Eiskunstlauf Die Urdorfer Eis-Show soll wieder stattfinden: Alle fiebern «Romanza» entgegen Beim Eislauf-Club Urdorf freuen sich 80 Mitglieder auf eine «normale» Saison – das Highlight im März 2022 inklusive. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 12.11.2021, 14.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Legendäre Urdorfer Eis-Show: So wie hier Sinja De Crom vor neun Jahren soll im März 2022 Eiskunstlauf in seiner schönsten Form präsentiert werden.

Florian Niedermann

Vor exakt zwei Jahren sagte der damalige Präsident des EC Urdorf, Luk De Crom, im Interview mit dieser Zeitung: «Unsere Eis-Show im kommenden März wird eine grosse Sache. Wir erwarten 400 Zuschauer, die Tribüne wird gut gefüllt sein.» Unter dem Motto «Romanza» wollten die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer ihre Gäste auf der Kunsteisbahn Weihermatt verzaubern. De Crom: «Wir freuen uns unglaublich auf den Saisonhöhepunkt.» Corona war zu jenem Zeitpunkt in unseren Breitengraden gerade mal als Biersorte oder als Name einer Pizzeria ein Begriff.

In der Folge, wir wissen es alle, änderte sich mit dem Aufkommen der Pandemie das tägliche Leben grundlegend. Auch der Sport kam zum Erliegen. Die Eis-Show 2020 – es wäre die 50. Durchführung gewesen – musste äusserst kurzfristig ersatzlos gestrichen werden. Auch im vergangenen Winter war nichts mit Eistanz zu grellem Licht und Musik.

Doch jetzt, im Herbst 2021, präsentiert sich die Lage dank Impf-Fortschritt vielversprechend. Sowohl die Urdorfer Kürkonkurrenz am 29./30. Januar 2022 als auch die Eis-Show vom 11. März 2022 stehen im Saisonprogramm des EC Urdorf.

Mit einem neuen Vorstand ins 51. Vereinsjahr

In den vergangenen zwei Jahren ist man beim Eislauf-Club Urdorf trotz des phasenweisen Sport-Lockdowns nicht untätig geblieben. Mit einem neuen Vorstand geht der 1970 gegründete Traditionsverein in die Zukunft. An der Spitze von rund 80 Eiskunstläuferinnen und ein paar wenigen jungen Eiskunstläufern steht jetzt Sandra Bolognese. Die 40-Jährige hat an der Generalversammlung im vergangenen Juni Luk De Crom – er stand dem ECU während zehn Jahren vor – als Vereinsvorsitzende abgelöst. Auch wenn sie nun als Klubpräsidentin quasi das Gesicht des EC Urdorf ist, eines betont Bolognese im Gespräch gleich mehrmals:

«Ich bin nicht wichtiger als meine Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen, wir arbeiten alle Hand in Hand. Aber jemand musste das Präsidium ja übernehmen.»

Und da auch in Urdorf Kandidaten für Vorstands-Jöbli nicht Schlange stehen, habe sie gerne zugesagt.

Seit zehn Jahren als Trainer dabei: Fabrizio Urso – hier mit Läuferinnen an der Halloween-Party – ist eine Institution beim EC Urdorf. zvg

«Wir haben einen wirklich lässigen Vorstand. Es macht Spass, sich für den Verein zu engagieren», sagt Bolognese. Mit ein Grund für ihr Engagement auf der Weihermatt: Ihre Tochter schnürt seit vier Jahren beim ECU die Schlittschuhe.

Anfang Dezember werden die Urdorfer Eisläuferinnen und Eisläufer mit dem Glattal-Cup in Dübendorf ihren ersten Wettkampf absolvieren. Am 18. Dezember folgt mit dem Advents-Cup in Kloten gleich der nächste Anlass. Bis dahin wird nicht nur seriös trainiert. «Wir konnten in der vergangenen Saison diverse Sternli- wie auch SEV-Tests absolvieren, dies trotz der schwierigen Lage wegen der Pandemie», so Bolognese. Dieses Jahr hoffe man ebenfalls, Tests absolvieren zu können und so «die Fortschritte der Mitglieder zu feiern».

Auch das Gesellige komme im Klub nicht zu kurz, betont Bolognese. Ein Beispiel: Am 29. Oktober wurde während des regulären Trainings Halloween gefeiert. Initiant der Aktion war Fabrizio Urso, der Haupttrainer des EC Urdorf.

Der diplomierte Profitrainer Urso gehört mittlerweile zum Inventar auf der Weihermatt. Er sei ein Meister seines Fachs, sagt Bolognese mit einem Schmunzeln. Urso trat in früheren Jahren unter anderem bei Holiday on Ice und der Eis-Revue des Europaparks Rust auf. Seit nunmehr zehn Jahren ist er unverzichtbarer Teil und Chef des motivierten Trainerteams.

Zusammen mit Roland Bopp zeichnete Urso für einige Urdorfer Eis-Shows verantwortlich. Das wird auch im kommenden Winter wieder so sein, wenn die 50. Durchführung mit zwei Jahren Verspätung dem Publikum präsentiert wird.

Die Chefin will noch nichts verschreien

Auch wenn Klub-Präsidentin Bolognese wegen der ganzen Unsicherheiten betreffend der Coronapandemie ein wenig auf die Euphoriebremse tritt («im März kann alles wieder anders sein»), die Vorfreude ist auch dreieinhalb Monate vorher spürbar. Auf was dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer an jenem Freitag, 11. März, freuen? «Wir wollen noch nicht zu viel verraten», sagt Bolognese, «wir werden die Gäste verzaubern.»

Das Motto? Fast schon logisch, dass «Romanza» zwei Jahre nach dem abrupten Aus doch noch zur Aufführung gelangt. «Die Eisläuferinnen und Eisläufer sind schon mit vollem Einsatz am Trainieren. Es ist wichtig, dass alle eine Perspektive haben, wenn sie auf dem Eis stehen», sagt Bolognese.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen