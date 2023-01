Endlich kicken sie wieder in der Halle: Budenzauber der Junioren

Fussball Budenzauber der Junioren: Endlich kicken sie wieder in der Halle Nach zwei Jahren Unterbruch wegen Corona findet das Fussball-Hallenturnier des FC Schlieren um den Bellini-Cup wieder statt. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 08.01.2023, 17.07 Uhr

Schlierens D1-Junioren (gelbes Dress) im Vorwärtsgang. Das immer junge Limmattaler Derby gegen den FC Oetwil-Geroldswil gewannen die Gastgeber mit 3:0. Am Schluss reichte es zum dritten Rang. Ruedi Burkart (6. Januar 2023)

Es mutet an wie eine Ewigkeit. Im Januar 2020 spielen letztmals rund 1500 Mädchen und Buben in der Schlieremer Unterrohrhalle am Nachwuchsturnier des FC Schlieren. Dann kam Corona. Zweimal mussten in der Folge alle Hallenturniere im Limmattal abgesagt werden, so auch der Schlieremer Bellini-Cup. Doch nun ist alles wieder gut. Die Pandemie ist nur noch eine vage Erinnerung an eine schlimme Zeit, und die Fussballerinnen und Fussballer dürfen wieder nach Lust und Laune dem Ball nachjagen.

Angelo Ferrante, Nachwuchstrainer beim FC Schlieren, gibt seinen Schützlingen Anweisungen. Ruedi Burkart (6. Januar 2023)

«Wir sind glücklich, dass jetzt wieder Normalität eingekehrt ist», sagte Domi Vukoja, OK-Chef des Hallenturniers und beim FC Schlieren Leiter Junioren, am Freitagabend im Foyer der Unterrohrhalle. Vukoja ist mit seinem achtköpfigen Team verantwortlich dafür, dass der Betrieb trotz rund 130 teilnehmender Teams rund läuft. Am vergangenen Wochenende ging Teil eins über die Bühne, am kommenden wird weitergespielt. In total 15 Alterskategorien werden die erfolgreichsten Nachwuchs-Tschütteler erkoren. Auch drei Mädchen-Kategorien werden ausgetragen.

Gute Stimmung in der Turnierküche: Zoran Perak, Sportchef der Frauen, und NLB-Spielerin Sanja Mijovic. Ruedi Burkart (6. Januar 2023)

Die Durchführung des 16. Bellini-Cups ist eine Angelegenheit des gesamten Vereins. «Total zehn Teams helfen mit. Jeder und jede hat seine spezielle Aufgabe», erklärt Vukoja. So stellen beispielsweise die älteren Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler die Unparteiischen. Am ersten Turnierabend sorgte das NLB-Frauenteam für das leibliche Wohl der Spieler und Zuschauer, Sportchef Zoran Perak und seine Spielerinnen wirbelten in der Küche. Derweil verkaufte FCS-Finanzchef Heinz Gisin an der Kasse Coupons für Essen und Trinken. «Sie sehen, es machen alle mit», freute sich OK-Präsident Vukoja zurecht.

Am kommenden Freitag startet das Schlieremer Turnier in das zweite lange Wochenende.

Informationen zum 16. Bellini-Cup des FC Schlieren www.bellinicup.ch

