2 Franken mehr für Rosen: Preisanstieg in Limmattaler Blumenläden

Energiekrise 2 Franken mehr für eine Rose: Warum die Preise in Limmattaler Blumenläden steigen Wegen höheren Produktionskosten in Holland passen Floristen in der Region ihre Preise an. Einige warten aber auch zu und werden erfinderisch. Sibylle Egloff 24.09.2022, 05.00 Uhr

Im Dietiker Blumengeschäft Blumenprinz sind die Blumen wegen der gestiegenen Energie- und Lieferkosten teurer geworden. 80 Zentimeter lange Rosen kosten 8.50 Franken, vor der Preiserhöhung zahlte man 6.50 Franken. Severin Bigler

Der Zettel an der Eingangstüre des Blumengeschäfts Blumenprinz im Dietiker Limmatfeld ist nicht zu übersehen. «Liebe Kundinnen und Kunden, infolge der sehr stark gestiegenen Energie- und Lieferkosten müssen wir die Preise von unseren Blumen erhöhen», steht auf dem Blatt geschrieben. «Wir haben nichts zu verstecken und wollten unserer Kundschaft offen kommunizieren, warum wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben», sagt Geschäftsleiterin Michaela Leiser.

Die 44-Jährige aus Oberengstringen sah sich vor drei Wochen gezwungen, die Blumenpreise anzupassen. «In der Zeit um den Mutter- und um den Valentinstag lässt die erhöhte Nachfrage die Preise steigen. Doch so einen krassen Anstieg wie aktuell habe ich noch nie erlebt», sagt Leiser.

Michaela Leiser ist seit zehn Jahren Geschäftsleiterin im Blumenprinz. Im Oktober feiert das Geschäft sein 10-Jahr-Jubiläum. Severin Bigler

Je nach Blume müssen die Kundinnen und Kunden nun 50 Rappen bis 2 Franken mehr zahlen. Am meisten schlägt die Rose auf. «Die grossen Rosen mit 80 Zentimeter langem Stiel kosten neu 8.50 Franken pro Stück, früher haben wir sie für 6.50 Franken verkauft», sagt Leiser. Der Preis für Rosen mit 60 Zentimeter langem Stiel ist um 1 Franken von 3.50 auf 4.50 Franken angestiegen.

Leiser betont aber: «Wir gehören trotz Preiserhöhung nach wie vor zu den günstigeren Anbietern, wenn man bedenkt, dass man bei Floristinnen und Floristen in Zürich oder auch im Aargau für eine 80 Zentimeter lange Rose bis zu 12 Franken zahlt.»

Die Sträusse werden anders gebunden

Pro Strauss muss die Kundschaft des Blumenprinz ungefähr mit 5 bis 6 Franken mehr rechnen. «Wir versuchen, die Bouquets aber auch anders zu binden, um einen verträglichen Preis rauszuholen», sagt die Geschäftsleiterin.

Die Temperaturen in den holländischen Gewächshäusern wurden runtergeschraubt. Daher wachsen weniger Blumen. Severin Bigler

Grund für den Preisanstieg ist, wie auf dem Informationsblatt des Geschäfts bereits vermerkt, die Energiekrise in Europa als Folge des Ukraine-Kriegs. «Die meisten Blumen stammen aus Holland. Die Lieferkosten sind wegen der hohen Benzinpreise angestiegen. Und auch die Produktion der Blumen in den Treibhäusern, die geheizt und beleuchtet werden müssen, wurde aufgrund der Energieknappheit reduziert.»

So seien etwa die Temperaturen in den Gewächshäusern um 20 Prozent runtergeschraubt worden. Das bedeute auch einen Rückgang von 20 Prozent der Produktionsmenge, was wiederum zu einem kleineren Angebot und dementsprechend höheren Preisen führe, so Leiser.

Die Kundschaft zeigt Verständnis

Die Kundschaft reagiere jedoch mit viel Verständnis. «Wenn wir ihnen die Situation erklären, sehen sie die Erhöhung ein. Einige finden, es sei sogar höchste Zeit gewesen, dass wir unsere Preise angehoben haben.» Leiser achtet darauf, auch regionale Blumen anzubieten. «Doch die Auswahl ist nicht so gross und auch hier sind die Preise teurer geworden.»

Um das Blumengeschäft, das im Oktober sein zehnjähriges Jubiläum feiert, und ihr vierköpfiges Team macht sich die gelernte Gärtnerin aktuell noch keine Sorgen, auch wenn aufgrund des derzeitigen Weltgeschehens vieles noch in den Sternen steht. Leiser bleibt positiv: «Wer Blumen liebt, der wird auch weiterhin noch Blumen kaufen.»

