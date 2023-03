Eishockey Zum Abschluss einer grandiosen Saison: Die «Stiere» wollen den Kübel holen Am Wochenende geht es nochmals rund auf der Kunsteisbahn Weihermatt. Am Samstag um 19.15 Uhr spielt Herausforderer EHC Urdorf gegen Titelverteidiger Wilen-Neunforn um den 3.-Liga-Meistertitel. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 17.03.2023, 15.05 Uhr

So soll es auch am Samstag nach dem letzten Spiel der langen Saison sein: jubelnde Urdorfer Spieler an der Bande, strahlende Fans auf der Stehrampe. Bild: Alexander Wagner (11. 3. 2023)

Eine lange Saison geht für die Urdorfer Eishockeyaner am spätestmöglichen Zeitpunkt zu Ende – mit dem Duell der beiden frischgebackenen 2.-Liga-Aufsteiger an diesem Samstag, gegen den EHC Wilen-Neunforn. Ausgespielt wird der prestigeträchtige Titel in nur einer einziger Partie. Dass die Limmattaler auf ihrer Anlage antreten dürfen, ist dem Umstand geschuldet, dass sie in ihrer Aufstiegsrunde A bei drei Siegen eine Tordifferenz von plus 17 herausgespielt haben. Wilen-Neunforn hingegen kam in der Aufstiegsrunde B bei ebenfalls drei Siegen auf eine Tordifferenz von plus 10. Pech, dass die Thurgauer ihre Partie gegen den punktelosen EHC Samedan nicht spielen konnten und für den Forfaitsieg lediglich ein 5:0 gutgeschrieben erhielten. Bemerkenswertes Detail: Wilen-Neunforn gewann vor Jahresfrist den 3.-Liga-Final gegen Ascona mit 3:2, verzichtete damals aber dankend auf die Promotion in die 2. Liga.

Ein letztes Mal: Am Samstag spricht Urdorfs Chefcoach Niki Sirén noch einmal zu seinen Spielern. Bild: Alexander Wagner (11. März 2023)

Für Urdorfs 47-jährigen Chefcoach Niki Sirén wie auch für seinen Assistenten Roman Honegger, 51, wird der Ligafinal der letzte Ernstkampf an der Bande des EHCU sein. Beide haben schon vor geraumer Zeit ihren Rücktritt auf Ende dieser Saison angekündigt.

«Für das ganze Team ist dieser Final enorm wichtig. Darum wurde die Woche hindurch auch konzentriert trainiert. So wie eigentlich immer. Wir haben unser grosses Ziel bereits erreicht und können jetzt ohne Druck aufspielen»,

blickt Sirén voraus. Ähnlich präsentiert sich die Ausgangslage auch für den Gegner aus dem Thurgau. Und so darf man sich auf ein spannendes Spiel der beiden zukünftigen 2.-Ligisten freuen.

Ein «Stängeli» in Effretikon zum Start

Am 24. September letzten Jahres starteten die Urdorfer Eishockeyaner in die 3.-Liga-Qualifikation, mit 11:2 demütigten sie damals die 2. Mannschaft von Illnau-Effretikon auf deren Eis. Von den total 16 Partien der regulären Saison gewannen die «Stiere» deren 14, einzig die beiden Auswärtspartien gegen Engelberg-Titlis (2:3) und die Grasshoppers II (1:2) gingen verloren. Als überlegener Gruppensieger mühte man sich erst durch das Quali-Playoff (2:1 nach Siegen gegen Dielsdorf-Niederhasli II) und setzte danach in der Aufstiegsrunde zur Gala an. Drei Partien, drei Siege – Aufstieg in die 2. Liga nach fünf Jahren Unterbruch.

Und jetzt folgt, knapp ein halbes Jahr nach dem Saisonstart, der krönende Abschluss: der Liga-Final vor den eigenen Fans. «Es wird eine super Stimmung auf der Stehrampe geben», blickt Vereinspräsident Daniel Bucher voraus. Nimmt man die letzten paar Heimspiele als Massstab, verspricht Bucher nicht zu viel. Total 450 Zuschauer sahen die beiden Quali-Playoff-Partien gegen Dielsdorf-Niederhasli II. In der Finalrunde kamen 200 Fans gegen Poschiavo und 350 sahen vergangenen Samstag den entscheidenden 6:2-Sieg gegen Cramosina. Für 3.-Liga-Verhältnisse sehr schöne Zahlen.

Für Bucher ist die Partie vom Samstag eine spezielle, nicht nur wegen des sportlichen Werts. Es wird die letzte sein, die er als amtierender Vereinspräsident mitverfolgt. An der Generalversammlung im kommenden Sommer wird er nach vier Jahren an der Spitze sein Amt abgeben. Als «Aufstiegspräsident» abtreten – was kann es Besseres geben.

Der Nachwuchs geht auch ran an den Puck

Die Urdorfer Eishockeyfamilie nützt das letzte Wochenende vor dem Zapfenstreich so richtig aus. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag finden den ganzen Tag hindurch Nachwuchsturniere statt. Da passt der 3.-Liga-Final am Samstagabend bestens zum allgemeinen Trubel auf der Weihermatt. Ein Flyer verspricht: «Würste, Burger und Risotto. Partystimmung und Unterhaltung bis 23 Uhr. Ehrung der Mannschaft nach dem Spiel.» Wenn das keine guten Gründe für einen letzten Besuch in diesem Winter auf der Kunsteisbahn Weihermatt sind.

Der Flyer. zvg

Apropos: Laut Präsident Bucher hat der EHC Urdorf beschlossen, für das Spiel gegen Wilen-Neunforn die Tageskasse nicht zu öffnen. «Wir verzichten auf einen Eintritt. Wir stellen ein Kässeli auf und jeder und jede darf so viel geben, wie er oder sie möchte. Den ganzen Betrag spenden wir dann an die Solvita in Urdorf.» Die Stiftung Solvita bietet unter anderem über 600 Arbeitsplätze, rund die Hälfte davon ist Menschen mit einer Beeinträchtigung vorbehalten. Eine schöne Geste der Urdorfer Eishockeyaner.

