Eishockey Nach Sieg im Spitzenspiel: Der EHC Urdorf steht kurz vor der Rückkehr in die 2. Liga Nach dem hart erarbeiteten 3:2-Auswärtserfolg gegen Winterthur II brauchen die 3.-Liga-Eishockeyaner am nächsten Samstag gegen Cramosina noch einen Punkt, um auch rechnerisch in die 2. Liga auf aufzusteigen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 05.03.2023, 21.17 Uhr

Es war ein harter Kampf über 60 Minuten: Hier wird Urdorf-Goalie Florian Wassmer von Winterthurs Joel Lienhart über den Haufen gefahren. Rechts Dorian De Crom. Ruedi Burkart (5. März 2023)

In der Schlussphase der umkämpften Partie kam noch einmal grosse Hektik auf. In der letzten Spielminute der regulären Spielzeit musste einerseits Urdorfs Tim Kosik in die Kühlbox, andererseits beorderten die Winterthurer ihren Goalie aus dem Kasten. So standen sich in den letzten 45 Sekunden sechs Winterthurer und vier Urdorfer gegenüber.

Schliesslich brachten die Gäste aus dem Limmattal den knappen 3:2-Vorsprung über die Zeit. Und stehen dank diesem Sieg im Spitzenspiel der Masterround A kurz vor dem erklärten Saisonziel: dem Aufstieg in die 2. Liga.

Urdorfs Probleme mit den aufsässigen Gastgebern

Begonnen hatte die laut Teamcaptain Sebastian Hauser «wichtigste Partie der Saison» für die Urdorfer wenig verheissungsvoll. In den ersten zehn Minuten brachten die «Stiere» kaum ein Bein vors andere. Es schien, als seien sie in Gedanken immer noch beim Aufwärmen in der Frühlingssonne draussen vor der Eishalle.

Kampf um jeden Zentimeter: Urdorfs Laurin De Crom (weisses Dress) im Infight mit Winterthurs Tommy-Lee Kälin. Ruedi Burkart (5. März 2023)

Die Limmattaler wirkten fahrig, nervös, unkonzentriert. Konsequenz dieses Kaltstarts: Goalie Florian Wassmer war in dieser Phase der am meisten beschäftigte Spieler auf Urdorfer Seite. Ihm war es zu verdanken, dass die aufsässigen Winterthurer nur mit 1:0 führten, als in der zwölften Minute erstmals einer der ihren auf die Strafbank musste.

Diese numerische Überzahl nützten die «Stiere» zum Ausgleich: Luca Weber drosch den Puck nach einem missglückten Abschlussversuch von Uebersax zum 1:1 ins Netz. Jetzt waren die «Stiere» wach, nach 16 Minuten legte Brugnetti nach – 2:1-Pausenführung für den EHC Urdorf.

Alles gut also? Mitnichten. Das zweite Drittel begann wie das erste. Erneut waren die Urdorfer immer wieder den berühmten Schritt zu spät, die Gastgeber rochen Lunte. Und glichen die Partie nach 25 Minuten zum 2:2 aus. Nur gut, dass EHCU-Hexer Wassmer weiterhin auf dem Posten war und die eine oder andere Winterthurer Chance zunichtemachte.

«Der Gegner hat das sehr gut gemacht und clever gespielt»,

richtete Urdorfs Chefcoach Niki Sirén ein Lob an die Winterthurer, «wir waren ein wenig überrascht ob der starken Gegenwehr.» Fehlendes Engagement kann man den Urdorfer Feldspielern nicht vorwerfen. Aber offensichtlich liessen sie sich von den zunehmend härter einsteigenden Winterthurern mit jeder Minute mehr den Schneid abkaufen.

Die Erleichterung ist bei den Urdorfer Spielern nach dem Schlusspfiff gross. Ruedi Burkart (5. März 2023)

Und dann das: 25,2 Sekunden vor der zweiten Pause zwangen die Urdorfer das Glück auf ihre Seite. In numerischer Überzahl (Winterhurs Spielertrainer Curle sass auf der Strafbank) erzielte Uebersax mit seinem ersten Tor in der Masterround die 3:2-Führung.

Mit dieser knappen Führung der Urdorfer gingen die beiden Teams ins dritte Drittel. Die letzten 20 Minuten mussten also die Entscheidung um den Aufstieg in die 2. Liga bringen. Da keine Treffer mehr fielen, schwang das Barometer auf die Urdorfer Seite aus.

Gross war der Jubel bei den Urdorfer Schlachtenbummlern. Ruedi Burkart (5. März 2023)

Im abschliessenden Spiel vom kommenden Samstag auf der heimischen Weihermatt genügt den «Stieren» gegen die Tessiner des HC Cramosina – ein 1992 gegründeter Verein, der sich nach einem Fluss benannt hat und in Faido seine Heimspiele austrägt – ein Punkt. Dann ist die Rückkehr in die 2. Liga nach fünf Jahren Tatsache. EHCU-Coach Sirén meinte nach Spielschluss lediglich:

«Jetzt nur nicht übermütig werden. Wir sind noch nicht oben.»

Winterthur II - Urdorf 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Eishalle Deutweg. – 102 Zuschauer (die meisten angereist aus dem Limmattal). – SR: Arnet, Neeracher. – Tore: 3. Cabalzar 1:0. 13. Luca Weber (Uebersax, Fischer/Strafe Fisch) 1:1. 16. Brugnetti 1:2. 25. Müller (Strafen Fisch/Bucher) 2:2. 40. (39:35) Uebersax (D. De Crom, Walter/Strafe Curle) 2:3.

Urdorf: Wassmer; Bucher, Hauser; Schwarzenbach, Dorian De Drom; Laurin De Crom, Brugnetti; Leimgruber; Mike Weber, Kosik, Luca Weber; Walter, Uebersax, Valentin Kiser; Fischer, Muttoni, Schwender; Livio De Crom, Zala.

Strafen: 9 x 2 Minuten gegen Winterthur. – 8 x 2 Minuten gegen Urdorf.

Bemerkungen: Urdorf unter anderem ohne Schmid (verletzt), Leemann (USA) – Winterthur ab 59:15 ohne Goalie.



Resultate 2. Runde Winterthur II - Urdorf 2:3 Cramosina - Poschiavo 11:0.

Rangliste (alle 2 Spiele): 1. Urdorf 2/6 (15:2). 2. Winterthur 2/3 (10:7). 3. Cramosina 2/3 (15:8). 4. Poschiavo 2/0 (0:23).

Letzte Partien, Samstag, 11. März: Urdorf - Cramosina, 17.15 Uhr, KEB Weihermatt. Poschiavo - Winterthur II, 20 Uhr.