Die meisten Blumen in den Schweizer Floristikgeschäften stammen aus Holland. Weil das Heizen der Gewächshäuser aufgrund der Energiekrise teurer geworden ist, sind auch die Blumenpreise gestiegen. Severin Bigler

Auch Brigitte Alder hat die Preise in der Blumen-Boutique Blumen-Planet, die vor fünf Jahren im Schlieremer Rietpark eröffnet wurde, diese Woche anheben müssen. Dies nicht nur, weil die Blumen, sondern auch die Keramikgefässe, Kerzen und das Verpackungsmaterial nicht zuletzt auch wegen der Coronapandemie teurer geworden sind.

Dekorationsmaterial und Keramikgefässe sind aufgrund der Coronapandemie und den Lieferengpässen ebenfalls teurer geworden. Severin Bigler

Gewisse Produkte wie die hochpreisigen Rosen, die nur im Ausland erhältlich sind, nicht mehr anzubieten, hält sie für keine gute Idee. «Die Kundschaft muss wählen können. Wer jemandem eine Rose schenken will, der soll das dürfen. Blumen, auch wenn sie teurer werden, bereichern schliesslich das Leben», sagt die Geschäftsführerin.

«Wir wollen unsere Kundschaft nicht verärgern»

Die Preise momentan nicht anheben wird Eva Phillips. Ihr gehört der Blumenladen «Blumen Frisch», den die Meisterfloristin gemeinsam mit ihrem Mann Shayne seit 17 Jahren in Urdorf führt. «Auch wenn die Blumenpreise um einen Drittel angestiegen sind, hüten wir uns aktuell davor, für Sträusse einen Drittel mehr zu berechnen. Blumen sind bereits ein Luxusprodukt, wir wollen unsere Kundschaft nicht verärgern», sagt Phillips.

Nichtsdestotrotz mache man sich Gedanken, wie man mit den hohen Einkaufspreisen umgehen solle. «Wir versuchen nun Sachen zu kombinieren, Material aus unserem Lager aufzubrauchen und zum Beispiel für Gestecke Natur- und Herbstprodukte zu verwenden.»

Lokale Blumen aus dem Dorf: Physalis wie diese erhält Eva Phillips vom Urdorfer Blumengeschäft «Blumen Frisch» von der Familie Stierli vom Möhrenhof in Urdorf. Severin Bigler

Wichtig ist Phillips zudem, regionale und Schweizer Blumen in ihrem Geschäft anzubieten. «Wir arbeiten mit den Stierlis vom Möhrenhof in Urdorf zusammen. Sie haben uns letzte Woche zum Beispiel Physalis für unsere Sträusse geliefert.» Bei ihnen beziehe man überdies tolles Dekorationsmaterial aus Holz, das man vor allem zur Weihnachtszeit brauche.

Angewiesen ist man aber nach wie vor auf ausländische Blumenproduzenten. Phillips sagt: «Falls der Trend anhält oder sich die Preise nochmals massiv erhöhen, kommen wir wohl auch nicht drumherum, unsere Preise anzupassen.»

Von Cellophan auf Papier umgestellt

Von der Preiserhöhung betroffen ist ebenso Anina Caprez, die seit 14 Jahren ihr Blumengeschäft «Himmelblau Blumen & Meeer» in Birmensdorf betreibt. Doch auch sie wälzt die höheren Energiekosten, die Rohstoffknappheit sowie die Lieferengpässe als Folge der Coronapandemie noch nicht auf ihre Kundinnen und Kunden ab. Die Kerzen bilden eine Ausnahme, weil deren Preis vom Lieferanten vorgegeben werde, so Caprez.

Blumensträusse: Ein Luxusprodukt, das man sich in schweren Zeiten trotzdem ab und zu gönnt. Severin Bigler

Die Teuerung in der Floristik-Branche sei komplex und hänge mit diversen Entwicklungen und Geschehnissen seit dem Ausbruch des Coronavirus zusammen. «Das Problem ist, dass die Marge für Blumen nicht so hoch ist wie bei anderen Produkten, die Preise müssen früher oder später angehoben werden, um überhaupt noch etwas einzunehmen. Die Frage ist, wie lange die Kunden bereit sind, für ein Luxusprodukt mehr zu bezahlen», sagt Caprez.

Um trotzdem etwas zu sparen und die Preise nicht sofort erhöhen zu müssen, beleuchtet die Floristin ihr Schaufenster nicht mehr. Überdies hat sie von der durchsichtigen und teureren Cellophan-Folie auf das günstigere Einpackpapier umgestellt. «Das mache ich auch der Umwelt zuliebe. Für gewisse Kundinnen und Kunden ist das jedoch gewöhnungsbedürftig», sagt Caprez.

Den Kopf will sie trotz unsicherer Zukunft nicht hängen lassen. «Wir machen das Beste daraus. Auch in schwierigen Zeiten sollten sich Menschen etwas Gutes tun. Was gibt es besseres als ein Strauss Blumen?»

