Limmattal Kampfwahl oder sichere Sache? In acht von neun Limmattaler Gemeinden werden die Wahlen vom 27. März spannend Nach den Stadtratswahlen in Dietikon und Schlieren folgen die Erneuerungswahlen in neun Limmattaler Gemeinden. In acht davon kommt es zu Kampfwahlen. Sibylle Egloff und David Egger 16.02.2022, 05.00 Uhr

Wer erzielt das beste Resultat am 27. März? In 47 Zürcher Gemeinden wird dann gewählt. Goran Basic / Keystone

Noch bevor in Dietikon und Schlieren letzten Sonntag die Wahlresultate verkündet waren, wurden in Oberengstringen bereits die ersten Wahlplakate für die Gemeinderatswahlen vom 27. März aufgestellt. Und diese Woche sind es in Oberengstringen bereits noch mehr Plakate geworden.

Total neun Limmattaler Gemeinden wählen am 27. März. Nun ist die Zeit für eine erste Übersicht zu den Gemeinderatswahlen. Wo kommt es zu Kampfwahlen? Wo treten am meisten Kandidierende an? Die Übersicht mit allen neun Gemeinden, in der Reihenfolge ihrer Einwohnerzahl.

Urdorf

Im bevölkerungsreichsten Dorf im Limmattal zeichnet sich ein spannender Wahlkampf ab. Acht Personen bewerben sich für die sieben Gemeinderatssitze. Es sind dies Danilo Follador (Mitte, bisher), Thomas Hächler (FDP, bisher), Andreas Herren (SP, bisher), Urs Minder (parteilos, neu), Urs Rimensberger (parteilos, bisher), Sandra Rottensteiner (EVP, bisher), Urs Rüegg (FDP, neu) und Adrian Stutz (SVP, bisher). Urs Minder kandidiert für das Schulpräsidium und wird bei einer Wahl im Gemeinderatsgremium das Ressort Bildung übernehmen. Für das Gemeindepräsidium stellt sich die bisherige ­Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner zur Verfügung. Merke: Mit der Kampfwahl wird es in Urdorf 2022 wesentlich spannender als 2018 – damals kandidierten genau sieben Personen für die sieben Sitze im Gemeinderat.

Birmensdorf

Die grösste Auswahl am 27. März hat das Birmensdorfer Volk. Für die sechs normalen Gemeinderatssitze kandidieren zwölf Personen: Matthias Aggeler (SVP, neu), Ursula Bachmann (Grüne, neu), Andreas Bösch (parteilos, neu), Ernst Brand (parteilos, neu), Thomas Erismann (Mitte, neu), Anja Fenner-Zimmermann (parteilos, bisher), Hans Rudolf Keller (SVP, bisher) Bruno Knecht (parteilos, bisher), Dominik Mahrer (GLP, neu), Gabriela Stampa Rüegg (parteilos, bisher), Patrick Vogel (FDP, neu) und Samuel Wenk (SP, neu). Für das Gemeindepräsidium kandidieren der aktuelle Gemeindepräsident Bruno Knecht sowie der bisherige Primarschulpräsident Ernst Brand. Gemächlicher geht es beim siebten Gemeinderatssitz zu und her, der dem Primarschulpräsidium gehört. Hier kandidiert als einzige Bettina Köhler (parteilos, bisher Schulpflegerin). Schon 2018 war es in Birmensdorf spannend: Neun Personen kandidierten damals für die sieben Gemeinderatssitze.

Oberengstringen

In Oberengstringen wird sowohl um die Gemeinderatssitze als auch um das Gemeindepräsidium gekämpft. Beim Präsidium fordert der bisherige Gemeinderat René Beck (Mitte) den aktuellen Gemeindepräsidenten André Bender (SVP) heraus. Für die sieben Gemeinderatssitze kandidieren sieben Kandidaten und eine Kandidatin. Neben Beck und Bender sind das David Döring (Mitte, neu), Kurt Leuch (Forum, bisher), Andreas Leupi (SVP, bisher), Gabriella Martini (parteilos, neu), Urs Streichenberg (SVP, neu) und Peter Zahnd (FDP, neu). Auch in Oberengstringen wird es also spannender als noch 2018, als wie in Urdorf sieben Kandidierende für die sieben Sitze antraten.

Geroldswil

Auch in Geroldswil sind die sieben Gemeinderatssitze umkämpft. Es kandidieren acht Personen. Zur Wahl stellen sich Michael Deplazes (parteilos, bisher), Martin Furrer (FDP, neu), Andreas Gabi (FDP, bisher), Christoph Müller (SVP, neu), Veronika Neubauer (SVP, bisher), David Ryser (parteilos, bisher), Aline Strub (FDP, neu) und Peter Vogel (FDP, bisher). Fürs Präsidium bewirbt sich einzig der aktuelle Gemeindepräsident Michael Deplazes. 2018 war die Ausgangslage in Geroldswil weniger spannend. Damals kandidierten sieben Personen für die sieben Sitze. Spannend wurde es trotzdem. Denn Markus Hofmann (parteilos, neu) erreichte das absolute Mehr nicht. So kam es zu einem zweiten Wahlgang, für den sich auch Paul Albrecht (parteilos) anmeldete. Albrecht gewann deutlich.

