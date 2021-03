Fahrweid Auf der Bühne mit Beatrice Egli und Seven: So ist Sängerin Jizelle zur Sendung «Sing meinen Song» gekommen Jizelle aus der Fahrweid ist Background-Sängerin der Sendung von TV24. Ihre Musikkarriere hatte sie als 16-Jährige durch einen Zufall begonnen. Virginia Kamm 16.03.2021, 04.05 Uhr

Jizelle singt vor allem Pop, Soul und Funk. Severin Bigler

Bei der Fernsehsendung «Sing Meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert», deren zweite Staffel am 3. März auf TV24 anlief, stehen nicht nur Künstler wie Beatrice Egli, Dodo und Seven auf der Bühne. Auch die Background-Sängerin Jizelle aus der Fahrweid ist dabei. «Es war eine unglaublich tolle Erfahrung, bei der Sendung mitzumachen», sagt die 33-Jährige, die schon ihr ganzes Leben im Limmattal wohnt. Es war zwar nicht die erste Fernsehsendung, bei der sie mitwirkte, aber sicher ihre bisher grösste.

«Im Sommer haben wir einige Wochen lang für die Sendung geprobt», erzählt Jizelle. «Das war eine sehr intensive Zeit.» Der Dreh selber hat im Herbst auf Gran Canaria stattgefunden. Für die Sängerin war die Zeit auf der kanarischen Insel ein Highlight. Besonders geschätzt hat sie ausserdem, dass sie bei einigen Auftritten vorne mit den Künstlerinnen und Künstlern ein wichtiger Teil der Performance sein durfte.

Für Jizelle, die vor allem Pop, Soul und Funk singt, war es eine neue und lehrreiche Erfahrung, mit sieben so unterschiedlichen Sängerinnen und Sängern verschiedener Musikrichtungen gleichzeitig zu arbeiten. «Wir hatten tolle und lustige Momente zusammen», sagt sie. Besonders bleibt ihr Sänger Dodo, der vor kurzem sein neues Album in seinem Studiocontainer in Schlieren vollendet hat, in Erinnerung: «Dodo ist ein verrückter Vogel», sagt sie und lacht. «Er sprudelt nur so von Ideen und würde am liebsten immer bis spät in die Nacht proben.»

Am Zürcher Hauptbahnhof ist sie mit 16 Jahren entdeckt worden

Die Musik war für Jizelle, die zwölf Jahre lang Geige gespielt hat, schon immer wichtig. Zum Singen ist sie durch einen Zufall gekommen: «Ich habe als 16-Jährige auf dem Schulweg am Zürcher Hauptbahnhof meiner besten Freundin ihr Lieblingslied vorgesungen», erzählt sie. Ein Mann, der für eine Jugendkirche auf der Suche nach einer Sängerin war, sprach sie darauf an. Durch dieses Projekt ist sie zum Zürcher Jazzclub Moods gekommen, wo sie Hauptsängerin eines Soul-Projekts war. Weitere Auftritte folgten, bis sie 2007 am frühen Morgen einen Anruf von Sänger Seven erhielt, worauf sie zehn Jahre lang seine Background-Sängerin war. Inzwischen steht Jizelle mit vielen bekannten Musikern und Sängern auf der Bühne.

Mit einigen Bandmitgliedern von «Sing meinen Song» hat Jizelle schon früher zusammengearbeitet. So ist sie auch zur Sendung gekommen. «Für mich war sofort klar, dass ich mitmache», sagt sie. «Ich war schon vorher ein Fan der Sendung und es ist für mich ein richtiger Traumjob.»

Für Jizelle war die Chance, bei «Sing meinen Song» mitzumachen, gerade in der Coronazeit ein Glücksfall. Die Situation sei für Künstler schrecklich. Sie sagt:

«Mein Kalender ist leer. Normalerweise hätte ich jetzt schon meine Auftritte für das ganze Jahr geplant.»

Es sei bis kurz vor Beginn der Dreharbeiten unklar gewesen, ob diese überhaupt durchführbar seien. Jizelle befürchtet, dass es noch lange dauern wird, bis sich die Branche von diesem Schaden erholt hat. Umso mehr freut es sie, dass sie auf die ersten beiden Folgen der Sendung sehr positive Rückmeldungen erhalten hat.

Trotz ihrer Erfahrung ist die Sängerin vor jedem Auftritt nervös. Auch wenn sie zu Hause auf dem Sofa mit ihrer Familie die Folgen von «Sing meinen Song» anschaut, kann sie vor lauter Anspannung nicht zurücklehnen. Mit ihrer Karriere ist Jizelle momentan zufrieden. «Ich freue mich, wenn ich hoffentlich bald wieder neue Projekte angehen kann», sagt sie. «Mein Ziel ist es, noch möglichst lange Musik zu machen.»

Die dritte Folge von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» ist am Mittwoch, 17. März, um 20.15 Uhr auf TV24 zu sehen.