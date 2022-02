Eishockey Vor dem Playoff-Start sagt der GC-Coach: «Wir sind kein Freilos für die Urdorfer» Zum Auftakt der 3.-Liga-Playoffs spielt der EHC Urdorf am Mittwochabend in Küsnacht gegen die Grasshoppers II. Eine Begegnung mit Brisanz. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 15.02.2022, 14.45 Uhr

So wollen die Urdorfer heute Abend jubeln. Alexander Wagner

Mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen Wetzikon II haben die Urdorfer Eishockeyaner die 3.-Liga-Qualifikation am vergangenen Samstag beendet. Dies reichte nicht mehr, um an den Grasshoppers vorbeizuziehen und sich das Heimrecht zu sichern. So müssen die «Stiere» als Tabellendritter am Mittwochabend das erste Spiel der Playoff-Serie gegen die zweitplatzierten Stadtzürcher auswärts bestreiten.

«Wir müssen unser bestes Niveau zeigen, um die Serie gegen GC gewinnen zu können»,

sagt Urdorfs Chefcoach Niki Sirén. Der Chef weiss, wovon er spricht. In der Regular Season haben die Limmattaler gegen die Hoppers auswärts mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen, daheim allerdings eine empfindliche 0:4-Packung kassiert. «Damals lagen wir nach 22 Minuten schon mit 0:3 hinten. Danach haben sich die Jungs gefangen und Charakter gezeigt», blickt Sirén zurück.

Die Hoppers wollen «nicht unbedingt» aufsteigen

Hohe Heimniederlage, in der Tabelle hinter GC zurück – sind die «Stiere» tatsächlich zu favorisieren in dieser Serie, die über maximal drei Partien geht? Schliesslich wollen die Limmattaler endlich, endlich wieder zurück in die 2. Liga. «Für mich ist der Fall klar: Urdorf ist Favorit», sagt GC-Coach Rico Schoch. Sein Team wolle zwar «nicht unbedingt» aufsteigen, «aber durchziehen wollen wir das Ding trotzdem». Will heissen: So lange als möglich die Saison verlängern. Gäben sie die Serie schon vor dem ersten Spiel verloren, müssten sie ja gar nicht erst antreten. Schoch: «Ich sage es mal so: Wir sind sicher kein Freilos für die Urdorfer.»

Dass die Stadtzürcher in der laufenden Saison derart erfolgreich auftreten – die letzten neun Partien haben sie allesamt gewonnen –, ist insofern verwunderlich, wenn man sich daran erinnert, wie es ihnen vor einem Jahr gelaufen ist. Fünf Partien hat die damals noch GCK Lions benannte Truppe verloren, ehe wegen Corona die Saison abgebrochen worden ist. Und jetzt dieser Wandel. Schoch erklärt: «Wir haben wenig Wechsel im Team gehabt. Letztes Jahr ist es nicht gut gelaufen, diesmal besser. Wir freuen uns auf das Duell mit Urdorf.» In Schochs Team tummeln sich übrigens keine ehemaligen Profis, die früher beim ZSC oder den GCK Lions ihr Geld verdient haben. «Wir sind ein eigenständiges Amateurteam mit Spielern im Alter zwischen 18 und 42 Jahren, der harte Kern unserer Mannschaft kommt aus der Stadt.»

Urdorf will mit einem Erfolg den ersten Schritt machen

Auf Seiten der Urdorfer ist man auf alles gefasst. Auch wenn die «Stiere» voraussichtlich nicht komplett werden antreten können, wollen sie mit einem Sieg den ersten Schritt Richtung Finalrunde machen.

Der Spielplan 3. Liga, Playoff (Best of 3) Spiel 1, Mittwoch, 16. Februar: Grasshoppers II – Urdorf, 20.30 Uhr, KEK Küsnacht.

Spiel 2, Samstag, 19. Februar: Urdorf – Grasshoppers II, 17.15 Uhr, Weihermatt, Urdorf.

Spiel 3, Mittwoch, 23. Februar (falls nötig): Grasshoppers II – Urdorf, 20.30 Uhr, KEK Küsnacht.

