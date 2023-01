Eiskunstlauf Der Rekord ist geknackt: ECU schreibt Geschichte An der Kürkonkurrenz des EC Urdorf nahmen am vergangenen Wochenende weit über 200 Mädchen, Buben und Erwachsene teil. Mehr als jemals zuvor. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Teil der Urdorfer Eisprinzessinnen strahlt nach der Kürkonkurrenz mit der Wintersonne um die Wette. Bild: zvg

Sandra Bolognese war am späten Sonntagabend einfach nur happy. «Es hätte nicht besser laufen können», freute sich die Präsidentin des Eislauf-Klubs Urdorf. Grund für die Hochstimmung bei der Chefin: Die diesjährige Kürkonkurrenz war ein grosser Erfolg. Und dies aus verschiedenen Gründen. In erster Linie einmal wegen der laut Bolognese «fantastischen Stimmung» unter den Zuschauenden auf der gut gefüllten Stehrampe der Kunsteisbahn Weihermatt. Eltern, Geschwister, Grosseltern, Gotten und Göttis – sie alle unternahmen einen Ausflug auf die «Kunschti», um ihre kleinen Heldinnen und Helden anzufeuern.

Aus sportlicher Sicht dürfen die Veranstalter ebenfalls zufrieden sein. «Wir haben einige Podestplätze feiern können», resümierte Bolognese. Allerdings sei es nicht in erster Linie eine Auszeichnung, welche eine Darbietung auf dem Eis vor erwartungsvollen Zuschauern zu einer guten Leistung mache. Es gehe um etwas ganz Anderes. «Die Kinder wollen zeigen, was sie den Winter hindurch gelernt haben», so Bolognese.

Der bisherige Teilnehmerrekord wurde geknackt. Auch wenn wegen Krankheit nicht alle der 222 angemeldeten Läuferinnen und Läufer (davon rund 30 vom Veranstalter ECU) starten konnten, war die Urdorfer Kürkonkurrenz 2023 ein Anlass für die Geschichtsbücher.

Urdorfer Kürkonkurrenz 2023 Alle Resultate und weiteren Informationen auf www.ecurdorf.ch