Uitikon

Auch in Uitikon kommt es zur Kampfwahl. Für die sieben normalen Gemeinderatssitze kandidieren folgende acht Personen: Chris Linder (FDP, bisher), Markus Hoppler (Mitte, bisher), Michèle Rüegg Hormes (FDP, neu), Walter Schelling (SVP, bisher), Daniel Schwendimann (FDP, bisher), Markus Stäheli (SVP, bisher), David Vetsch (GLP, neu) und Ron Weinstock (parteilos, neu). Für den achten Gemeinderatssitz beziehungsweise das Schulpräsidium kandidiert nur Caroline Cada (FDP, bisher Vizepräsidentin der Schulpflege). Fürs Gemeindepräsidium kandidiert einzig der bisherige Gemeindepräsident Chris Linder. 2018 kandidierten in Uitikon exakt sieben Personen für die sieben Sitze im Gemeinderat.

Weiningen

In Weiningen mangelt es nicht an Kandidatinnen und Kandidaten. Sieben Personen kämpfen um die sechs normalen Gemeinderatssitze. Es sind dies Heinz Brunner (Forum, bisher), Mike Gardavsky (SVP, bisher), Anette Hauggaard-Nielsen (FDP, neu), Thomas Mattle (SVP, bisher), Sara Ochsner (FDP, neu), Mario Okle (parteilos, bisher) und Barbara Schütz (parteilos, neu). Für den siebten Sitz im Gemeinderat, das Schulpräsidium, gibt es eine separate Wahl, hier kandidiert nur die Bisherige Brigitte Schai (SVP). So ergeben sich total acht Kandidierende für die total sieben Sitze im Gemeinderat. Für das Präsidium bewirbt sich einzig der bisherige Gemeindepräsident Mario Okle. 2018 kämpften in Weiningen zehn Personen um den Einzug im Gemeinderat. Da zwei Kandidaten gleich viele Stimmen holten, musste damals über einen Sitz das Los entscheiden.

Unterengstringen

Auch hier kommt es zur Kampfwahl. Um die sechs normalen Gemeinderatssitze kämpfen sieben Personen: Zur Verfügung stellen sich Marcel Balmer (SVP, bisher), Stefan Guggisberg (SVP, neu), Urs Muntwyler (FDP, bisher), Markus Nydegger (SVP, bisher), Marco Rossi (FDP, neu), Daniel Schwab (SVP, neu) und Yiea Wey Te (FDP, bisher). Für den siebten Sitz, der dem Schulpräsidium gehört, kandidiert der bisherige Schulpräsident Beat Fries (parteilos). Spannend wird auch die Wahl des Gemeindepräsidenten. Marcel Balmer und Yiea Wey Te treten an. Schon 2018 sorgte Unterengstringen für viel Spannung: Zwar kandidierten genau sechs Personen für die sechs normalen Gemeinderatssitze. Aber um den Sitz, der dem Schulpräsidenten gehört, kam es zur Kampfwahl. Diese entschied damals Beat Fries (parteilos) für sich. Zudem wurde bereits 2018 um das Gemeindepräsidium gekämpft. Damals gewann Simon Wirth im zweiten Wahlgang mit einer Stimme Vorsprung auf Marcel Balmer.

Oetwil

Anders als 2018, als sieben Personen kandidierten, wird in Oetwil heuer nicht um die fünf Sitze im Gemeinderat gekämpft. Für den Gemeinderat zur Wahl stellen sich Thomas Bernegger (Mitte, bisher), Philipp Frei (SVP, neu), Roland Hagenbucher (SVP, bisher), Rahel von Planta (FDP, bisher) und Matthias Zehnder (FDP, bisher). Gemeindepräsidentin Rahel von Planta kandidiert als einzige für das Gemeindepräsidium.

Aesch

Nachdem die Wahlen 2018 mit fünf Kandidierenden für die fünf Gemeinderatssitze langweilig waren, steht dieses Mal eine spannende Kampfwahl bevor. Mehrere ­Bisherige stellen sich nicht mehr zur Verfügung. Total kandidieren sechs Personen: Thomas Bürgi (GLP, neu), Flavio Friedrich (SVP, neu), André Guyer (FDP, bisher), Mischa Kaiser (parteilos, neu), Karsten Kunert (parteilos, neu) und Janine Vannaz (bisher, Mitte). Auf den Präsidentenstuhl sitzen wollen Vannaz und Guyer.

Bonus

Am 27. März werden die Dietiker und Schlieremer nach den vergangenen Kampfwahlen vom 13. Februar die anderen Gemeinden beobachten können. Aber am 15. Mai steht dann in Dietikon der zweite Wahlgang um den siebten Stadtratssitz und in Schlieren der zweite Wahlgang um das Stadtpräsidium an. Und in Bergdietikon, wo die neue Amtsperiode bereits am 1. Januar 2022 begonnen hat, wurde bereits letztes Jahr gewählt – ohne Kampfwahl. Neben den neun Limmattaler Gemeinden werden am 27. März auch die Gemeinden in den zehn Bezirken Affoltern, Andelfingen, Bülach, Dielsdorf, Hinwil, Horgen, Dielsdorf, Pfäffikon, Uster, Winterthur (mit Ausnahme der Stadt Winterthur selbst) zur Wahl ihrer Exekutive schreiten. Summa summarum wählen dann 47 Zürcher Gemeinden. Einzig in den elf Gemeinden des Bezirks Meilen findet der erste Wahlgang erst am 15. Mai statt. Die Städte Winterthur und Zürich wählten wie Dietikon und Schlieren am 13. Februar.

