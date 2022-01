Eishockey Zwangspause wegen Corona: Der EHC Urdorf trainiert, wartet ab und hofft Die 3.-Liga-Eishockeyaner dürfen zwar normale Teamtrainings absolvieren. Ob die Saison Ende Januar weitergeführt wird, ist aber unsicherer denn je. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 08.01.2022, 04.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob die Urdorfer diesen Winter nochmals für ein Meisterschaftsspiel aufs Eis zurückkehren werden? Hoffen tun das alle, eine Prognose wagt niemand. Alexander Wagner

Die Fakten sind klar: Noch bis am 28. Januar ruht der Meisterschaftsbetrieb bei den Amateursportlern. Im Falle der Eishockeyaner aus Urdorf heisst dies: Falls es die epidemiologische Lage zulässt, wird frühestens am Samstag, 29. Januar, wieder um Punkte gespielt. Drei Partien der Regular Season würden dann noch anstehen, bis Mitte Februar die Aufstiegs-Playoffs beginnen würden. Aktuell führen die «Stiere» die Tabelle in ihrer 3.-Liga-Gruppe an. Das Ziel, Wiederaufstieg in die 2. Liga, scheint diese Saison ein realistisches zu sein. Oder war es zumindest bis zum Unterbruch der Meisterschaft.

Denn dass der Puck tatsächlich noch einmal eingeworfen werden wird, das hält Daniel Bucher für unwahrscheinlich.

«Ich denke, dass die Saison wegen Corona wie vor einem Jahr wieder abgebrochen werden wird»,

sagt der Urdorfer Vereinspräsident. Und fügt an: «Natürlich hoffe ich, dass ich mich täusche.» Aber so wie die Lage sich aktuell präsentiere, müsse man mit allem – sprich: einem erneuten Saisonabbruch – rechnen.

Glaubt nicht an einen Restart der Eishockey-Meisterschaft: EHCU-Präsident Daniel Bucher. Chris Iseli

Wie hält man eine Mannschaft unter diesen Umständen bei Laune? Die Frage geht an Urs Landis, Sportchef bei den «Stieren». Dieser antwortet: «Einfach ist die Situation natürlich für niemanden. Weder für Spieler, Trainer oder andere involvierte Personen. Wir bieten die Jungs zweimal wöchentlich zum Training auf. Und hoffen einfach, dass wir die Saison weiterspielen können.» Auf der gedeckten Urdorfer Weihermatt-Eisbahn gilt die 2G-Regel, ungeimpfte Spieler ab 16 Jahren sind also faktisch vom Betrieb ausgeschlossen. Vier Akteure der «Stiere» waren im Dezember noch ohne Piks, so Landis, und bleiben so aussen vor. Auch bei einem allfälligen Restart der 3.-Liga-Meisterschaft kämen diese Akteure nicht zum Einsatz.

Trainieren und spielen ist erlaubt, dennoch ruht die Meisterschaft

Die Situation sei schon speziell, so Landis. Trainieren dürfe man, Vorbereitungsspiele wären auch erlaubt – aber der Ligabetrieb ruht. Und ob dieser tatsächlich wieder aufgenommen wird, da will Landis nicht spekulieren.

«Wir bereiten uns einfach so gut wie möglich vor und wollen unser sportliches Ziel nicht aus den Augen verlieren.»

Dass ein erneuter Abbruch der Saison viel grössere Konsequenzen für die ehrenamtlich geführten Vereine haben wird als noch der letztjährige «Sport-Lockdown», dessen ist sich EHCU-Präsident Bucher sicher. «Es würde grössere Kollateralschäden geben, nicht nur im Eishockey. Auch die Handballer, die Unihockeyaner – alle würde ein weiterer Abbruch schwer treffen.» Zweimal einen Sommer lang mit vollem Einsatz eine Saison vorbereiten, zweimal mitten in der Saison gestoppt werden und danach Däumchen drehen – wer tue sich dies ein drittes Mal an? Da sei unerheblich, ob dies erwachsene Sportler betreffe oder solche aus dem Nachwuchs.

Doch vielleicht hat Bucher ja unrecht, vielleicht wendet sich trotz Omikron alles zum Guten. Dann würden die «Stiere» tatsächlich im Februar und März um die Rückkehr in die 2. Liga spielen. Und dann würde das 80-Jahr-Jubiläum des EHC Urdorf mit einem Jahr Verspätung doch noch gebührend gefeiert werden.

Hätte und wäre. Nur eines scheint sicher: Fortsetzung folgt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen