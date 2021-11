Eishockey 5:0 in Engelberg - der EHC Urdorf dominiert den 3.-Liga-Spitzenkampf von A bis Z Die Limmattaler Eishockeyaner schiessen Leader Engelberg-Titlis aus dessen Halle. Die Entscheidung fiel mit drei Treffern innert 60 (!) Sekunden im ersten Drittel. Ruedi Burkart Aktualisiert 21.11.2021, 21.39 Uhr

Hau rein, Kumpel! Urdorf-Stürmer Mathias Walter (links) und seine Freunde sind momentan nicht zu stoppen. Alexander Wagner/Archiv

Die Rollen vor dem gestrigen Gastspiel der Urdorfer in Engelberg waren klar verteilt. Hier der Tabellenführer mit bisher acht Siegen aus ebenso vielen Partien, dort der furchtlose Herausforderer aus dem Limmattal, der sich mit zuletzt vier Erfolgen in Serie zum ersten Verfolger der Obwaldner gemausert hatte.

So stellten sich alle auf eine offene Partie mit einem engen Spielverlauf ein. Und dann das! Nach nicht einmal 14 Minuten lagen die «Stiere» mit 3:0 in Führung. Gotti in numerischer Überzahl sowie Walter und Muttoni lenkten die Partie mit drei Treffern innert 60 (!) Sekunden in die gewünschte Richtung. Nach 46 Minuten machte Weber mit dem 4:0 – erneut im Powerplay – den Deckel zu. Gotti mit seinem zweiten Tor des Abends traf nach 53 Minuten zum Endstand von 5:0.

«Die Jungs haben offensiv und defensiv einen hervorragenden Job gemacht, das war ganz stark»,

meinte Urdorfs zufriedener Sportchef Urs Landis nach dem Schlusspfiff. Gegen die körperlich starken Engelberger sei die Taktik hervorragend aufgegangen.

In der 3.-Liga-Rangliste liegt Engelberg-Titlis trotz der Niederlage mit 24 Punkten aus 9 Partien weiterhin in Führung, der EHC Urdorf lauert mit 20 Zählern aus 8 Partien dicht dahinter.

Am Samstag wieder im eigenen Stadion

Am kommenden Samstag, 27. November, präsentieren sich die «Stiere» nach einem über einmonatigen Unterbruch endlich wieder den eigenen Zuschauern. Um 17.15 Uhr steht auf der Weihermatt mit der Partie gegen Wetzikon II das letzte Spiel der Hinrunde an. Eine Woche später folgt erneut ein Heimspiel – diesmal gegen Zugerland. Und am Wochenende des 11. und 12. Dezember haben die Supporter der Urdorfer innert 24 Stunden gleich zweimal guten Grund, auf die Weihermatt zu pilgern: am Samstag das mit Spannung erwartete 3.-Liga-Meisterschaftsspiel gegen die Grasshoppers, tags darauf die Partie gegen 1.-Liga-Vertreter Pikes Oberthurgau im Rahmen der 3. Vorrunde des National Cups (voraussichtlich um 20 Uhr). Vier Heimspiele innert drei Wochen – Urdorfer Eishockeyherz, was willst du mehr!