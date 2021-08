Nationalrat Andri Silberschmidt trat in der Fahrweid auf

Fahrweid Andri Silberschmidt: «Ich wünsche uns allen viele individuelle Freiheiten» Der Zürcher FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt trat an der gemeinsamen Bundesfeier der Gemeinden Weiningen und Geroldswil in der Fahrweid auf. Schon im letzten Jahr hätt er dort eine Rede halten sollen.

Sandro Zimmerli 01.08.2021, 14.28 Uhr

FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt fordert, dass wird unsere Freiheitsrechte stärken. Sandro Zimmerli / Limmattaler Zeitung

Eigentlich hätte der Zürcher FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt bereits letztes Jahr an der Bundesfeier in der Fahrweid eine Rede halten sollen. Doch der Anlass musste wegen Corona kurzfristig abgesagt werden. Dieses Jahr klappte es nun mit dem Auftritt an der 1.-August-Feier.

Die Pandemie war denn auch eines der Themen, das Silberschmidt in seiner Rede anschnitt. «Was haben wir in den letzten 18 Monaten und auch noch heute für Einschränkungen erfahren, die vor der Pandemie für die meisten , mich inklusive, noch unvorstellbar waren», sagte der Nationalrat und fragte die rund 150 Besucherinnen und Besucher:

«Hätten Sie einmal gedacht, dass der Bundesrat beschliesst, wie viele Personen an Ihrem Küchentisch sitzen dürfen?»

Der Wert der Freiheit habe spätestens nach diesen Erfahrungen Hochkonjunktur. Damit dies so bleibe, müssten wir unsere Freiheitsrechte stärken. «Und ich kann Ihnen versichern, dass die Freiheitsrechte nicht selbstverständlich sind. Wir müssen jeden Tag aufs Neue für sie kämpfen und sie verteidigen», hielt Silberschmidt fest. Er wünsche der Schweiz und uns allen viele individuelle Freiheiten.

Die Schweiz soll mutig sein

Der Nationalrat äusserte noch weitere Wünsche. «Ich wünsche der Schweiz, dass sie endlich die Sozialwerke für die kommenden Generationen sichern kann.» Die ungedeckten Ausgaben in der AHV würden sich für die nächsten 25 Jahren auf sage und schreibe 200 Milliarden Franken belaufen. Das dürfe man nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen.

«Auch können wir es uns nicht leisten, dieses Defizit ausschliesslich über höhere Steuern und Abgaben zu decken»,

sagte Silberschmidt. Er wünsche der Schweiz den Mut, den demografischen Wandel ernst zu nehmen und eine Anpassung des Rentenalters nicht mehr als ein Tabu anzusehen.

Und er wünsche der Schweiz, dass sie die Rahmenbedingungen dafür schaffe, dass die Arbeitsplätze der Zukunft hier entstehen werden. «Es gibt Bedenken, dass die Digitalisierung zu einer Zunahme der Arbeitslosigkeit führen wird. Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Dafür braucht es aber die richtigen Beschlüsse», so Silberschmidt. Wir müssten in die Infrastruktur investieren. Dies beginne etwa bei einem breiten 5G-Netzwerk und höre bei einer guten Cyber-Sicherheit auf.

Die Schweiz soll ein verlässlicher Partner sein

Zudem müsse man in die Bildung und in die Standortattraktivität investieren. Denn nur wenn Unternehmen unbürokratisch operieren könnten, hätten sie genügend Ressourcen, um auch in der Schweiz zu investieren. «Wir müssen ein verlässlicher Partner sein und Rechtssicherheit vermitteln», forderte Silberschmidt. Mit Investitionen dieser Art würden wir sicherstellen, dass es in der Schweiz nach wie vor gut bezahlte Arbeitsplätze habe. Daran anschliessend wünschte sich Silberschmidt schliesslich noch, dass der Mittelstand gestärkt werde.

Nach dem offiziellen Teil der Feier luden der Quartierverein Fahrweid sowie die beiden Gemeinden Geroldswil und Weiningen die Besucherinnen und Besucher zu Älplermagronen mit Apfelmus ein. Für die musikalische Unterhaltung vor dem Quartierzentrum Föhrewäldli sorgten die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli sowie eine Alphorngruppe.