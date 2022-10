Eishockey Retour aus den USA: Yves Leemann ist Urdorfs Verstärkung auf Zeit Der ehemalige EHCU-Nachwuchsakteur spielt seit Beginn der neuen 3.-Liga-Saison beim EHC Urdorf. Wie lange der 28-jährige Verteidiger für die «Stiere» auflaufen wird, hängt nicht zuletzt von den US-Behörden ab. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 07.10.2022, 15.03 Uhr

Yves Leemann im Jahr 2018 im Trikot der University of Wisconsin. Bild: zvg

Nach über drei Jahrzehnten Unterbruch trägt wieder ein Leemann das orange Dress der 1. Mannschaft des EHC Urdorf. Im Winter 1989 beendete Miguel, genannt Migi, im Alter von 31 Jahren seine Karriere auf der Weihermatt. Jetzt greift sein Sohn Yves ins Geschehen ein.

An diesem Samstag tritt Leemann junior zusammen mit seinen Teamkollegen erstmals vor den eigenen Fans an: Heimspiel um 17.15 Uhr auf der Weihermatt gegen Seewen II.

«Nach zwei Spielen in der Fremde freuen wir uns sehr, endlich vor unseren Zuschauern zu spielen»,

sagt Yves Leemann. In die Partie gegen die Zentralschweizer steigen die Urdorfer als Favoriten. Beide bisherigen Partien haben die Limmattaler mit einem Gesamtskore von 19:3 gewonnen, Seewen hingegen hat sein bislang einziges Spiel gegen Grasshoppers II mit 5:6 nach Verlängerung verloren.

Dass Yves Leemann aktuell beim EHC Urdorf spielt, ist das Ergebnis von verschiedenen Zufällen. Doch beginnen wir ganz am Anfang. Mit zehn Jahren beginnt klein Yves mit Eishockeyspielen beim EHCU. «Wenn Du in Urdorf aufwächst, hast Du drei Möglichkeiten: Fussballklub, Turnverein oder Eishockeyklub», rechnet er vor.

Mit 16 Jahren der Wechsel zum grossen ZSC

Er entschied sich nicht zuletzt aus familiärer Tradition für das Spiel auf dem «Gletscher» und trat dem EHCU bei. 2010, im Alter von 16 Jahren, kam der Wechsel in die Organisation der ZSC Lions. Nach einer Saison beim EHC Dübendorf, wo er in der U20 Top und der 1. Mannschaft spielte, brach Leemann im Frühling 2015 seine Zelte in der Schweiz ab und verlegte seinen Lebensmittelpunkt auf die andere Seite des Atlantiks.

Der 21-Jährige heuerte in den USA bei den Wisconsin Whalers an und absolvierte in der North American III Hockey League 25 Partien. «Ursprünglich ging ich ausschliesslich wegen des Eishockeys nach Amerika», sagt Leemann. Doch dann änderte der junge Mann seine Pläne, nahm an der University of Wisconsin ein Wirtschaftsstudium auf und spielte fortan College-Eishockey.

Yves Leemann im Dress des EHC Urdorf. Bild: Michael Schöni

Der Heimweh-Limmattaler fühlte sich im Mittleren Westen wohl. Er schloss sein Studium mit einem Bachelor ab und fand einen Job auf einer Bank. In Minneapolis im Bundesstaat Minnesota – wo der 2016 verstorbene Popstar Prince lebte – gründete er zusammen mit seiner grossen Liebe Lindsay eine Familie. Die beiden heirateten 2020. Bald erblickte eine Tochter das Licht der Welt. Alles passte.

Und doch flog Leemann diesen Sommer zurück in die Schweiz. Allein, ohne Familie. Der Grund: Er wartet weiterhin auf eine dauerhafte Arbeitsbewilligung in den Staaten. «Das dauert dort drüben halt ein wenig länger als in anderen Ländern», sagt Leemann. So wohnt er nun wieder bei seinen Eltern in Urdorf und arbeitet auf einer Bank in der Region.

Erst wollte Leemann nur in Urdorf trainieren

Kaum zurück in der Schweiz, zog es ihn wieder aufs Eis. Leemann fragte bei den Verantwortlichen des EHC Urdorf an, ob es eine Möglichkeit gäbe, mit der 1. Mannschaft zu trainieren. EHCU-Chefcoach Niki Sirén sagt:

«Ich war sofort damit einverstanden. Aber fragte ihn gleichzeitig, ob er nicht auch in der Meisterschaft für uns spielen möchte.»

Und so verteidigte Leemann in den ersten beiden Partien an der Seite von Routinier Sebastian Hauser. Auf die Frage, wie er sich vier Jahre nach seinem letzten Ernstkampf auf dem Eis zurechtgefunden hat, meint Leemann mit einem Schmunzeln: «Also Schlittschuhlaufen konnte ich noch einigermassen.» Zurück zur fehlenden Arbeitsbewilligung. Sobald er diese habe, werde er retour zu seiner Familie in die Staaten reisen, sagt Leemann. Wann das sein wird, könne er unmöglich sagen. «Ich rechne mit einer Wartezeit von vier bis fünf Monaten.» Gute Nachrichten für die «Stiere»: Bis dahin wolle er für den EHC Urdorf spielen.

Alles schön und gut also auf der Weihermatt vor dem ersten Heimspiel der Saison? «Ja, wir sind bereit und wollen unseren Fans eine gute Partie liefern», sagt Sirén.

Na dann, ihr «Stiere»: Raus auf das Eis und rein mit dem Puck!

Eishockey, 3. Liga

EHC Urdorf – Seewen II, KEB Weihermatt, Urdorf. Samstag, 17.15 Uhr.

