Eishockey Out im Playoff: Der EHC Urdorf erlebt ein Debakel gegen GC Die Limmattaler 3.-Liga-Eishockeyaner verlieren gegen die Hoppers Spiel Nummer 3 mit 2:3 und die Serie mit 1:2 nach Siegen. Damit ist die Saison viel früher zu Ende als erhofft. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 23.02.2022, 23.59 Uhr

Bruchlandung für Urdorf-Goalie Florian Wassmer und seine Kollegen. Alexander Wagner/Archiv

Am Mittwochabend, kurz vor 23 Uhr, war es amtlich: Der Eishockey-Club Urdorf ist gescheitert. Die Playoff-Serie gegen die Grasshoppers ist mit 1:2 nach Siegen verloren gegangen. Damit endet der Traum von der Rückkehr in die 2. Liga abrupt. Nun sind es die überraschenden Stadtzürcher, die ab Samstag gegen Samedan, Wilen-Neunforn und die Tessiner des HC Nivo in der Masterround B um die Promotion spielen dürfen. Ironie der Geschichte: Laut ihrem Trainer Rico Schoch werden die Stadtzürcher zwar zu den Partien antreten, aber freiwillig auf den Aufstieg verzichten.

Das entscheidende Spiel in der Küsnachter KEK-Halle am Mittwochabend begann für die Limmattaler denkbar schlecht. Nach einem Doppelschlag nach 13 Minuten innert sage und schreibe 24 Sekunden (!) lagen sie gegen die Hoppers vor 105 Zuschauern mit 0:2 in Rückstand. Bis zur 29. Minute glichen die Urdorfer dank Treffern von Lenz (15.) und Muttoni (29., in numerischer Überzahl) zum 2:2 aus. Doch in der 33. Minute entschied GC-Kutil mit dem 3:2 die Partie.

In der Folge fielen keine Treffer mehr. Und damit nahm die 3.-Liga-Saison 2021/22 für den EHC Urdorf ein jähes Ende. Während nach dem Schlusspfiff auf Urdorfer Seite der Frust gross war, zog GC-Trainer Schoch frohgemut Bilanz:

«Die Serie gegen den EHC Urdorf war beste Werbung für das Amateurhockey. Viele Zuschauer, spannende Spiele. Es passte. Wir wollen jetzt probieren, auch in der Masterround zu punkten. Aber auf den Aufstieg werden wir freiwillig verzichten.»

Worte, die die Limmattaler wie Boxhiebe in die Magengrube treffen müssen. Sie, die seit zwei Jahren alles dem grossen Ziel Rückkehr in die 2. Liga unterordnen, sind ausgerechnet gegen eine Mannschaft gescheitert, die gar nicht aufsteigen will.

