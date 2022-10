Eishockey Partytime statt Tristesse: Der EHC Urdorf siegt 10:2 nach 0:2-Rückstand Die 3.-Liga-Eishockeyaner drehen die Partie gegen Seewen II innert 70 Sekunden spektakulär. Vor allem eine Offensivlinie der «Stiere» begeistert die 170 Zuschauer. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 09.10.2022, 18.00 Uhr

«Gut gemacht, Junge!» Urdorfs 39-jähriger Verteidigungsminister Sebastian Hauser gratuliert dem 19-jährigen Jungspund Tim Kosik zu einem seiner zwei Tore im Spiel gegen Seewen II. Henry Muchenberger (8. Oktober 2022)

Alles war angerichtet für eine grosse Eishockeyparty am vergangenen Samstagabend. Die Verantwortlichen des EHC Urdorf hatten keine Mühen gescheut und die Kunsteisbahn Weihermatt für das erste 3.-Liga-Heimspiel in der neuen Saison festlich herausgeputzt. Orange und schwarze ­Rechtecke aus Papier, angebracht am Handlauf der Stehrampe, setzten optische Akzente.

Um pünktlich für den ersten Punk­einwurf bereit zu sein, half Vereinspräsident Daniel Bucher tatkräftig mit, die Plexiglasscheiben der Spielfeldumrandung von Kondenswasser zu befreien. Schliesslich fanden sich 170 Schaulustige auf der «Kunschti» ein. Mit Blick auf die erwartungsfrohe Menge auf der Stehrampe meinte ein langjähriger Matchbesucher:

«Das ist eben Urdorf. Wo gibt es das sonst in der 3. Liga, so viele Zuschauer?»

Zahlreiche Koryphäen des Klubs wollten sich die Saisonpremiere nicht entgehen lassen. So beispielsweise Yvonne Wigger, die legendäre ehemalige Vereinssekretärin, Däggi Hofmann, zu 1.-Liga-Zeiten Sportchef der Urdorfer, oder auch Migi Leemann, ehedem NLA-Eishockeyaner und Vater des jetzigen Spielers Yves Leemann. Schliesslich liefen die Akteure in die Arena ein, während eine Schar Nachwuchsspieler lautstark für Stimmung sorgte.

Nach dem frühen Kater kam der Rausch

Und dann das. Nach 30 Minuten lagen nicht die bislang zweimal siegreichen «Stiere» in Front. Seewen II, der krasse Aussenseiter aus dem Kanton Schwyz, führte dank zweier Powerplaytore (17./27.) mit 2:0. Trotz massiv mehr Puckbesitz und Spielanteilen kamen die «Stiere» einfach nicht in die Gänge. Nach Spielschluss sollte Urdorfs Chefcoach Niki Sirén resümieren:

«Ich würde nicht sagen, dass wir bis zur 30. Minute überheblich aufgetreten sind. Aber wir waren nicht präsent vor dem gegnerischen Tor. Dort, wo es auch mal wehtut.»

Irgendwann hatten die Urdorfer dann genug Katz und Maus gespielt mit dem Gegner, atmeten einmal tief durch – und machten sich an die Aufholjagd. Konsequente Arbeit im Slot, Härte in den Zweikämpfen, so zermürbten sie den Gegner. Valentin Kiser, Matthias Walter und Luca Weber stellten innert 70 Sekunden bis zur 32. Minute auf 3:2 für Urdorf. Webers zweiter von total drei Treffern zum 4:2 nach 35 Minuten war dann bereits die Vorentscheidung.

In den ersten 30 Minuten musste Urdorfs Goalie Florian Wassmer das eine oder andere Mal seine Klasse unter Beweis stellen. Er tat das mit Bravour. Henry Muchenberger (8. Oktober 2022)

Denn jetzt konnten die Zentralschweizer nicht mehr reagieren. Urdorf – angetrieben von der sagenhaft aufspielenden ersten Sturmlinie mit Tim Kosik und den Weber-Brüdern – spielte sich förmlich in einen Rausch. Die euphorisierten Fans konnten ihr Glück kaum fassen. Erst nach dem Treffer zum «Stängeli» durch Tim Kosik in der 51. Minute liessen es die Gastgeber beim Stand von 10:2 gut sein.

«Dieses zehnte Tor wird ihn im nächsten Training etwas kosten»,

meinte EHCU-Sportchef Michael Schöni oben auf der Tribüne mit einem Schmunzeln.

Eine nette Geste: Wer den EHCU-Nachwuchs mit einer finanziellen Spende unterstützte, durfte ein Päckli gebrannte Mandeln mit nach Hause nehmen. Ruedi Burkart (8. Oktober 2022)

Urdorf – Seewen II 10:2 (0:1, 5:1, 5:0)

KEB Weihermatt. – 163 Zuschauer. – SR: Gugel, Dirren. – Tore: 17. Holdener (Strafe Kuoni) 0:1. 27. Achermann (Strafe Schwarzenbach) 0:2. 31. (30:21) V. Kiser (Kuoni) 1:2. 32. (31:21) Walter (Uebersax) 2:2. 32. (31:31) L. Weber (M. Weber) 3:2. 35. L. Weber (M. Weber, Hauser) 4:2. 36. L. Weber (Kosik, M. Weber) 5:2. 43. Kosik (M. Weber, L. Weber) 6:2. 46. (45:34) V. Kiser (Fischer, Kuoni) 7:2. 46. (45:43) Walter (Blaser, Zala) 8:2. 47. (46:08) Walter (Blaser, Zala) 9:2. 51. Kosik (L. Weber, M. Weber) 10:2.

Urdorf: Wassmer; Leemann, Hauser; L. De Crom, Brugnetti; Schwarzenbach, D. De Crom; Bucher; M. Weber, Kosik, L. Weber; Fischer, V. Kiser, Kuoni; Walter, Zala, Blaser; Uebersax.

Strafen: 8 x 2 Minuten gegen Urdorf. – 5 x 2 Minuten gegen Seewen II.



3. Liga, Ost, Gruppe 3

Urdorf – Seewen II 10:2 (0:1, 5:1, 5:0). Illnau-Effretikon II – Engelberg-Titlis 3:10. Dielsdorf-Niederhasli II – Rapperswil-Jona Lakers II abgebrochen beim Stand von 2:0.

Rangliste: 1. Urdorf 3/9 (29:5). 2. Dielsdorf-Niederhasli II 2/6 (16:6). 3. Engelberg-Titlis 3/6 (17:13). 4. Akademiker Zürich 2/3 (9:7). 5. Grasshoppers II 2/3 (12:12). 6. Wetzikon II 2/2 (8:14). 7. Seewen II 2/1 (7:16). 8. Rapperswil-Jona Lakers II 1/0 (0:5). 9. Illnau-Effretikon II 3/0 (6:26).

