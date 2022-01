ECU-Präsidentin: «Wir sind einfach nur glücklich»

Eiskunstlauf ECU-Präsidentin über die Urdorfer Kürkonkurrenz und das Schaulaufen: «Wir sind einfach nur glücklich» Nach einem Jahr Unterbruch führte der Eislauf-Club Urdorf am vergangenen Wochenende wieder die Kürkonkurrenz durch. ECU-Klubpräsidentin Sandra Bolognese, 40, zieht im Interview Bilanz. Und blickt voraus auf «Romanza». Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 31.01.2022, 16.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit knapp zwei Jahren die Chefin der über 90 Eiskunstläuferinnen: Sandra Bolognese. Ruedi Burkart

Lange Zeit war unklar gewesen, ob nicht auch die diesjährige Durchführung der traditionellen Urdorfer Kürkonkurrenz der Coronapandemie zum Opfer fallen würde. Erst eine gute Woche vor dem Anlass konnte das Organisationskomitee Entwarnung geben. Trotz einiger weniger kurzfristiger Absagen zeigten schliesslich 150 Mädchen und ein paar Buben, was sie auf den Kufen können. Wir treffen die Präsidentin des Eislauf-Clubs Sandra Bolognese im heimeligen Fondue-Hüttli des Eishockey-Clubs Urdorf zum Interview.

Die Erleichterung bei Ihnen und im gesamten Klub muss gross gewesen sein, als Sie verkünden durften, dass die diesjährige Kürkonkurrenz durchgeführt werden kann.

Sandra Bolognese: Absolut. Uns ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Nein, warten Sie, es war ein Felsbrocken (lacht).

Lange war nicht klar, ob gelaufen werden darf.

«Ich bemerke eine neue Art von Zusammenhalt im Klub.» Sandra Bolognese während einer Siegerehrung am vergangenen Wochenende. Ruedi Burkart

Ja, das stimmt. Es stellten sich verschiedene Fragen: Welche Schutzmassnahmen müssen wir einhalten, wie viele Leute dürfen gleichzeitig auf die Anlage – solche Sachen. Dann war ja lange nicht klar, ob der Bund doch wieder alles schliesst. Auch ein Thema war: Meldet sich bei einer so unsicheren Lage überhaupt jemand für den Wettbewerb an? Als uns die Gemeinde dann das Okay zur Durchführung gegeben hatte, waren wir erleichtert.

Man sieht Ihnen diese Erleichterung deutlich an.

Es ist super. Wir sind einfach nur glücklich, dass es geklappt hat.

Wie wirkte sich die Unsicherheit über die Durchführung bei den Anmeldezahlen aus?

Es war nicht dramatisch. Vor zwei Jahren hatten wir rund 170 Startende, diesmal 20 weniger. Es gab in den letzten Tagen vor dem Anlass noch kurzfristige Abmeldungen von Läuferinnen, die in Quarantäne sind.

Darunter auch Läuferinnen des EC Urdorf?

Nein, es sind alle von unserem Klub gestartet.

Wie haben sich die beiden letzten unsicheren Jahre auf das Vereinsleben ausgewirkt? Haben Sie als Präsidentin in Gesprächen mit Mitgliedern eine gewisse Unzufriedenheit bemerkt? Gab es übermässig viele Austritte aus dem ECU?

Eine gewisse Anspannung war natürlich immer da. Kommen wieder Verschärfungen, wird die Eisbahn geschlossen, können wir einen geplanten Event durchführen oder müssen wir diesen kurzfristig absagen? Einfach war es nicht. Aber, wissen Sie was?

Ich bin gespannt.

Corona hat unsere Mitglieder noch mehr zusammengeschweisst. Ich bemerke eine neue Art von Zusammenhalt im Klub. Sei das im Vorstand, bei den Mädchen oder in der Zusammenarbeit mit den Eltern.

Um den Fortbestand des Eislauf-Club Urdorf müssen wir uns also keine Sorgen machen?

Ich kann Sie beruhigen (lacht). Wir erleben in letzter Zeit einen nie geahnten Zulauf von neuen Mitgliedern und haben aktuell 90 Läuferinnen und Läufer im Klub. Das ist an der oberen Grenze für unsere Möglichkeiten. Und es melden sich immer noch mehr interessierte Mädchen. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Eislauf-Saison ja bald einmal zu Ende ist.

Zwei Tage Urdorfer Kürkonkurrenz zogen Athletinnen wie auch Zuschauer in ihren Bann. zvg

Gibt es Platzprobleme mit so vielen Kindern, die eislaufen wollen?

Wie gesagt, wir sind langsam an der Grenze angelangt. Aber die Durchmischung stimmt bei uns, das ist sehr positiv.

