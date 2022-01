Faustball Das Präsidentenamt bleibt Familiensache: Die nächste Generation übernimmt Bei den Schlieremer Faustballern kommt es im Frühling zu einem Wechsel auf dem Posten des Vereinspräsidenten. Nach 15 Jahren im Amt übergibt Daniel Laubi die Führung an einen seiner beiden Söhne, den 33-jährigen Matthias. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 23.01.2022, 13.33 Uhr

Der designierte neue Präsident der Schlieremer Faustballer, der 33-jährige Matthias Laubi (links), posiert mit seinem Vorgänger und Vater, dem 61-jährigen Daniel Laubi. Ruedi Burkart

Einen gewissen Stolz kann Daniel Laubi nicht verbergen. Dass einer seiner beiden Söhne die familiäre Tradition aufrechterhält und sich an der kommenden Generalversammlung am 7. April zum neuen Präsidenten der Faustballsektion des STV Schlieren wählen lässt, macht den Vater glücklich. Laubi senior sagt:

«Dass Matthias in dritter Generation die Vereinsführung übernehmen will, freut mich persönlich natürlich sehr.»

Für das gemeinsame Foto im gemütlichen Klubraum in der Sporthalle Unterrohr posieren die beiden vor dem Logo ihres Klubs, fast schon fürsorglich legt der Vater seinen Sohn den rechten Arm um die Schulter. «Also, zwingen musste er mich nicht», stellt Laubi junior mit einem Lächeln klar.

Die Politik ist nicht der Grund für den Abschied

15 Jahre. Während dieser Zeitspanne prägte Daniel Laubi den STV Schlieren. Eine lange Zeit. 2007 übernahm er die Geschicke von Remo Barili und führte den Verein in die Zukunft. Ein Jahr später wurde die Faustball-Anlage hinter der Unterrohrhalle eröffnet, der Klub hatte eine Heimat. Bald gibt Laubi sein Amt ab. Warum gerade jetzt? «Ich plane in Fünfjahres-Schritten. Und im Frühling endet ein solcher Schritt. Darum ist die Zeit jetzt reif für eine Änderung an der Vereinsspitze», sagt Daniel Laubi. Dass sein Abgang in erster Linie mit seinen politischen Ambitionen zusammenhängt – Laubi peilt für Die Mitte einen Sitz im Schlieremer Stadtrat an – verneint er.

«Ich will Platz machen für eine jüngere Generation. Neue Ideen sollen unseren Klub fit für die Zukunft machen.»

Nur gut, dass er mit seinem 33-jährigen Sohn Matthias einen ebenfalls begeisterten Faustballer in der Familie hat. Und dieser bereit ist, einen nicht unerheblichen Teil seiner Freizeit für den Faustballverein zu opfern. Wie lange musste der Vater seinen Sohn bearbeiten, bis dieser zusagte, sich zur Wahl vorschlagen zu lassen? «Gar nicht. Ich mache das alles freiwillig», sagt Matthias Laubi lachend. Seit Kindsbeinen an ist der heute verheiratete Familienvater fasziniert vom Faustball. Aktuell spielt er in Schlierens 2.-Liga-Mannschaft, zudem amtet er als Beisitzer im Vorstand.

Matthias Laubi, der beruflich als Business Analyst und Testmanager bei einem Versicherungskonzern tätig ist, will beim STV Schlieren für einen digitalen Schub sorgen:

«Wir wollen beispielsweise in den sozialen Netzwerken aktiver werden. Zudem ist mir die Neugestaltung unserer Vereinshomepage ein grosses Anliegen. Da sind wir mit Hochdruck dran.»

Bargeldloses Zahlen im Klubraum wurde bereits eingeführt, auch bei Schlierens Faustballern kann man jetzt twinten. Dass der Schritt in eine digitalere Zukunft in einer gewissen Weise einem Balanceakt gleichkommt, ist sich der designierte Präsident durchaus bewusst. «Die ältere Generation zahlt lieber mit Bargeld, die jüngere eher mit Karte oder Twint. Wir bieten hier bei uns beides an.»

Auch die vierte Generation schlägt mit Freude Bälle

Auch wenn Matthias Laubi nicht mehr im Limmattal wohnt, sondern mit seiner dreiköpfigen Familie in Greifensee lebt – der STV Schlieren ist und bleibt sein Verein. Und Faustball sein Sport. Kein Wunder also, dass auch der zehnjährige Sohn bereits auf die Bälle schlägt. «Und zwar hier in Schlieren», sagt der Vater nicht ohne Stolz. Keine Frage: Laubi und Faustball und Schlieren – das gehört einfach irgendwie zusammen.

Die Laubi-Dynastie beim STV Schlieren begründete einst Ernst Laubi, Matthias’ Grossvater. Ein Jahr nach der Gründung der Faustballsektion übernahm dieser im Sommer 1989 das Amt des Präsidenten und durfte in seiner zehnjährigen Amtsdauer unter anderem acht Meistertitel der Frauen feiern und dazu einen dritten Rang im Europacup. 1999 löste Remo Barili Ernst Laubi an der Vereinsspitze ab, ehe 2007 der jetzige Präsident Daniel Laubi ans Ruder kam.

