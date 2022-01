Birmensdorf, Aesch und Unterengstringen sagen Kinderfasnacht ab

Fasnacht Birmensdorf, Aesch und Unterengstringen verzichten auf die Kinderfasnacht – in Urdorf, Weiningen und Bergdietikon besteht noch Hoffnung Drei Limmattaler Gemeinden könnten dieses Jahr noch zum Fasnachtsspass einladen. In Aesch und Unterengstringen erwarten die Kinder kreative Ersatzangebote. Virginia Kamm 28.01.2022, 16.25 Uhr

So sah die Weininger Kinderfasnacht 2020 aus. Dieses Jahr wird sie sicher nicht in der gewohnten Form stattfinden. Lydia Lippuner

Die Coronafallzahlen steigen und die Hoffnungen auf eine normale Fasnachtssaison im Limmattal sinken. Nun wurden auch in Birmensdorf, Unterengstringen und Aesch die Kinderfasnachten abgesagt, die am 5., 6. und 13. Februar stattgefunden hätten. Am Samstag hätte die Kinderfasnacht in Dietikon stattfinden sollen, wäre sie nicht bereits Anfang Dezember abgesagt worden. Auch der Oetwiler und Geroldswiler Elternclub Mikado hat seine Kinderfasnacht vom 23. Januar schon Ende Dezember abgesagt. «Die Fasnacht soll ein ungezwungener, frisch-fröhlicher Anlass sein», sagte Vorstandsmitglied Simone Bührer damals. Ein Ersatzangebot gibt es nicht.

Das Elternforum Birmensdorf hatte von Anfang an eine Outdoor-Kinderfasnacht vorgesehen. Diese wäre zwar prinzipiell erlaubt, die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Coronapandemie seien aber einfach zu gross, heisst es vonseiten des Organisationskomitees auf Anfrage. Die Entscheidung sei «schweren Herzens» gefallen.

Umsetzung der Zertifikatspflicht ist zu aufwendig

«Wir verzichten auf Experimente», sagt der Präsident des Aescher Fasnachtskomitees Peter Bretscher. Die Fasnacht richte sich vor allem an Kinder. «Und die müssen in der Schule Masken tragen und dürfen sich in den Pausen nicht mit anderen Klassen mischen», sagt er. Zudem wäre die Umsetzung der Zertifikatspflicht für Erwachsene ein zu grosser Aufwand und eine zu grosse Einschränkung. Somit entfalle auch die Fasnachts-Vorabendbar. Ganz auf das Fasnachtsgefühl verzichten müssen die Aescher Kinder aber nicht: Am letzten Schultag vor den Sportferien können sie verkleidet zur Schule kommen und erhalten vom Fasnachtkomitee wie bereits letztes Jahr einen süssen Znüni.

Auch in Unterengstringen gibt es ein Ersatzangebot zur Kinderfasnacht des Elternvereins: Noch bis am Samstag kann man sich beim Verein anmelden, wenn man sein Fenster oder seinen Garten fasnächtlich gestalten will. Dafür haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis am 6. Februar Zeit. Bis zum 13. Februar werden die Kunstwerke die Bevölkerung zu einem Spaziergang durchs Dorf einladen. Auf der Website des Elternvereins kann man für die schönste und kreativste Dekoration abstimmen und die drei Besten erhalten am Schluss einen Preis.

Noch besteht die Möglichkeit einer Fasnacht in Weiningen, Bergdietikon und Urdorf. In Weiningen, wo sie auf den 6. März angesetzt ist, würde die Kinderfasnacht auf jeden Fall in einer anderen Form als normalerweise stattfinden und sich primär an Weininger Kinder richten, sagt Martina Müller, Vorstandsmitglied des Elternvereins, auf Anfrage. Der Familienverein Bergdietikon und die Urdorfer Clique Schäflibach werden Anfang Februar über die Fasnacht am 5. beziehungsweise 6. März entscheiden. Am 15. Januar hätte die traditionelle Fasnachtseröffnung in Urdorf stattgefunden, die allerdings kurzfristig ins Wasser fiel.