Fahrweid Die Petition gegen die 5G-Antenne beim Kindergarten wurde nun offiziell überreicht Der Weininger Gemeindepräsident Mario Okle hat am Mittwoch das Bürgeranliegen entgegengenommen. Petitionärin Nadja Möckli ist zufrieden mit der erreichten Unterschriftenzahl. Lukas Elser Jetzt kommentieren 22.12.2022, 16.34 Uhr

Arlene Doust, Hans-Ulrich Furrer (Quartierverein), Nadja Möckli, Mario Okle (Gemeindepräsident, parteilos), Ana Terzic und Patricia Gubser vor dem Kindergarten Föhrewäldli in der Weininger Fahrweid. Severin Bigler

In Ihrem Kampf gegen eine mögliche Strahlenbelastung beim Kindergarten Föhrewäldli in der Weininger Fahrweid haben Anwohner und Eltern einen weiteren Schritt getan. Am Mittwochabend übergab Nadja Möckli dem Weininger Gemeindepräsidenten Mario Okle (parteilos) im Beisein von drei Müttern und Hans-Ulrich Furrer, dem Präsidenten des Quartiervereins Fahrweid, eine von etwa 100 Personen unterschriebene Petition.