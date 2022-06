Eislaufen Der Eislauf-Club Urdorf hat eine neue Sponsoring-Chefin Alexandra Schlumpf ist neu im Vorstand. LiZ 27.06.2022, 15.24 Uhr

Alexandra Schlumpf ist neu im ECU-Vorstand. zvg

«Wir freuten uns sehr, die diesjährige Generalversammlung wieder in einem normalen Rahmen durchführen zu können, ohne Restriktionen», äussert sich Sandra Bolognese, die Präsidentin des Eislauf-Clubs Urdorf. An der Versammlung, die kürzlich über die Bühne ging, waren 30 Mitglieder präsent, die Stimmung war sehr ausgelassen und entspannt. Bolognese: «Wir haben mit kurzen Videosequenzen aus der vergangenen Saison gestartet, welche die Kinder am Halloween und am Samichlaus-Anlass zeigten. So erhielten auch die Eltern einen Einblick, wie wir trotz der Pandemie die Kinder erfreuen konnten.»