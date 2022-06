An der Austrasse wird nächste Woche gearbeitet

Nachdem letztes Wochenende die Arbeiten auf dem mittleren Abschnitt der Fahrweidstrasse in der Fahrweid abgeschlossen wurden, stehen nun noch die Garantiearbeiten in der Austrasse sowie die Anpassungen der beiden Einlenker Lenggenbachstrasse an.