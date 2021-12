Kinderfasnachten 2022: Diese finden im Limmattal noch statt

Fasnacht Umzüge und Outdoor-Maskenbälle: Welche Kinderfasnachten finden 2022 im Limmattal statt? Nachdem Dietikon seine Kinderfasnacht im Januar bereits abgesagt hat, fällt die fünfte Jahreszeit nun auch in Oetwil aus. In vielen anderen Gemeinden hoffen die Organisatorinnen und Organisatoren aber nach wie vor auf eine Durchführung. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 29.12.2021, 16.31 Uhr

So ein buntes Treiben wie hier an der Kinderfasnacht 2019 wird es in der Oetwiler Gemeindescheune 2022 nicht geben. Cynthia Mira/Archiv

Kurz vor Beginn des dritten Coronajahres ist die Unsicherheit über die Durchführung der Kinderfasnachten in der Region gross. Bereits Anfang Dezember hat Dietikon seine Kinderfasnacht abgesagt, die am 29. Januar 2022 stattgefunden hätte: «Unter diesen Umständen ist es nicht möglich, einen solchen Anlass mit über 1000 Mitwirkenden durchführen zu können», sagte OK-Chefin Stephanie Kuhny damals. Die Clique Schäflibach entscheidet Ende Januar über die Durchführung der Kinderfasnacht in Urdorf, die am 6. März um 14 Uhr in der Zentrumshalle geplant ist. Sicher ist, dass an der Fasnachtseröffnung am 15. Januar der neue Schirmherr 2022 bekannt gegeben wird.

Der Elternclub Mikado, der in Oetwil und Geroldswil aktiv ist, hat sich ebenfalls bereits für eine Absage der Kinderfasnacht entschieden, die am 23. Januar stattgefunden hätte. «Aufgrund der Coronamassnahmen ist es fast nicht möglich, solch einen grossen Anlass durchzuführen», sagt Vorstandsmitglied Simone Bührer auf Anfrage. «Die Fasnacht soll ein ungezwungener, frisch-fröhlicher Anlass sein.» Als die Oetwiler Kinderfasnacht 2021 ins Wasser fiel, stellte der Elternclub Mikado als Ersatz einen Kostüm-Fotowettbewerb auf die Beine. Dieser sei auf wenig Anklang gestossen, sagt Bührer. Ein Dutzend Kinder habe teilgenommen und sich in seiner Verkleidung ablichten lassen. Alternative Ersatzangebote wird der Vorstand an seiner nächsten Sitzung im Januar besprechen.

Elternverein Weiningen spricht sich mit Schule ab

In Aesch ist die Durchführung der Kinderfasnacht noch sehr unsicher. Geplant wäre sie am 13. Februar am Nachmittag im Gemeindesaal Nassenmatt. «Normal beginnen wir im Herbst mit der Planung, doch diesmal haben wir uns entschlossen, Anfang Januar zu entscheiden und zu planen – wenn wir sehen, dass wir eine Chance zur Durchführung haben», sagt Peter Bretscher, Präsident des Fasnachtskomitees, auf Anfrage. Deshalb stehe noch kein konkretes Programm. «Ziel ist ein gemütlicher, fröhlicher, farbiger Nachmittag mit Kindern, ihren Eltern und allen, die sonst noch kommen wollen», sagt er. Zurzeit sei er allerdings pessimistisch.

Auch in Weiningen ist die Kinderfasnacht des Elternvereins am 6. März ab 14.30 Uhr nach wie vor geplant. In welcher Form stehe allerdings noch in den Sternen, sagt Vorstandsmitglied Martina Müller auf Anfrage. Start des Umzugs ist beim Schulhaus Schlüechti. Sie sagt:

«Uns liegt es sehr am Herzen, den Kindern mit der Fasnacht ein Strahlen in die Augen und ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.»

Die Gesundheit gehe allerdings vor. Deshalb hoffe der Elternverein, dass sich die Situation bis Anfang März so weit beruhigt habe, dass eine Durchführung vertretbar sei. Der Verein wartet nun die Situation in der Schule nach den Ferien ab, wird mit ihr Rücksprache nehmen und dann erneut über die Durchführung sprechen.

«Wir planen natürlich nach wie vor, die Kinderfasnacht durchzuführen», sagt auch Sandra Steinger, die im Vorstand und im Fasnachts-OK des Familienvereins Bergdietikon ist. Dieser hat die Planung der Kinderfasnacht dieses Jahr von den Landfrauen Bergdietikon übernommen. Der Umzug mit der Dietiker Guggenmusik Reppischfäger startet am 5. März um 11 Uhr beim Parkplatz Kindhausen und endet vor der Turnhalle. «Wir planen einen Outdoor-Maskenball», sagt Steinger. «Sollte uns Corona oder das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen, würden wir den Anlass kurzfristig absagen.»

Auch in Birmensdorf gibt es eine Outdoor-Fasnacht

Das Elternforum Birmensdorf plant zurzeit nach wie vor, die Kinderfasnacht am 5. Februar von 15 bis 17 Uhr durchzuführen, falls die Coronavorschriften dies erlauben. Treffpunkt ist der Kiesplatz Brüelmatt. Geplant sind ein kurzer Umzug mit Guggenmusik und anschliessend ein gemütliches Beisammensein auf dem Kiesplatz mit Kinderdisco und einem Guggenkonzert. Die Bewilligung des Anlasses durch die Gemeinde ist allerdings noch ausstehend. Das Elternforum Birmensdorf hatte von Anfang an eine Outdoor-Kinderfasnacht vorgesehen. Die Organisatoren wollen flexibel bleiben und behalten sich vor, den Anlass kurzfristig abzusagen.

In Unterengstringen ist die Kinderfasnacht des Elternvereins auf den 6. Februar um 14.11 Uhr angesetzt. Treffpunkt für den Umzug ist der Schulhausplatz Büel. Danach ist eine Party im Gemeindesaal mit einer Festwirtschaft, Guggenmusik und Kostümprämierungen geplant.

