EHC Urdorf Spieler Andri Zala in der Doppelfunktion im Eishockey

Eishockey Vom Engadin nach Urdorf: Andri Zala lebt für das Eishockey und strebt die Aufstiegsspiele mit dem EHC Urdorf an Der Engadiner Andri Zala ist dank des Eishockeys in die Deutschschweiz gekommen. Heute arbeitet der 31-Jährige beim Schweizer Eishockeyverband und spielt in seiner Freizeit beim 3.-Ligisten EHC Urdorf. Dort stehen nun die Quali-Playoffs an.

Er spielt schon seine fünfte Saison für den EHC Urdorf: Andri Zala. Alex Spichale

Im letzten regulären Spiel der 3.-Liga-Saison brillierte der EHC Urdorf am vergangenen Samstag mit einem «Stängeli». Beim 18:0-Erfolg skorte auch Andri Zala, 31, zweimal. Der gebürtige Engadiner spielt die fünfte Saison bei den Urdorfern und schnürt nun ein weiteres Mal seine Schlittschuhe für die Quali-Playoffs.

Zala wuchs im Engadin auf. Deshalb ist seine Muttersprache Rätoromanisch. Erst in der 4. Klasse lernte er Deutsch. Seinen Bündnerdialekt entwickelte er später dank des Eishockeys. Die deutsche Sprache wurde immer präsenter in seinem Kopf. Fluchen tue er ebenfalls auf Deutsch, denn die romanischen Fluchwörter seien begrenzt, sagt der Stürmer. Und auf dem Eis? «‹Trashtalk› mache ich auf Deutsch – Romanisch versteht ja niemand.» Trotzdem provoziere er auf dem Eis nicht so viel mit Wörtern. «Ich lächle lieber.»

Dank des Eishockeys in der Deutschschweiz

Dass der Engadiner nun in Urdorf Eishockey spielt, ist vor allem dem Sport und seinem Job zu verdanken. Seit drei Jahren arbeitet Zala beim Schweizer Eishockeyverband (SIHF) in Glattbrugg und ist im Kommunikationsteam als Digital Content Producer angestellt. Dort schreibt er nicht nur Medienmitteilungen, sondern erstellt auch Grafiken, gestaltet Plakate, produziert und schneidet Filme.

Hier erstellt Andri Zala ein neues Video mit Nati-Star Nico Hischier. SIHF/Jonathan Vallat

Zudem veröffentlicht er auf Facebook, Twitter und Instagram Beiträge zu den Nationalteams. Deshalb gehört auch sein Handy zu den wichtigsten Arbeitsmitteln. «Ich brauche mein Handy mehr für die Arbeit als für private Zwecke.» Zalas Alltag ist multimedial und abwechslungsreich. «Es ist kein Tag wie der vorherige», sagt er.

Die verschiedenen Ligen und Teams wurden unter den Mitarbeitenden des Verbands aufgeteilt. Zala ist unter anderem für die Frauenteams zuständig. Das heisst: das Frauen-Nationalteam und die Women’s League. Zudem kümmert er sich um die Regionalligen. Auch der EHC Urdorf spielt in einer Regionalliga.

Vom Hobby zum Beruf

«Früher war Hockey noch ein Ausgleich und Hobby», sagt er. Heute ist der Sport auch sein Beruf. Er habe das Privileg, sein Hobby als Beruf auszuüben. Trotzdem könne er das private Eishockey und das geschäftliche Eishockey gut trennen. Zudem: Egal, wie gut oder schlecht er drauf sei, mit dem Team des EHC Urdorf fühle er sich wohl, sagt Zala. «Das Team erdet dich.» Sein Leben besteht von morgens bis abends fast nur aus Eishockey. Ein Leben ohne den Sport? «Unvorstellbar», sagt der Bündner.