Als Laie gefragt: Wie alt ist die typische ECU-Läuferin?

Sie stellen Fragen (lacht). Die meisten Mädchen sind zwischen fünf und zehn Jahre alt.

Die Kürkonkurrenz ist vorbei, bald steht der Höhepunkt des Vereinsjahres auf dem Programm.

Unser Schaulaufen vom 11. März. Ja, darauf freuen wir uns unglaublich. Vor allem, da es die 50. Durchführung ist und wegen Corona zwei Mal verschoben werden musste.

Das Motto heisst Romanza wie schon 2020, als die Vorführung wegen des damaligen Lockdowns kurzfristig abgesagt werden musste. Sie müssen also nur die fixfertigen Pläne aus der Schublade ziehen.

So einfach geht das leider nicht. Denken Sie nur an die Läuferinnen, die sind jetzt auch zwei Jahre älter geworden und laufen jetzt in einer anderen Gruppe. Vielleicht sind einige Mädchen nicht mehr dabei. Es wird ein komplett neues Einstudieren der Vorführungen geben. Die Arbeit, die hinter der diesjährigen «Romanza» steckt, ist sehr umfangreich. Aber eines muss ich hier schon noch klar sagen.

Bitte.

Dass wir das Schaulaufen durchführen können, ist Stand heute noch nicht sicher.

Wegen Corona.

Genau. Wir wissen schlicht noch nicht, wie sich die Situation in einem Monat präsentieren wird. Aber natürlich sind wir guten Mutes und gehen mit viel Enthusiasmus an die Sache heran. Trainer wie Läuferinnen und auch all die fleissigen Leute im Hintergrund.

Sie haben hier die Möglichkeit, einen kostenlosen Werbespot für das Schaulaufen zu platzieren. Worauf dürfen sich die Besucherinnen und Besucher am Freitag, 11. März, freuen?

Es wird viel Licht haben. Es wird überall glänzen und glitzern. Viele Emotionen auf dem Eis und auf den Zuschauerrängen. Ich möchte hier nicht zu viel verraten, aber ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

Ein anderes Thema: Drei Stunden nach der letzten Läuferin bestreitet der Eishockey-Club Urdorf eine 3.-Liga-Partie, tags darauf sind die Eiskunstläuferinnen wieder am Zug. Wir sitzen hier im Fondue-Stübli der Eishockeyaner. Wie muss man sich das Verhältnis der beiden doch sehr unterschiedlichen Vereine vorstellen?

Als ein sehr gutes. Wir dürfen beispielsweise während der Kürkonkurrenz den Grill der Eishockeyaner benützen. Manchmal brauchen sie etwas, dann wieder wir. Es ist ein freundschaftliches Nebeneinander. Zudem telefoniere ich immer wieder mal mit Daniel Bucher, dem Präsidenten der Eishockeyaner.

Ein Gerangel um den begrenzten Platz auf dem Eisfeld gibt es nicht?

Das ist alles klar geregelt. Natürlich hätte jeder Verein gerne ein bisschen mehr Eiszeit, wir wie sie. Aber wir sind zufrieden damit, wie es jetzt läuft.

Eine letzte Frage. Angenommen, Sie hätten einen Wunsch frei für Ihren Verein. Was würden Sie sich wünschen?

Dass der Zusammenhalt in unserem Verein so gut bleibt, wie er ist. Dass unsere Läuferinnen auch in Zukunft Spass an ihrem Sport haben. Auch wenn Eiskunstlaufen ein Einzelsport ist, die Mädchen motivieren sich immer gegenseitig und sind füreinander da. Das ist schön, und so soll es auch bleiben.

Ich hätte erwartet, Sie wünschen sich für die Zukunft ein zweites Eisfeld.

Das wäre natürlich sensationell! Schauen Sie sich nur um, der Platz wäre neben dem bestehenden Eisfeld vorhanden (lacht). Aber klar, wir müssen realistisch bleiben. Und sind aktuell sehr zufrieden, was wir hier in Urdorf haben.

Alle Ranglisten der Kürkonkurrenz sind zu finden auf www.ecurdorf.ch

Zur Person Sandra Bolognese Sandra Bolognese, 40, präsidiert den 1970 gegründeten Eislauf-Club Urdorf seit der Generalversammlung im Juni 2020. Sie löste damals Luk De Crom ab, der seinerseits dem Verein während zehn Jahren vorgestanden hatte. Bolognese («Ich bin nicht wichtiger als meine Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen. Aber jemand musste das Präsidium ja übernehmen.») kam zum ECU durch ihre Tochter, welche seit vier Jahren Schlittschuhlaufen praktiziert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen