Saisonstart ist in Sicht: Endlich tanzt der Puck wieder beim EHCU

Eishockey Saisonstart ist in Sicht: Endlich tanzt der Puck wieder Am Samstag starten die Urdorfer Eishockeyaner in die neue 3.-Liga-Saison. Das Team von Chefcoach Niki Sirén will im letzten Winter Verpasstes nachholen und diesmal bis ganz zum Schluss um den Aufstieg spielen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 21.09.2022, 12.11 Uhr

Alle Augen auf den Puck: Andri Zala (rechts) und seine Urdorfer starten in die neue Saison. Alexander Wagner (29. Januar 2022)

Mit einem Auswärtsspiel gegen die 2. Mannschaft von Illnau-Effretikon steigen die «Stiere» am kommenden Samstag in die neue Saison. Nach einer zufriedenstellenden Vorbereitungsphase – die Urdorfer starteten am 11. August mit dem Eistraining – ist die Freude über den baldigen Beginn gross. «Die Jungs haben in den vergangenen Wochen richtig Gas gegeben, wir werden gut vorbereitet in die Meisterschaft starten», freut sich Chefcoach Niki Sirén. Der 46-jährige ehemalige Profispieler, er trat vor zehn Jahren als Aktiver zurück, steigt mit den Urdorfern in die dritte Saison.

Dass er nach dem bitteren Scheitern im Aufstiegskampf gegen die Grasshoppers im vergangenen Winter weiterhin auf der Weihermatt das Sagen hat, ist keine Überraschung. Der Respekt vor seiner Arbeit, und der seines Assistenten Roman Honegger, ist bei Fans wie Klubverantwortlichen gross. Nicht einmal zu ein bisschen Polemik wollte sich Vereinspräsident Daniel Bucher nach dem Out gegen GC hinreissen lassen. «Wir sind mit der Arbeit von Niki Sirén und Roman Honegger zufrieden. Die beiden haben in den vergangenen Monaten ein Fundament gelegt, auf dem es sich aufbauen lässt.»

Niki Sirén (rechts) und sein Assistent Roman Honegger. Alexander Wagner (29. Januar 2022)

Und so nimmt der EHC Urdorf – der 1996 letztmals in der 1. Liga spielte, der damals dritthöchsten Klasse des Landes – erneut mit dem Duo Sirén/Honegger Anlauf Richtung Rückkehr in die 2. Liga. Einen Aufstieg könne er zwar nicht garantieren, sagt Sirén, «aber wir werden alles geben, damit wir das letzte Spiel der Saison gewinnen.» Was dann gleichbedeutend wäre mit dem Aufstieg. Schaffen wollen dies die Urdorfer mit einem leicht modifizierten Kader. Sieben Akteure haben die Weihermatt verlassen, sechs sind neu zum Team gestossen. Unter den Neo-Urdorfern finden sich einige ganz interessante Namen.

Yves Leemann, 28: Der Sohn von EHC-Urdorf-Legende Migi Leemann kehrt nach einem einjährigen Unterbruch auf das Eis zurück. «Yves trainiert seit vier Wochen bei uns. Er kann uns neue Impulse verleihen, defensiv wie offensiv», sagt Sirén. Sein Eishockey-ABC lernte Defensivmann Leemann in Urdorf, dann wechselte er in die Organisation der ZSC Lions. Zwischen 2015 und 2019 absolvierte er in den USA ein Studium und spielte dort College-Eishockey. Ob Leemann über den Jahreswechsel hinaus in Urdorf bleibt, ist offen. Sirén: «Wir geniessen jedes Spiel mit ihm.»

Tim Kosik, 19: Der junge Stürmer aus Rapperswil hat schon viel erlebt. Er spielte in der Schweizer U16- und U17-Nationalmannschaft, bei der U20 Top der ZSC Lions und durfte letzte Saison einmal in der Swiss League für die Grasshoppers ran. Wie findet ein solches Juwel den Weg zum EHC Urdorf? Sirén erklärt: «Tim kenne ich, schon seit er Eishockey spielt. Er wollte einen Break machen und weg vom Spitzensport. Bei uns kann er trotz seines jungen Alters ein Leader werden. Die Skills dazu hat er jedenfalls.»

Andrea Brugnetti, 23: Der Tessiner wurde bei Lugano und Ambri-Piotta ausgebildet und hielt in der vergangenen Saison für Seewen die Knochen hin. Er studiert in Zürich und kam auf Vermittlung von Marco Muttoni, auch er ein Heimweh-Tessiner, auf die Weihermatt.

Livio De Crom, 19: Der jüngste der drei De-Crom-Brüder im Urdorfer Kader kommt aus dem Nachwuchs des EHC Bülach zu den «Stieren». Wie viel Eiszeit der junge Verteidiger erhalten wird, werden die ersten Partien zeigen. «Er ist ein Talent. Wir wollen ihn behutsam aufbauen», sagt Sirén.

Mike Weber, 20: Der jüngere Bruder von Urdorf-Stürmer Luca Weber stösst von Bülach zu den «Stieren». Bei den Unterländern spielte er in der U20 Top und durfte auch in drei Partien der My Sports League ran.

Die ersten beiden Meisterschaftsspiele der 3.-Liga-Saison 2022/23 müssen die Urdorfer auswärts bestreiten. Erstmals den eigenen Fans präsentiert sich das neue Team am Samstag, 8. Oktober. Im dritten Meisterschaftsdurchgang empfangen die «Stiere» um 17.15 Uhr auf der Weihermatt die 2. Mannschaft des EHC Seewen.

Saisonstart 3. Liga, Gruppe 3

Illnau-Effretikon II - EHC Urdorf, Samstag, 17.30 Uhr, KEB Eselriet, Effretikon.

EHC Urdorf, Saison 2022/23 Das Kader Cheftrainer: Niki Sirén (bisher)

Assistenztrainer: Roman Honegger (bisher)

Betreuer: Marco Schwendener (bisher)

Sportchef: Michael Schöni (neu)



Tor

Florian Wassmer, Jahrgang 1990, Michael Kiser, 1998.



Verteidigung

Etienne Blaser, 1993. Andreas Bucher, 1991. Dorian De Crom, 1999. Laurin De Crom, 2000. Sebastian Hauser, 1983. Louis Leimgruber, 1998. Glenn Schwarzenbach, 1999. Mike Weber, 2002. Livio De Crom, 2003. Colin Wiederkehr, 1990. Yves Leemann, 1994.



Angriff

Reto Schmid, 1998. Florian Fischer, 1998. Valentin Kiser, 1996. Silvan Schwender, 2001. Samuel Kuoni, 1990. Tim Kosik, 2003. Marco Muttoni, 1999. Thierry Uebersax, 1989. Andri Zala, 1991. Matthias Walter, 1987. Luca Weber, 2000. Andrea Brugnetti, 1999.



Zuzüge: Yves Leemann (reaktiviert), Andrea Brugnetti (Innerschwyz U20), Tim Kosik (GCK Lions U20 Elite), Livio De Crom (Dübendorf (U20), Reto Schmid (Comeback nach schwerer Schulterverletzung), Mike Weber (Bülach U20 Top).



Abgänge: Andreas Kubli (Zugerland), Michael Heid (Dielsdorf-Niederhasli), Thierry Gotti (HC Pregassona Ceresio Red Fox), Sandro Lenz (schöpferische Pause), Eliah Knecht (Rücktritt), Keegan Evangelista, Luca Sireci (beide unbekannt).