Mit sieben Jahren – für Eishockey-Verhältnisse eher spät – ging Zala das erste Mal beim HC Zernez ins Training. «Seither bin ich nie mehr vom Sport weggekommen», sagt der 31-Jährige. Sein Vater habe ebenfalls dort gespielt, die Mutter war im Klub für den Nachwuchs und das Material zuständig. Auf Zalas Prioritätenliste stand stets der Sport ganz weit oben, die Mutter priorisierte jedoch die Schule. «Meine Hausaufgaben habe ich jeweils im Auto während der Fahrt zum Training gemacht.»

Im 3.-Liga-Duell gegen den EHC Seewen II: Andri Zala (rechts) kämpft um jeden Puck. Alexander Wagner

Eine Karriere als Profi war nie ein Thema für ihn. «Ich war nicht gut genug», sagt der Stürmer rückblickend. Nach seinem Karrierestart beim HC Zernez spielte er «ein bisschen für alle Mannschaften» im Engadin. Seit dem Jahr 2018 stürmt er für den EHC Urdorf.

In seiner persönlichen Statistik fehlen viele Tore. Auch fehlen dort ein Meistertitel oder sonstige Turniersiege. Doch dem Bündner geht es beim Eishockey nicht in erster Linie um die Siege, sondern um die schönen Begegnungen auf und neben dem Eis. Und was die Meistertitel-Premiere betrifft, hat er diese Saison die grosse Chance, mit dem EHC Urdorf seinen allerersten Pokal in die Höhe stemmen zu können.

Ein grosses Saisonziel vor Augen

Die Urdorfer Hockeyaner sind auch dieses Jahr bei den Quali-Playoffs dabei. Sie beendeten als klarer Gruppensieger die reguläre 3.-Liga-Saison. «Die Stimmung im Team ist super», sagt Zala. Nun beginnen für die «Stiere» die Quali-Playoffs gegen den EV Dielsdorf-Niederhasli II und die Vorfreude beim Bündner ist riesig: «Jetzt zählt jedes Spiel und die Spannung steigt.» Der EHC Urdorf wolle nun jedes Spiel gewinnen. «Wenn wir jetzt noch einmal als Team Vollgas geben, können wir bis zum Schluss siegreich sein.» Denn die Endstation ist klar:

«Unser Ziel ist es, den Pokal als Meister der 3. Liga Ost zu holen.»

Während in seiner Freizeit die Quali-Playoffs anstehen, steht im Arbeitsalltag die Frauen-Weltmeisterschaft in Kanada bevor. Anschliessend findet vom 20. bis 30. April die U18-Weltmeisterschaft der Junioren in Pruntrut und Basel statt.

Beiträge zu filmen und schneiden, gehört zu Andri Zalas Arbeitsalltag. SIHF/Jonathan Vallat

In Erinnerung geblieben ist ihm insbesondere das letzte Turnier im vergangenen Jahr. Damals reiste er für den Eishockeyverband mit dem Frauenteam an die Weltmeisterschaft in Dänemark. «Ich konnte alle emotionalen Momente miterleben.» Zudem fühle er sich im Team immer willkommen.

Als Mitarbeiter des Eishockeyverbands ist er zur Neutralität verpflichtet. «In der Kommunikation musst du neutral sein», sagt er bestimmt. Als gebürtiger Bündner kann Zala aber eines nicht verstecken: Sein Herz schlägt nicht nur orange für Urdorf und rot für die Schweizer Nati, sondern auch blau-gelb für den HC Davos.

3. Liga, Gruppe 3 Ost, Quali-Playoff 1. Runde, Mittwoch, 15. Februar: Urdorf (1. der Qualifikation) – Dielsdorf-Niederhasli II (4.), 20.15 Uhr, KEB Weihermatt, Urdorf.

2. Runde, Sonntag, 19. Februar: Dielsdorf-Niederhasli II – Urdorf, 17.15 Uhr, Sportanlage Erlen, Dielsdorf.

3. Runde (falls nötig), Donnerstag, 23. Februar: Urdorf – Dielsdorf-Niederhasli II, 20.15 Uhr, KEB Weihermatt, Urdorf.



Die zweite Paarung lautet Engelberg-Titlis (2.) – Grasshoppers II (3.).



Modus: Best-of-3.

