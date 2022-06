5:1-Heimsieg gegen NLA-Leader: Dem STV Schlieren gelingt im Cup ein Exploit

Fussball 4:0-Heimsieg gegen Unterstrass: Dietiker Party vor der Finalissima

Problemlos gewinnt der FC Dietikon in der 2. Liga inter sein letztes Heimspiel. Die definitive Entscheidung um den Aufstieg in die 1. Liga fällt am kommenden Samstag im Direktduell auswärts gegen Muri.