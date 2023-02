Fasnacht Wegen der Fasnacht: Urdorf informiert über Sperrungen und längere Feierzeiten Am kommenden Wochenende erreicht die Urdorfer Fasnacht ihren Höhepunkt. Strassensperrungen sind notwendig. 21.02.2023, 12.01 Uhr

Die Urdorfer Fasnacht erreicht am Wochenende mit dem Fasnachtsumzug ihren Höhepunkt. Sibylle Egloff

Für den grossen Fasnachtsumzug, der am Samstag von 14.31 bis zirka 17.30 Uhr durchs Dorf ziehen wird, sind Strassensperrungen entlang der Route notwendig. Diese startet beim Altersheim an der Weihermattstrasse und führt über die Bahnhofstrasse, die Schulstrasse, den Rainweg und den Weg «Im Moos» bis zur Kreuzung Feldstrasse/Im Embri.

Gemäss Mitteilung der Gemeinde Urdorf sind die vom Umzug betroffenen Strassen bereits ab 13 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung gilt für die ganze Umzugsdauer und teilweise bis 19.30 Uhr. Für die Fasnacht wird zudem am Freitag die Schliessungsstunde von Mitternacht auf 2 Uhr verlängert. Am Samstag und am Freitag in einer Woche wird sie ganz aufgehoben. (liz)