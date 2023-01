Präsidentin des Eislauf-Clubs Urdorf im Interview

Eiskunstlauf Präsidentin des Eislaufclubs Urdorf: «Ich muss jetzt nicht mehr Polizistin spielen» An diesem Wochenende findet auf der Kunsteisbahn Weihermatt die Kürkonkurrenz des Eislaufclubs Urdorf statt. Sandra Bolognese freut sich auf die absolute Rekordteilnehmerzahl von 222 Startenden. Rudi Burkart 25.01.2023, 12.22 Uhr

Sandra Bolognese, die Präsidentin des EC Urdorf, blickt voller Vorfreude auf die beiden Saisonhöhepunkte. Ruedi Burkart

Das Interview mit Sandra Bolgnese findet an einem Montagabend statt. 45 Minuten hat die 41-Jährige Zeit, dann beginnt das Training der kleinen Eiskunstläuferinnen. Bolognese präsidiert den EC Urdorf mit seinen aktuell 92 Mitgliedern seit Sommer 2020. Damals löste sie den langjährigen Präsidenten Luk De Crom an der Spitze des 1970 gegründeten Vereins ab.

Waren Sie früher als Kind eine Eisprinzessin?

Sandra Bolognese: Also eine Eisprinzessin war ich nicht gerade (schmunzelt). Aber klar, damals war ich sehr gerne auf dem Eis.

Auf der offenen Eisbahn in Urdorf?

Nein, auf dem Heuried. Ich bin ein Kind aus der Stadt Zürich.

Und waren dort Mitglied in Klub?

Meine Eltern konnten sich das nicht leisten, darum leider nicht. Schlittschuhlaufen war für unsere Familie ein zu kostspieliger Sport. Aber ich konnte von meiner damaligen Schulfreundin profitieren, konnte Sprünge und Pirouetten von ihr lernen. Es hat mir immer gefallen, auf dem Eis Runden zu drehen.

Und heute? Ist Schlittschuhlaufen immer noch ein teurer Sport?

Ja, das ist so.

Am kommenden Wochenende gilt es an der Urdorfer Kürkonkurrenz ernst: Eine konzentrierte Leistung vor fachkundigem Publikum und strengen Punkterichtern ist gefragt. Michel Sutter/Archiv

Ihre Tochter ist beim EC Urdorf. Sie hat die Passion offensichtlich von der Mutter geerbt.

Ja, das hat sie. Und sie hat auch das eine oder andere Mal Eishockey gespielt.

Aber Pirouetten drehen liegt ihr näher als Bodychecks austeilen?

Ja, definitiv.

Sie haben auch einen Sohn.

Er ist Fussballer mit Leib und Seele.

Also die klassische Variante: Das Mädchen praktiziert Eiskunstlauf, der Junge «tschuttet».

Ja, das ist so.

Magisches Schaulaufen des EC Urdorf: Am 17. März zeigen die Limmattaler Eisprinzessinnen «Romaza». Christian Murer/Archiv

Eiskunstlauf ist immer noch ein typischer «weiblicher» Sport, einverstanden?

Ja, das sehe ich auch so. Von unseren 92 Mitgliedern sind nur zwei männlich. Nein, warten Sie – es sind drei. Ein Mann und zwei Jungs.

Interessanterweise ist der Haupttrainer des EC Urdorf ein Mann. Fabrizio Urso arbeitet seit acht Jahren auf der Weihermatt.

Und er macht seine Sache ausgezeichnet. Wir sind sehr glücklich darüber, dass Fabrizio uns so lange treu ist. Und er wird auch im nächsten Winter bei uns wirken, das haben wir mit ihm bereits besprochen.

Blicken wir rasch zurück in den Sommer 2020. Damals bremste die erste Coronawelle das Land komplett aus. Das war die Zeit, als Sie Luk De Crom ablösten und Präsidentin des EC Urdorf wurden.

