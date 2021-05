Eishockey Nach Klotens Bruchlandung im Playoff-Final: Altorfer nimmt nochmals Anlauf Niki Altorfer (30) lernte einst beim EHC Urdorf das Eishockey-ABC. Mit den «Fliegern» will er in der nächsten Saison endlich zurück ins Oberhaus.

Ruedi Burkart 07.05.2021, 12.00 Uhr

Sieben Treffer erzielte Niki Altorfer (Mitte) in den Playoffs, zwei davon im Final gegen Ajoie. Genützt hat alles nichts. Im kommenden Herbst nimmt der Limmattaler mit dem EHC Kloten einen weiteren Anlauf Richtung National League. Bild: Pascal Müller / freshfocus

Was haben sich Spieler und Verantwortliche des EHC Kloten in den letzten Tagen nicht alles anhören müssen. Nach dem erneuten Scheitern im Aufstiegskampf – 2:4 nach Siegen im Playoff-Final gegen Ajoie – prasselten Häme und Schadenfreude mit voller Wucht auf die «Flieger» nieder. Irgendwo stand gar zu lesen, die Klotener seien der «Hamburger SV des Schweizer Eishockeys». Für Fussball-Laien: Der Traditionsklub aus der Hansestadt spielt seit 2018 in der 2. Bundesliga und versemmelt seither mit unschöner Regelmässigkeit die Rückkehr ins Oberhaus.

So auch die Zürcher Unterländer. Auch sie spielen seit drei Saisons in der Zweitklassigkeit Eishockey – und nach dem jüngsten Drama gegen Ajoie wird es mindestens ein weiteres Jahr dauern, bis der fünffache Schweizer Meister wieder in der Beletage des nationalen Eishockeys auflaufen wird.

«Es bringt nichts, lange darüber nachzudenken»

«Eine gewisse Leere ist immer noch da. Es ist keine einfache Zeit», sagt Niki Altorfer. Besonders bitter: Mit seinem Treffer noch vor Spielhälfte im entscheidenden Spiel vor Wochenfrist brachte der gebürtige Limmattaler sein Team zwischenzeitlich mit 3:2 in Führung, kurz darauf fiel gar noch das 4:2. Doch am Schluss jubelten die Jurassier über ihren 5:4-Sieg nach Verlängerung und den Aufstieg in die höchste Spielklasse. «Es bringt nichts, lange darüber lange nachzudenken», sagt Altorfer, «es geht weiter». Sein Kontrakt bei Kloten läuft noch eine Saison. Jetzt nehme man eben einen neuen Anlauf.

Als Kind begeistert vom Lärm auf der Weihermatt

Rückblende. Im Februar 1993 besucht der zweieinhalbjährige Niki mit seinem Vater Peter auf der damals offenen Kunsteisbahn Urdorf ein Eishockeyspiel. Der kalte Wind pfeift über Spielfeld und Zuschauer hinweg.

sagt Altorfer mit einem Schmunzeln. In jener Zeit spielte der EHC Urdorf mit seinen auffälligen orangen Trikots und dem schnaubenden Stier auf der Brust noch in der 1. Liga – damals die dritthöchste Spielklasse des Landes – und lockte jeweils Hunderte von Zuschauern an die Heimspiele. Es waren phasenweise richtige Volksfeste. «Es hat mir gefallen und ich wusste: Das will ich auch mal.» Nämlich unten auf dem Eis stehen und vor Publikum spielen.

Gedacht, getan. Klein Niki trat dem EHC Urdorf bei. Sein Talent war schnell augenscheinlich, die Weihermatt wurde ihm bald einmal zu klein. Im Alter von 12 Jahren wechselte er in die Organisation der ZSC Lions und spielte fortan für die U15-Mini-Top.

Das Début in der Nationalliga B bei den GCK Lions

Der Rest ist Geschichte. Altorfer debütierte in der Saison 2008/09 in der Nationalliga B bei den GCK Lions, ein Jahr später folgte der erste Einsatz in der NLA für die ZSC Lions. Im Sommer 2012 wechselte der Flügelstürmer in die Swiss League (ehemals NLB) zum EHC Visp. Im Oberwallis spielte Altorfer total sechs Saisons, ehe er 2019 zum HC Thurgau wechselte.

Niki Altorfer im März 1997 als sechsjähriger Nachwuchsspieler des EHC Urdorf an einem Turnier in Rheinfelden. Bild: zvg

Vor einem Jahr schloss sich der ehemalige Nachwuchsspieler des EHC Urdorf und der ZSC Lions dem Verein aus der Flughafenstadt an mit einem klaren Ziel. «Ich wollte meinen Beitrag zum Aufstieg in die National League beisteuern.» Am vergangenen Montag stand noch ein letztes Team-Meeting auf dem Programm, danach war die enttäuschende Saison 2020/21 endgültig Geschichte. Mit der Aufnahme des Sommertrainings im Juni wird die neue Kampagne eingeläutet. Doch bis dahin wird Altorfer nicht einfach die Beine hochlagern.

sagt er schmunzelnd. Und damit meint er nicht nur, auf dem Wohnzimmerboden herumzutollen mit seinem dreijährigen Sohn Jay oder Töchterchen Novely in den Armen zu wiegen. Nach dem Wechsel vom EHC Visp zurück in die «Üsserschwiiz» im Sommer 2019 bezog die Familie Altorfer in Kloten ihr neues Zuhause. Dort gefällt es ihr ausgezeichnet. Und da Altorfers Kontrakt mit dem EHC Kloten noch ein Jahr läuft, wird sich an der Wohnsituation so schnell auch nichts ändern.

Was die sportliche Zukunft bringen wird, ist laut Altorfer noch gänzlich offen. Falls es die Gesundheit zulässt, möchte er «schon noch ein paar Jahre Eishockey auf diesem Niveau spielen». Und danach? Das lasse er auf sich zukommen.

sagt Altorfer. Er, der stets als Vollprofi gespielt hat, absolvierte jüngst die Handelsschule. In welche berufliche Richtung er später einmal tendiert, könne er beim besten Willen noch nicht sagen.

Liegt die Zukunft am Fusse des «Horu»?

Wo die vierköpfige Familie Altorfer dereinst vielleicht einmal Wurzeln schlagen wird, ist indes kein Geheimnis. Seine Ehefrau Charlyne stammt aus Zermatt, ihre Eltern leben immer noch dort. «Es ist durchaus möglich, dass wir nach meiner Aktivkarriere einmal dorthin ziehen und uns dort niederlassen», lässt Altorfer durchblicken.

So wird aus einem Comeback von Niki Altorfer beim EHC Urdorf wohl nichts werden. Der gebürtige Limmattaler wird nach Abschluss seiner Spitzensportkarriere nicht noch ein, zwei Saisons bei seinem Stammklub in Urdorf in der 2. oder 3. Liga anhängen. Altorfer sagt:

Zurück zur Gegenwart. Ein positiver Blick in die unmittelbare Zukunft sei an dieser Stelle erlaubt. In der kommenden Saison 2021/22 wird der Sieger der Swiss-League-Playoffs erneut direkt aufsteigen, da kein Team aus der National League absteigen wird. Grund: Mit Liganeuling Ajoie spielen aktuell 13 Teams in der obersten Liga. Der Verband wird diese auf 14 Mannschaften aufstocken. Für Ligakrösus Kloten ist der rote Teppich also ausgelegt. Doch das war er in diesem Frühling auch schon.