EHC Urdorf: Saisonschluss ohne Pokal

Eishockey Kein Happy End auf der Weihermatt: Urdorf beendet die Saison ohne Pokal Der EHC Urdorf verliert den mitreissenden 3.-Liga-Final gegen Wilen-Neunforn vor 373 Zuschauern auf der Weihermatt mit 2:4. Trotzdem dürfen die «Stiere» mit der nun zu Ende gegangenen Saison sehr zufrieden sein. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.03.2023, 17.36 Uhr

Die Urdorfer wurden immer wieder mal herumgeschubst. Hier kniet Tim Kosik am Boden, Mike Weber (Nummer 18) wird von Wilens Raphael Schoop unsanft am Infight gehindert. Ruedi Burkart (18. März 2023)

Es hat nicht ganz gereicht für den «Chübel». In einer temporeichen, spannenden und über weite Strecken hochstehenden Partie haben die Urdorfer Eishockeyaner im Duell der beiden 3.-Liga-Masterround-Sieger den Ligafinal gegen Wilen-Neunforn mit 2:4 verloren. Nach 28 Minuten lagen die «Stiere» scheinbar entscheidend mit 0:3 im Rückstand. Doch dann kehrte dank zweier Treffer in numerischer Unterzahl durch Uebersax (31.) und Fischer (33.) die Hoffnung zurück. Nach 53 Minuten allerdings dämpfte Wilens Matthias Schopp mit dem Treffer zum Schlussresultat von 2:4 aus Urdorfer Sicht die Stimmung in der Halle.

Zuweilen herrschte Klärungsbedarf. Hier unterhält sich Urdorf-Captain Sebastian Hauser (rechts) angeregt mit einem Thurgauer. Ruedi Burkart (19. März 2023) Urdorf-Stürmer Mike Weber (18) arbeitet an der Bande, Teamkollege Tim Kosik wartet auf den Puck. Ruedi Burkart (19. März 2023) Einen Schritt zu spät kommt in dieser Szene Urdorfs Kevin Diener (Nummer 41). Ruedi Burkart (19. März 2023) Silvan Schwender (links) tröstet Mike Weber. Ruedi Burkart (19. März 2023) Aus und vorbei. Aufstieg ja, aber Meistertitel leider nein. Die Urdorfer Eishockeyaner nach dem Schlusspfiff. Ruedi Burkart (19. März 2023) «Tschau zäme, bis im nächsten Herbst.» Die Urdorfer Spieler verabschieden sich von den Fans. Ruedi Burkart (19. März 2023) Roman Honegger, Sebastian Hauser und Niki Sirén nach dem Schlusspfiff. Ruedi Burkart (19. März 2023) Spieler Mathias Walter wird von Präsident Daniel Bucher getröstet. Ruedi Burkart (19. März 2023) Letztmals gemeinsam auf dem Urdorfer Eis: Die Wege von Chefcoach Niki Sirén (links) und Roman Honegger trennten sich am Samstag. Ruedi Burkart (19. März 2023)

Der Ligafinal bot ein würdiges 60-minütiges Saisonschluss-Feuerwerk vor über 370 lautstarken Zuschauern. «Das war ein Spiel der beiden besten 3.-Liga-Teams auf 2.-Liga-Niveau», resümierte Urdorfs Chefcoach Niki Sirén nach seinem letzten Einsatz an der Bande der «Stiere». Wie auch sein Assistent Roman Honegger hat Sirén seinen Dienst bei den Urdorfern am Samstag quittiert. Während Honegger eine Auszeit vom Eishockey nimmt, zieht der 47-jährige Finne Sirén weiter. Er übernimmt das Amt des Assistenztrainers bei 1.-Ligist Wetzikon. Dort spielt sein 19-jähriger Sohn Noel seit vergangenem Herbst.

Wer Sirén/Honegger ersetzt, ist weiterhin unklar

Nach dem Schlusspfiff brachen in Urdorf alle Dämme – insbesondere bei den Gästen aus dem Thurgau. Von den zahlreich ins Limmattal mitgereisten Fans liess sich das Team von Trainer Felix Erni nach der Pokalübergabe feiern, einige riefen: «Meister, Schweizer Meister!»

Na ja, nationaler Champion ist der EHC Wilen-Neunforn nun nicht gerade. Aber er hat den Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen können. Und wie vor Jahresfrist verzichtet man auch diesmal dankend auf die Promotion in die 2. Liga. So wird neben dem EHC Urdorf aus der Masterround A der HC Chiasso als Zweitplatzierter der Masterround B kommenden Winter in der 2. Liga spielen.

Abschiedsgeschenk für Roman Honegger (links) und Niki Sirén. Ruedi Burkart (18. März 2023)

Wer künftig den EHC Urdorf als Chefcoach führen wird, ist noch nicht bekannt. «Wir haben nächste Woche eine interne Sitzung. Es wird mit Hochdruck an der Trainerlösung gearbeitet», sagte Michael Schöni am Samstagabend. Es sei einfacher, neue Spieler zu rekrutieren, als einen Trainer zu finden, so der Urdorfer Sportchef weiter.

Lange nach Spielschluss öffnete sich die Tür zur Urdorfer Kabine. Nach einer Abschiedszeremonie für Sirén und Honegger, es wurden allerhand Geschenke ausgetauscht, traten die Spieler in den Gang und wurden dort von Vereinspräsident Daniel Bucher in Empfang genommen. Bucher – auch für ihn war es das letzte Spiel in seinem Amt, er tritt an der Generalversammlung als Boss zurück – hatte für jeden ein paar tröstende Worte übrig.

Wenige Meter neben den Urdorfern zelebrierten die Spieler aus dem Thurgau ihren Cupsieg, pafften ihre unvermeidlichen Siegerzigarren und herzten jeden und jede, der oder die ihnen in die Arme lief. Als aus dem mitgebrachten Gettoblaster plötzlich die deutsche 80er-Jahre-Combo Modern Talking ihr «Brother Louie» zu plärren begann, was allen klar: An diesem geschichtsträchtigen Samstagabend ist in den Gemäuern der Weihermatt alles möglich.

Urdorf - Wilen-Neunforn 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) Kunsteisbahn Weihermatt – 373 Zuschauer. – SR: Lebeda, Calzimiglia. – Tore: 3. Fehr (Schoop) 0:1. 26. A. Bucher (P. Bucher) 0:2. 28. A. Bucher (Wüthrich/Strafe V. Kiser) 0:3. 31. Uebersax (Walter/Strafe V. Kiser!) 1:3. 33. Fischer (Muttoni/Ausschluss Hauser!) 2:3. 53. Schoop (Fehr) 2:4.

Urdorf: Wassmer (ab 32. Michael Kiser); Hauser, Bucher; Brugnetti, Laurin De Crom; Dorian De Crom, Leimgruber; Schwarzenbach; Mike Weber, Kosik, Luca Weber; Fischer, Muttoni, Schwender; Walter, Uebersax, Valentin Kiser; Diener, Zala, Livio De Crom.

Strafen: 3 x 2 Minuten plus 5 Minuten (V. Kiser) gegen Urdorf. – 3 x 2 Minuten gegen Wilen-Neunforn.

