12-jähriger Birmensdorfer schnuppert kanadische Eishockeyluft

Eishockey Von Birmensdorf nach Québec: Der 12-jährige Lionel Dedial darf mit den ZSC Lions kanadische Eishockeyluft schnuppern Lionel Dedial spielt seit seinem vierten Lebensjahr Eishockey. Bald bestreitet der EHC-Urdorf-Junior sein erstes internationales Turnier. Mit den ZSC Lions spielt er vom 8. bis 19. Februar am Pee-Wee-Turnier in Québec. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 06.02.2023, 17.00 Uhr

Der Birmensdorfer Eishockeyspieler Lionel Dedial fliegt mit den ZSC Lions nach Québec. Mathias Förster

Noch kurvt Lionel Dedial mit Stock und Puck auf der Kunsteisbahn Weihermatt herum. In ein paar Tagen jedoch wird der Birmensdorfer in Kanada seine Runden drehen. In Québec geht es um den begehrten Titel des besten U13-Teams der Welt.

Der Zwölfjährige spielt seit seinem vierten Lebensjahr Eishockey. Der Start in die Hockey-Karriere verdankte er seiner Orthopädin. Denn als kleiner Junge habe Lionel X-Beine gehabt, sagt seine Mutter Helena Becker: «Um dieses Problem zu lösen, empfahl uns die Orthopädin mit Eishockey oder Eiskunstlauf zu beginnen.» Da Mutter Helena Becker kein Fan von Eishockey war, kurvte Lionel für ein Jahr als Eiskunstläufer auf dem Eis herum. Danach hat er seiner Mutter gesagt, dass er genug vom Eiskunstlauf habe und nun Eishockey spielen wolle.

Er spielt in drei Teams gleichzeitig

«Ich habe immer gehofft, er hört auf», sagt Becker und lacht. Nun sind bereits acht Jahre vergangen und ihr Sohn spielt immer noch den Sport seines Lebens. Er ist nun Teil der Pee-Wee-Mannschaft, spielt beim EHC Urdorf U15 Top und gleichzeitig für die ZSC Lions U15 Elit. Deshalb ist er oft auf dem Eisfeld anzutreffen. Insgesamt zwischen sechs und acht Stunden pro Woche.

Der Stürmer spielt auch in der Juniorenmannschaft des EHC Urdorf. Mathias Förster

Bevor Lionel für das Pee-Wee-Turnier im kanadischen Quebec selektioniert wurde, spielte er mit den ZSC-Junioren am Lugano-Cup. Dort machte er mit dem schnellsten Schuss auf sich aufmerksam. Lionel wurde daraufhin für das Team selektioniert. «Ich freue mich sehr und will den ‹Chübel› holen», sagt er. Auch für sie sei die Selektion etwas Spezielles, sagt Becker, die von der Botschaft überrumpelt wurde. «Wir haben nicht damit gerechnet.»

Was ist das Pee-Wee-Turnier? Das Pee-Wee-Turnier im kanadischen Québec ist ein Eishockeyturnier für Juniorinnen und Junioren im Alter von maximal 13 Jahren. Es findet vom 8. bis 19. Februar statt. Das Turnier gibt es bereits seit 1960 und gilt in Eishockeykreisen als inoffizielle U13-Weltmeisterschaft. Für die Schweiz reisen vier Juniorenmannschaften (Swiss Eastern Selects, Suisse Romande Béliers, Délemont Fantômes, ZSC Lions) und ein Juniorinnenteam (Suisse Romande Chouettes) an. Bei diesem Turnier nehmen 120 Teams aus aller Welt teil, wobei über 2000 Spielerinnen und Spieler dabei sind. In den früheren Jahren spielten bekannte Namen wie Wayne Gretzky, Mario Lemieux oder Kevin Fiala, Nico Hischier und aus dem Limmattal Martin Kout und Roman Honegger mit.

Damit Teamevents neben den Spielen in Québec nicht zu kurz kommen, sammelte das Pee-Wee-Team Geld an einem Spiel der ZSC Lions. Dieses investieren sie beispielsweise in eine Hundeschlittenfahrt für alle. «Aber am meisten freue ich mich aufs Eishockeyspielen», sagt Lionel.

Eishockey-Rolltasche ziehen: Verboten

Für die Reise haben die Spieler eine Hockeytasche mit Rädern erhalten. Doch diese darf in Kanada nicht gezogen werden: «In Kanada müssen wir die Tasche tragen, sonst wäre es ja kein richtiges Hockey», sagt Lionel mit einer Selbstverständlichkeit. Er habe seine Tasche noch nicht gepackt. «Aber es ist kalt und ich brauche sicher eine Mütze und Handschuhe.» Was ebenfalls in seiner Reisetasche nicht fehlen darf, sind seine blauen Socken. «Ich habe diese Saison immer mit diesen blauen Socken gespielt.» Logisch, dass diese auch am Turnier in Kanada nicht fehlen dürfen.

Am 8. Februar startet der Flieger mit dem Team. Auch Helena Becker ist dabei. Während die Kinder in Kanada je zu zweit in einer Gastfamilie untergebracht werden, geht sie in ein Hotel. Ein paar Stunden nach der Ankunft beginnt das Turnier bereits. Lionel und seine Teamkollegen bestreiten die erste Partie gegen die Carolina Junior Hurricanes. Beim Turnier ist der Körperkontakt begrenzt. Deshalb dürfen die Junioren keine Checks machen. «Ich bin froh», sagt Helena Becker. «Ich nicht», fügt Lionel hörbar enttäuscht hinzu.

Sein Herz schlägt auch in der Freizeit für die ZSC Lions. Mathias Förster

Wenn Lionel nicht auf dem Eis steht, besucht er die Schule. Doch diese verlässt er wegen des Turniers nun für zwei Wochen. Während er sich fürs Turnier dispensieren konnte, drücken seine Schulgspändli in dieser Zeit weiter die Schulbank. «Hausaufgaben muss ich aber trotzdem auch machen», sagt er.

In der restlichen Zeit seines Alltags verfolgt er die Spiele des ZSC. Manchmal auch die von Fribourg-Gottéron. Denn der Bruder sei Fribourg-Fan, sagt er. Und: «Jeden Morgen schaue ich die Zusammenfassung der NHL.» Sein grösstes Vorbild sei Sidney Crosby, der bei den Pittsburgh Penguins spielt. In der Schweiz hat er auch ein Vorbild: Reto Schäppi. Gleich wie Schäppi spielt auch Lionel im Sturm. Dort ist er für die Bullys zuständig. «Pro Spiel schiesse ich mindestens ein Tor», sagt er. Für Tore will er auch in Québec sorgen. Und gleich wie Schäppi will er auch einmal Profi werden – in der besten Liga der Welt, der NHL.

