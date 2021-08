Eishockey Übung abgebrochen: Der EHC Urdorf hat kein Frauenteam mehr Nach zwei Jahren zieht der Eishockeyklub seine «Retortenmannschaft» aus dem Meisterschaftsbetrieb zurück. Das Projekt Fraueneishockey auf der Weihermatt ist gescheitert. Ruedi Burkart 16.08.2021, 15.39 Uhr

Damit ist jetzt Schluss: Eishockeyspielende Frauen im orangen Dress des EHC Urdorf. Ruedi Burkart/Archiv

Vor zwei Jahren staunten die Limmattaler Eishockeyfans nicht schlecht. Damals informierte der EHC Urdorf, dass man in Zukunft vermehr auf den Frauensport setzen wolle und ein eigenes Frauenteam plane. Daniel Bucher, der im Sommer 2019 das Amt des Klubpräsidenten übernommen hatte, war eine der treibenden Kräfte hinter dem Projekt. Und so kam es, dass im Herbst 2019 tatsächlich ein Frauenteam in den orangen Trikots der «Stiere» auf Puckjagd ging. Bemerkenswertes Detail: Aus Mangel an eishockeybegeisterten Limmattalerinnen holte man das damalige Plauschteam der GCK/ZSC Lions auf die Weihermatt.