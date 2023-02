Ex-Urdorf-Juniorin Janine Hauser wird mit ZSC erneut Cupsiegerin

Eishockey «Wir haben eher Zickenkrieg»: Weshalb Janine Hauser immer noch nicht vom Eishockey leben kann Sie hat ihre Karriere beim EHC Urdorf lanciert, heute spielt sie in der höchsten Frauenliga der Schweiz. Anfang Februar ist die Schweizer Nationalspielerin zum vierten Mal Cupsiegerin mit den ZSC Lions geworden. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Janine Hauser ist zweifache Schweizer Meisterin und wurde schon viermal Cupsiegerin mit den ZSC Lions Frauen. Sandra Ardizzone

Zuerst schiesst sie das fünfte Tor im Cupfinal für die ZSC Lions Frauen. Eine Viertelstunde später stemmt sie den Pokal in die Luft. Janine Hauser gewinnt am 5. Februar zum vierten Mal den Schweizer Cup und feiert einen weiteren Erfolg mit ihren erst 21 Jahren.

In einer der Wohnungen gegenüber der Weihermatt in Urdorf wuchs Hauser mit ihrer Familie auf. Die 21-Jährige wurde in eine Eishockey-Familie geboren. Vater Daniel spielte jahrelang beim EHC Urdorf. Auch bei ihren beiden Brüdern Ramon und Devin gehörten Stock und Schlittschuhe zum Alltag. Nun wohnt die Familie ein paar Kilometer entfernt in Buchs.

Jahrelang das einzige Mädchen im Team

Mit drei Jahren kurvte Hauser das erste Mal mit Schlittschuhen auf dem Eis herum. Anschliessend durchlief sie sämtliche Juniorenstufen beim EHC Urdorf. Dort war sie das einzige Mädchen im Team. «Ich wollte mich mit den Jungs messen und zeigen, dass ich besser sein kann», sagt Hauser rückblickend. Es sei nicht immer einfach mit ihnen gewesen, sagt sie und grinst. Vor allem in der Juniorenzeit habe sie sich einige Sprüche anhören müssen. Das hinderte sie jedoch nicht an ihrer Eishockeykarriere. Mittlerweile ist die Verteidigerin zweifache Schweizer Meisterin und vierfache Cupsiegerin.

Nach einigen Saisons in Knabenteams stiessen Lisa Rüedi und Jessica Schlegel zum Team. Noch heute spielen die drei Frauen zusammen. Nach dem Debüt im Frauenteam der GCK Lions, in der zweithöchsten Liga, wechselte Hauser von den Urdorfer Junioren in die Organisation der ZSC Lions. Dort spielte sie bei den Junioren weiter. Ein Jahr später debütierte sie bei den ZSC Lions Frauen in der höchsten Frauenliga, wo sie heute noch spielt.

Die 21-jährige Janine Hauser spielt seit sechs Saisons bei den ZSC Lions. Sandra Ardizzone

Hauser ist Teil des Schweizer Nationalteams: «Es ist schön und mit viel Stolz verbunden, fürs eigene Land zu spielen», sagt sie. Mit der Nati habe sie auch ihren grössten und gleichzeitig dümmsten Moment erlebt. Denn bei ihrem ersten Weltmeisterschaftsspiel, gegen die USA an der WM 2021 in Calgary, fiel sie mit dem Nacken in einen der beiden Torpfosten. Noch heute sei sie deswegen in der Physiotherapie, was sie immer wieder aufs Neue an den Vorfall erinnere, sagt sie.

Hauser sagt: «Fraueneishockey wird in der Schweiz immer mehr gefördert.» Deshalb verzichtet sie vorderhand auf eine Karriere im Ausland und spielt weiter in der Schweiz. Hier werden heute die Spiele der höchsten Frauenliga in Livestreams übertragen. Zudem werden immer mehr Mädchenteams ins Leben gerufen. «Das animiert junge Mädchen.»

Bis vier Trainings plus zwei Spiele pro Woche

Wie die meisten Eishockeyspielerinnen hierzulande kann auch Hauser nicht von ihrem Sport leben. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung begann sie, nebenbei im Büro zu arbeiten. Das Training findet meist spät am Abend statt. Während die U20-Elite-Männer bereits um 18 Uhr fertig trainiert haben, beginnen die Frauen erst ein paar Stunden später. Hauser trainiert drei- bis viermal wöchentlich und bestreitet noch zwei Spiele am Wochenende. «Es ist streng und der ganze Aufwand wird unterschätzt», sagt sie.

Janine Hauser arbeitet nebenbei im Büro. Denn vom Fraueneishockey könne man in der Schweiz nicht leben, erklärt sie. Sandra Ardizzone

«Wahrscheinlich können wir auch in fünf Jahren noch nicht vom Eishockey leben», sagt sie weiter. Aber in dieser Hinsicht tue sich etwas. Was es nun vermehrt brauche, sei die Unterstützung durch die Männerklubs. «Das Männerhockey muss mehr Interesse am Frauenhockey zeigen.» Ein Schritt der ZSC Lions in die richtige Richtung wäre beispielsweise die Integration der Frauenteams in die neue Swiss Life Arena gewesen. Hauser und ihre Teamkolleginnen trainieren und spielen jedoch im Sportzentrum Heuried, wo sie nicht einmal eine eigene Garderobe besitzen.

Dass sich das Fraueneishockey vom Männereishockey unterscheidet, ist kein Geheimnis. «Die Männer haben mehr Fitness, wir sind jedoch taktischer ausgerichtet», sagt Hauser. Zudem sei Männereishockey im Vergleich härter. Das heisst: die Zweikämpfe sind intensiver und Checks erlaubt. Im Fraueneishockey sind Checks verboten. So wird dies meist mit einer Zweiminutenstrafe geahndet. Ebenfalls seien Schlägereien eine Seltenheit bei den Frauen auf Schweizer Eis. «Wir haben eher Zickenkrieg», sagt Hauser und lacht.

In der Kabine hat die junge Verteidigerin ihre Routine: «Ich ziehe die Ausrüstung immer zuerst links an.» Nervös ist Hauser vor Meisterschaftsspielen nicht mehr, das sei früher ganz anders gewesen. Zu ihrer Regeneration gehören Auslaufen, Essen und viel Schlaf.

Bald stehen die Playoffs an. Dank dem ersten Tabellenplatz haben sich die Lions wieder vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. «Es ist die aufregendste, aber auch die anstrengendste Zeit des Jahres», sagt Hauser. Sie trainiere mit dem Team zusammen das ganze Jahr auf die Playoffs hin. In der letzten Saison wurde sie mit ihrem Team Schweizer Meister. Hauser sagt bestimmt: «Auch dieses Jahr will ich mit den Lions den Titel holen und die Siegesserie fortsetzen.»

