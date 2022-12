Fahrweid: Swisscom will 5G-Antenne neben Kindergarten Föhrewäldli

Fahrweid Swisscom will eine 5G-Antenne in der Fahrweid neben dem Kindergarten Föhrewäldli erstellen Die Mobilfunkanbieter bauen aufgrund der vermehrten Nutzung weiter ihr Netz aus. So auch die Swisscom. Sie reicht ein Baugesuch für eine neue Antenne neben dem Kindergarten Föhrewäldli ein. Soraya Sägesser 06.12.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Gebäude an der Brunaustrasse gegenüber dem Kindergarten Föhrewädli in der Fahrweid soll die neue 5G-Antenne der Swisscom gebaut werden. Soraya Sägesser

In unmittelbarer Nähe zum Spielplatz des Kindergartens Föhrewäldli soll eine 5G-Antenne erstellt werden. Sie soll auf dem Dach des Gebäudes der Gewerbe- und Handelszentrum Schlieren AG an der Brunaustrasse 185 in der Fahrweid zu stehen kommen. Denn die Swisscom baut derzeit ihr Mobilfunknetz aus.