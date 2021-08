Eishockey Urdorfs 3.-Liga-Eishockeyaner gleiten wieder über den «Gletscher» – Sommerhitze hin oder her Die «Stiere» haben die ersten beiden Hallentrainings des Sommers in Wetzikon bereits hinter sich. Dies nach über acht Monaten ohne Eiskontakt. Ruedi Burkart 13.08.2021, 15.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Den Puck wieder im Fokus: Urdorfs neuer Goalie Eliah Knecht macht sich bereit, Andri Zalas Schuss zu entschärfen. Ruedi Burkart

Lokaltermin am vergangenen Montagabend. Ort: Autoparkplatz vor der Wetziker Trainingseishalle. Uhrzeit: Kurz nach 21 Uhr. Am gefühlt ersten lauen Sommerabend des Jahres. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht kommt Urs Landis zum vereinbarten Treffpunkt. Wir haben nicht drinnen in der kalten Halle abgemacht, sondern draussen in der angenehmen Abendwärme. Die Begrüssung ist herzlich, die Vorfreude auf eine hoffentlich reibungslose Eishockeysaison beidseitig. Landis setzt sich auf einen Granitblock und sagt:

«Endlich geht es wieder los. Die Jungs können es kaum erwarten.»

Und schiebt nach ein paar Sekunden lachend nach: «Und ich übrigens auch nicht.»

Urdorfs Cheftrainer Niki Sirén versammelte sein Team in Wetzikon zu den ersten Übungseinheiten auf dem Eis. Die Spieler lauschen ihrem Chef. Ruedi Burkart «So geht das»: Niki Sirén erklärt Luca Weber eine Übung. Ruedi Burkart Nach acht Monaten ohne Teamtraining ging noch nicht alles von alleine: Colin Wiederkehr taucht während während eines Slalomlaufs. Ruedi Burkart Internes Spiel «Weiss gegen Schwarz»: Sandro Lenz (vorne) und Michael Heid im Duell. Ruedi Burkart Chefcoach Niki Sirén (links) und Assistent Roman Honegger vor versammelter Mannschaft. Ruedi Burkart

In jüngeren Jahren war Landis selbst Spieler beim EHC Urdorf, er weiss, wovon er spricht. Mittlerweile ist er als Sportchef unter anderem mitverantwortlich für die Zusammenstellung des 3.-Liga-Kaders. Und «die Jungs», wie sie Landis nennt, das sind die Spieler des Fanionteams, die sich während Landis’ Medientermin mit dem Redaktor dieser Zeitung in der Garderobe zum diesjährigen Aufgalopp bereit machen.

Nach vier Runden wurde die letztjährige 3.-Liga-Saison abgebrochen

Bevor drinnen in der Trainingshalle des EHC Wetzikon die Post abgehen wird, plaudert Landis ein wenig aus dem Nähkästchen. Die vergangenen Monate seien auch für die Urdorfer Eishockeyaner nicht einfach gewesen, Corona und so. Die nach gerade mal vier gespielten Runden abgebrochene 3.-Liga-Saison 2020/21 war nur das eine Malheur. «Wir haben ab Oktober letzten Jahres noch ein wenig auf dem Eis trainieren dürfen, mit fünf Spielern und ohne Körperkontakt», ruft Landis den Sport-Lockdown des vergangenen Winters nochmals ins Gedächtnis.

Kurz vor Weihnachten war dann definitiv Schluss mit Eistraining. Seither hielten sich die Limmattaler Eishockeyaner mit Trockenübungen einigermassen fit. Bis zu der laufenden Woche. Jetzt ist wieder Zunder drin in der Vorbereitung auf die 3.-Liga-Saison. Diese startet für die Urdorfer am 25. September mit einem Auswärtsspiel gegen den HC Zugerland.

18 Feldspieler und zwei Torhüter haben sich fürs erste Gleiten auf dem Wetziker «Gletscher» eingefunden. Landis sagt mit einem Grinsen:

«Mal schauen, wie sie nach so langer Zeit auf den Schlittschuhen stehen.»

Schlittschuhfahren, das sei wie Velofahren – wenn man das mal gelernt habe, dann könne man das ein Leben lang. Nach der ersten eineinhalbstündigen Einheit darf dem Vereinsvorstand und den Fans denn auch Entwarnung gegeben werden: Die Urdorfer können immer noch Schlittschuhlaufen, und auch das Puckhandling haben sie nicht total verlernt.

«Die Mannschaft hat voll mitgezogen. Das ist für mich zwar keine Überraschung, aber dennoch ein gutes Zeichen»,

resümierte Chefcoach Niki Sirén nach Trainingsschluss. Sein Team habe er in seiner knapp einjährigen Zeit bei den «Stieren» noch nie unmotiviert erlebt. «Die Mannschaft lebt, der Zusammenhalt ist sehr gut und die sportlichen Aussichten nicht schlecht.» Aber natürlich müsse jetzt hart gearbeitet werden, wenn man die grossen Ziele erreichen wolle, die man sich selbst gesteckt hat. Es ist schliesslich ein offenes Geheimnis: Die Jubiläumssaison des Traditionsklubs – der EHC Urdorf feiert heuer seinen 80. Geburtstag – soll im Winter mit der Rückkehr in die 2. Liga gekrönt werden.

Zusammen mit seinem neuen Assistenten Roman Honegger leitete Sirén den hochsommerlichen Auftakt in den Eishockey-Herbst, führte die Spieler an der kurzen Leine und war trotzdem immer wieder für einen flotten Spruch zu haben. Sprinten, Übungen mit Stock und Puck, dann noch ein kurzes Mätschli – es war ein intensiver Abend im Oberland. Nur 48 Stunden später trafen sich die Limmattaler an selber Stelle zum zweiten Eistraining.

Neu mit dabei war auch der 27-jährige Torhüter Eliah Knecht. Und dies mit gutem Grund: Weil sich Goalie Michael Kiser einen Meniskusschaden beim Schwingen (!) zugezogen hatte, brauchten die Limmattaler Ersatz. Und so wird sich Rückkehrer Knecht – er pausierte die letzten drei Jahre mit Eishockey – künftig mit dem bestandenen Torhüter Florian Wassmer um den Platz im Urdorfer Kasten duellieren. «Eliah ist für uns ein Glücksfall. Er hat bereits das Sommertraining mit der Mannschaft absolviert und passt tipptopp zu uns», so Landis.

Erstes Testspiel am nächsten Mittwoch

Nach den ersten beiden Eistrainings geht es nun Schlag auf Schlag weiter. Das auf heute Samstag angesetzte erste Vorbereitungsspiel gegen Rapperswil-Jona II findet zwar nicht statt – die St.Galler haben schlicht zu wenig Spieler an Bord –, dafür wird eine weitere Trainingslektion abgehalten. Am kommenden Mittwoch ist der nächste Anlauf für eine Partie geplant, dannzumal heisst der Gegner EV Zug II und spielt in der 2. Liga.