Ich war damals schon im Vorstand. Luk teilte uns mit, dass er nach zehn Jahren zurücktreten wolle. Er machte einen super Job. Und, ganz ehrlich, ich wäre damals nicht selber auf die Idee gekommen, das Amt zu übernehmen.

Sie haben es dann aber doch getan.

Luk hat mich ein wenig angestossen (lacht). Andere Vorstandsmitglieder redeten mir gut zu, und so hat sich das eben ergeben. Ich gebe zu, dass ich zu Beginn sehr viel Respekt vor der neuen Aufgabe hatte.

Jetzt stehen Sie bereits im dritten Jahr Ihrer Präsidentschaft.

Und die Arbeit macht mir immer noch Spass.

Müssten Sie nicht viel eher sagen: Jetzt macht mir die Arbeit Spass? Die ersten beiden Winter waren wegen Corona kaum angenehm gewesen. Lockdown, Zertifikatspflicht, Beschränkungen.

Da haben Sie natürlich recht. Es waren keine einfachen Zeiten. Wir können als Klub wieder normal funktionieren. Und ich muss jetzt nicht mehr Polizistin spielen und den Leuten sagen, was sie dürfen und vor allem was nicht (lacht).

Und trotz Corona konnten Sie vor einem Jahr vermelden, dass der EC Urdorf einen noch nie dagewesenen Zulauf von jungen Eiskunstläuferinnen verzeichnen durfte.

Der Zustrom hat angehalten. Jetzt stehen wir bei 92 Mitgliedern. Die Grenze ist erreicht.

Das heisst?

Wir mussten leider eine Warteliste erstellen.

Es möchten also mehr Kinder zum ECU kommen, als der Klub aufnehmen kann.

Ja, das ist so. Einerseits spricht das für unsere Arbeit, andererseits ist es schade, dass wir Kinder abweisen müssen. Das tut mir jedes Mal wieder leid.

Ein grosser Erfolg ist auch die Kürkonkurrenz von diesem Wochenende. Man hört, es gebe einen neuen Teilnehmerrekord.

Ja, das stimmt. Wir dürfen 222 Läuferinnen und Läufer begrüssen. So viele wie noch nie. Ein grosser Erfolg.

Ist auch hier die Grenze erreicht?

Viel Luft nach oben bleibt nicht mehr.

Woher reisen die Läuferinnen und Läufer an? Auch aus dem Ausland?

Nein, wir schreiben unseren Anlass nicht international aus. Aus Thun werden Läuferinnen kommen. Und natürlich aus der Region.

Wird der EC Urdorf in erster Linie als umsichtiger Veranstalter von sich reden machen oder bestehen reelle Chancen auf einen Heimsieg?

An den bisherigen Wettkämpfen des Winters haben wir auch einige Podestplätze und sonst auch immer sehr gute Ränge belegen können. Mal schauen, wie es auf unserem eigenen Eis klappen wird.

Die Kürkonkurrenz ist der eine Höhepunkt des Winters, das Schaulaufen der andere. Am Freitag, 17. März, also am Tag vor dem Abschlussturnier der Eishockeyaner, findet dieses statt. Was können Sie zum Programm verraten?

Er wird endlich, endlich «Romanza» sein. Diese Show wollten wir schon 2020 aufführen, doch kurz zuvor wurde der Lockdown verhängt. Auch 2021 ging wegen Corona gar nichts. Letztes Jahr waren die Auflagen noch sehr strikt, sodass wir ein «normales» Schaulaufen durchgeführt haben. Und doch hatten wir damals über 400 Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Stehrampe. Es war wunderbar stimmungsvoll.

Und diesmal? Volle Bude und 600 Schaulustige?

Wer weiss? Ein Besuch bei uns wird sich auf jeden Fall lohnen. Am kommenden Wochenende an der Kürkonkurrent und dann auch bei «Romanza».

Urdorfer Kürkonkurrenz Der Wettkampf findet am Samstag, 28. Januar, und am Sonntag, 29. Januar, jeweils von 8 Uhr bis 18 Uhr auf der Kunsteisbahn Weihermatt in Urdorf statt.