Fahrweid Besorgte Eltern sammeln Unterschriften gegen 5G-Antenne: «Man weiss bis heute nicht, was die Strahlenmenge dieser Antenne langfristig bewirkt» Die geplante Mobilfunkanlage in unmittelbarer Nähe zum Kindergarten Föhrewäldli sorgt für Unruhe. Bislang sind in der Fahrweid bereits über 100 Unterschriften gesammelt worden. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 16.12.2022, 20.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Nähe des Kindergartens Föhrewäldli soll künftig eine 5G-Antenne stehen. Sibylle Egloff

Nachdem publik wurde, dass in unmittelbarer Nähe zum Kindergarten Föhrewäldli eine 5G-Antenne errichtet werden soll, macht sich Unmut breit in der Fahrweid. Über 100 besorgte Eltern und Anwohner sammelten Unterschriften gegen das Bauvorhaben. «Da ich das Anliegen unterstütze, nahm ich den Faden auf und wurde zum Sprachrohr der Eltern», sagt Nadja Möckli.

Laut der Petition, die der «Limmattaler Zeitung» vorliegt, wollen die Unterzeichnenden die Swisscom-Antenne nicht verhindern. Sie fordern aber, dass die Gemeinde einen Standort sucht, der Rücksicht «auf Kinder und besonders sensible Personen» nimmt.

In der Nähe des geplanten Standorts befindet sich zudem eine Sprachheilschule. «In Zukunft soll dort zudem ein neues Schulhaus entstehen», sagt Möckli. So seien gleich mehrere besonders schützenswerte Menschengruppen von den Strahlenemissionen betroffen.

5G-Antenne brachte das Fass zum Überlaufen

«Man weiss bis heute nicht, was die Strahlenmenge dieser Antennen langfristig bewirkt. Das macht den Eltern und Anwohnern Sorgen», sagt Möckli, deren Tochter ebenfalls vor Ort in den Kindergarten geht. Dabei sei das Baugesuch der 5G-Antenne nur der Tropfen gewesen, der das Fass in der Fahrweid zum Überlaufen gebracht habe. Das Quartier ist laut Möckli bereits seit Jahren belastet durch Verkehr, Lärmemissionen und die ansässige Industrie.

Obwohl man froh sei über ein gutes Handynetz, wolle man nun nicht ausgerechnet die Kleinsten vermehrt Strahlen aussetzen. «Gerade Kinder, welche noch keine Stimme haben, sollten geschützt werden», sagt Möckli. «Wir wünschen, dass die Gemeinde Weiningen Swisscom einen Alternativstandort für die 5G-Antenne vorschlägt.»

Swisscom verteidigt Standort bei Kindergarten

Derzeit verfügt die Swisscom über vier Mobilfunkstandorte im Raum Fahrweid und Weiningen. Den fünften Standort, der im Sommer 2023 für 39'000 Franken gebaut werden soll, begründete die Swisscom auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» damit, dass der Mobilfunkanbieter das Netz stetig ausbauen müsse, da die Kunden immer mehr Daten übers Mobilfunknetz übermitteln. Deshalb rüsten auch andere Mobilfunkanbieter ihr Netz auf und bauen es aus. Dass die Swisscom den Standort gegenüber dem Kindergarten Föhrewäldli ausgesucht hat, rechtfertigte sie wie folgt: «Dieser Standort passt in die bereits bestehende Netzarchitektur und ergänzt das Mobilfunknetz an der richtigen Stelle mit zusätzlicher Kapazität.»

Die Primarschule, die theoretisch Einspruch gegen die 5G-Antenne erheben könnte, tut dies laut Weininger Primarschulpräsidentin Brigitte Schai (SVP) nicht. Sie begründete dies letzte Woche auf Anfrage damit, dass die Bau- und Zonenordnung den Standort erlaube und die Strahlenemissionen laut Kanton unter den erlaubten Grenzwerten liegen. «Die Messwerte wurden dem Kanton zur Überprüfung zugestellt. Somit sollte sichergestellt sein, dass die Grenzwerte eingehalten werden», sagte Schai. Dies sorgte für Unmut bei den Eltern. «Viele fanden es unverständlich, dass die Schule zum Schutz der Kinder nicht eingreift», sagt Möckli.

Fahrweid fühlt sich übergangen

Die Planung der 5G-Antenne habe bei den Anwohnern zudem bittere Erinnerungen an vergangene Bauvorhaben wachgerufen. «Es ist ein wiederkehrendes Problem in der Fahrweid», sagt Möckli. Auch bei der Abschaffung der Postfiliale, der Entfernung von Trottoirs an der Fahrweidstrasse oder der Bauausschreibung der Biotech-Firma Evitra habe man sich in der Fahrweid übergangen gefühlt. «Wir möchten mehr in die Entscheide der Gemeinde miteinbezogen werden», sagt Möckli.

So hoffen die Anwohner nun, dass aufgrund der gesammelten Unterschriften ein Dialog stattfinden wird. «Überdies hat sich auch der Quartierverein hinter das Anliegen gestellt», sagt Möckli.

Deshalb sei sie zuversichtlich, dass das Anliegen bei der Gemeinde Gehör finde und man einen anderen Standort für die 5G-Antenne finden könne. Sollte dies nicht der Fall sein, werde man rechtliche Schritte prüfen und allenfalls mit einem Rekurs gegen die geplante Antenne beim Kindergarten vorgehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen