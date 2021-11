Neuer Lidl in Schlieren: Mit mehr Swissness zum Erfolg

Eröffnung In Schlieren steht nun eine der grössten Filialen – es ist bereits die dritte im Bezirk Dietikon Auf rund 1500 Quadratmeter sollen Kundinnen und Kunden ab Donnerstag in Schlieren einkaufen. Ob und wo weitere Limmattaler Lidl-Filialen folgen, ist noch offen. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Alles ist in Holz-Optik gehalten: Im neuen Schlieremer Lidl warten laut Mediensprecher Mathias Kaufmann über 2000 Produkte auf die Kundinnen und Kunden. Larissa Gassmann

Möglichst hell, grosszügig und modern: Genau so soll der neue Lidl in Schlieren die Kundinnen und Kunden ab Donnerstag an der Zürcherstrasse 133 erwarten. Mit einer Verkaufsfläche von rund 1500 Quadratmetern gehört die Filiale zu den grössten der Schweiz. Sie ergänzt das bereits bestehende Geschäft an der Reitmenstrasse.

Noch stehen hier Bagger: Aussenansicht der neuen Lidl-Filiale. Larissa Gassmann

«Zu Schlieren passt auch noch eine zweite Filiale», sagt Bauherrenvertreterin Michèle Sallenbach. Dies wegen der Einwohnerzahl und der Lage. Gerade dank der verlängerten 2er-Tramlinie sei der Standort optimal. Zusammen mit der Filiale am Dietiker Rapidplatz existieren somit im Bezirk Dietikon bereits drei Lidl-Filialen. Auch weitere Orte im Bezirk seien tendenziell interessant, so Sallenbach.

In den letzten Jahren hat sich Lidl mehr und mehr an den Schweizer Markt angepasst. Larissa Gassmann

Obwohl das Filialnetz noch jung ist, wurde es bereits mehrfach umgebaut. Das neuste Konzept kommt nun auch in Schlieren zum Zug. Dazu gehört etwa die in Holz-Optik gestaltete Gemüse- und Früchteabteilung. Diese soll die Kunden empfangen und an einen kleinen Marktplatz erinnern. Denn: «Wir haben festgestellt, dass die Schweizerinnen und Schweizer gerne frische Produkte haben», so Mediensprecher Mathias Kaufmann.

Nach wie vor sei es wichtig, dass alles zeitsparend und einfach geht. Darunter müsse die Attraktivität aber nicht leiden. Viele hätten noch das Bild vom Markteintritt im Kopf, seither habe man sich aber immer mehr an die Schweiz angepasst. «Da hat sich wirklich etwas getan», so Kaufmann. Ebenfalls in der Holz-Optik kommen so die weiteren Regale und Beschriftungen daher.

Mit einer Verkaufsfläche von rund 1’500 Quadratmetern ist es eine der grössten Lidl-Filialen. Larissa Gassmann

Insgesamt investierte Lidl drei Millionen Franken. Die Filiale wird 20 bis 25 Arbeitsplätze schaffen. Erwarten darf die Kundschaft auch viele vorgefertigte Speisen und Spezialitäten wie Sushi oder Vegi-Produkte. Zudem stehen vier Self-Checkout-Stationen und 80 Parkplätze zur Verfügung.

Am Freitag, also einen Tag nach Lidl, wird im gleichen Gebäude zudem das Fitnessstudio Clever Fit seine Eröffnung feiern.