Position als Schlägerin unsere neue Nummer 1 werden», sagt Nationaltrainer Daniel Gübeli. Zum einen bringe die 177 Zentimeter grosse Paunovic körperliche Gardemasse mit, zum anderen scheidet die aktuelle Nati-Schlägerin aufgrund ihres Alters bald aus und wechselt in die U20-Nationalmannschaft. Gübeli windet dem STV Schlieren ein Kränzchen: «Dass Lana in früheren Jahren eine solide Grundausbildung genossen hat, sieht man ihrer Spielweise an. Sie macht fast keine Eigenfehler.»