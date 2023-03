Der EHC Urdorf vor dem Finale gegen Winterthur

Eishockey Urdorf-Captain Sebastian Hauser: Mit einem Brummschädel ins vorgezogene Finale Am Sonntag absolviert der EHC Urdorf in Winterthur sein zweites Spiel in der 3.-Liga-Masterround. Für den Gewinner steht die Tür zur 2. Liga sperrangelweit offen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

«Es ist unbestritten die wichtigste Partie der Saison.» Urdorfs 39-jähriger Defensiv-Routinier Sebastian Hauser vor dem Spiel gegen Winterthur II. Henry Muchenberger (8. Januar 2023)

Diese vielversprechende Ausgangslage haben sich die Urdorfer Eishockeyaner mit harter Arbeit redlich verdient. Einerseits mit ihrem Sieg im Quali-Playoff gegen die hartnäckigen Dielsdorfer. Andererseits mit dem folgenden 12:0-Heimsieg vor Wochenfrist gegen den HC Poschiavo in der ersten Runde der so genannten Masterround. Jetzt haben es die Limmattaler in der Hand, Nägel mit Köpfen zu machen. Genauer: Gewinnen sie auch das sonntägliche Auswärtsspiel gegen die 2. Mannschaft des EHC Winterthur (16.15 Uhr, Eishalle Deutweg), klopfen sie mit Vehemenz an die Tür zur 2. Liga. «Das wäre dann eine gute Ausgangslage für das letzte Spiel in einer Woche», meint Urdorfs Chefcoach Niki Sirén nüchtern.

Was, mit Verlaub, eine ziemliche Untertreibung des coolen Finnen darstellt. Gewinnt der EHC Urdorf in Winterthur, könnte er sich am kommenden Samstag, 11. März, vor eigenen Fans gar eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen gegen die noch punktelosen Tessiner des HC Cramosina leisten. Er würde dennoch Gruppenerster bleiben und den Aufstieg schaffen. «Verlieren? Wir wollen alle Partien gewinnen», sagt Sebastian Hauser.

Hauser biss sich durch und avancierte zum Matchwinner

Dass der mittlerweile 39-jährige Verteidigerhaudegen am Sonntag gegen Winterthur II spielen kann, ist alles andere als selbstverständlich. In der vorletzten Partie, dem 3:2-Sieg in der Penalty-Lotterie gegen Dielsdorf-Niederhasli II, wurde Hauser im zweiten Drittel von einem Gegenspieler übel gecheckt und musste vom Eis geführt werden. «Ich hatte einen Cut über die ganze Nase, blutete stark und hatte Kopfschmerzen», rapportiert Hauser. Konsequenz: Der Teamcaptain musste verarztet werden und hätte aus medizinischer Sicht nicht mehr spielen sollen. «Es war eine knappe Partie, ich konnte meine Kollegen doch nicht im Stich lassen», sagt er im Rückblick.

Konsequenz: Hauser zog sein blutverschmiertes Dress mit der legendären Nummer 7 aus und schlüpfte in jenes mit der Nummer 20. «Im letzten Drittel spielte ich als Yves Leemann», sagt Hauser lachend. Ebendieser Leemann weilt zurzeit in den Vereinigten Staaten bei seiner Familie und wird voraussichtlich erst nach Ende der Saison in die Schweiz zurückkehren. Darum war dieses Dress kurzfristig verfügbar. Zurück zu Sebastian Hauser. Mit seinem Treffer im Penaltyschiessen machte der bärtige Verteidiger sein Traum-Comeback perfekt. Er legte damit die Basis fürs Weiterkommen.

Urdorfs Headcoach Niki Sirén (mit Taktiktafel) gibt Anweisungen. Henry Muchenberger (16. Februar 2023)

«Die Partie in Winterthur ist unbestritten die wichtigste der Saison», bekräftigt Hauser. Und so wird auch er, der bereits seit weit über 20 Jahren für den EHC Urdorf in die Schlacht zieht, dabei sein. Ärztliche Bedenken bezüglich eines Einsatzes hin oder her.

«Ich habe dem Doc gesagt, dass jetzt Playoffs sind. Da kann ich nicht zuschauen.»

Was für den EHC Urdorf gilt, gilt selbstverständlich auch für den Gegner vom Sonntag. Gewinnen die Winterthurer, sind sie es, die im Kampf um den Aufstieg in die 2. Liga eine Runde vor Schluss die Pole Position innehaben. Aber, wollen die Eulachstädter überhaupt aufsteigen? Red und Antwort steht Winterthur-Teamleiter Roland Schöbi: «Wir haben ein Team mit Spielern im Alter zwischen 18 und 40 Jahren. Unser Ziel ist es, jedes Jahr in der 3. Liga vorne mitzuspielen. Aber aufsteigen? Das kann bei uns in mittlerer Zukunft ein Thema werden.»

Als Quasi-«Farmteam» für Winterthurs 1. Mannschaft in der Swiss League komme das «Zwei» so oder so nicht infrage. Schöbi: «Da ist der Sprung viel zu gross.» Apropos: Den Sprung in die Masterround schaffte Winterthur dank eines 2:0-Erfolgs im Quali-Playoff gegen die Eisbären St. Gallen.

Urdorfs Sportchef: «Fragen Sie mich nächste Woche nochmals»

Dass sich die Urdorfer Eishockeyaner positiv eingestellt, aber mit gebührendem Respekt an die Aufgabe Winterthur machen, zeigt folgendes Beispiel. Auf die Frage, ob er die traditionellen Aufstiegs-Shirts bereits in Druck gegeben habe, sagt EHCU-Sportchef Michael Schöni nur: «Sie haben Nerven! Wir haben noch gar nichts gewonnen. Fragen Sie mich nächste Woche nochmals.»

