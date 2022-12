Eishockey: Urdorfer bauen ihre Siegesserie souverän aus

Eishockey Nach einem Blitzstart bauen die Urdorfer ihre Siegesserie souverän aus Der EHC Urdorf schlägt Wetzikon diskussionslos mit 4:0. Damit gewinnen die Stiere nicht nur ihr drittes Spiel in Folge, sondern bleiben in ihrer Gruppe auch klar an der Tabellenspitze. Michel Sutter Jetzt kommentieren 11.12.2022, 16.32 Uhr

Florian Fischer (weiss) steuerte den Assist zum 1:0 für den EHC Urdorf bei. Michel Sutter

Das schönste Tor in der Partie gegen Wetzikon sparte sich der EHC Urdorf für das Schlussdrittel auf. Rund sechs Minuten blieben im letzten Abschnitt noch zu spielen, da sorgte Mathias Walter mit einem satten Schuss aus der Drehung via Unterkante der Latte für das 4:0. Es war gleichzeitig die letzte erwähnenswerte Aktion des Spiels, die über weite Strecken sehr einseitig war. Urdorf bestimmte das Geschehen auf dem Eis von Anfang an. Schon nach 39 Sekunden gingen die Stiere durch ein Tor von Samuel Kuoni in Führung, das 2:0 durch Laurin De Crom fünf Minuten später lenkte das Spiel in klare Bahnen. Die Gäste aus Wetzikon hatten den Limmattalern im ersten Drittel wenig entgegenzusetzen und hätten auch höher in Rückstand liegen können.

Nach der ersten Drittelpause kamen die Wetziker besser ins Spiel, doch Kapital vermochten sie daraus nicht zu schlagen. Stattdessen konnten sie sich bei ihrem Torhüter Remo Rauber bedanken, dass dieser eine Dreifachchance der Urdorfer vereitelte. Auch ein Powerplay vermochten die Urdorfer nicht zu nutzen. Erst sechs Minuten vor der zweiten Drittelpause dann das vorentscheidende 3:0. Luca Weber lenkte den Puck ins Tor. Es lief alles für die Hausherren. Auch, weil die Gäste in ihren Überzahlsituationen nicht überzeugen konnten.

Eine davon bekamen sie in der Schlussphase des zweiten Abschnitts zugesprochen, als Samuel Kuoni eine Zwei-Minuten-Strafe kassierte. Als diese abgelaufen und Kuoni aufs Eis zurückgekehrt war, musste der Urdorfer Stürmer 13 Sekunden später wegen eines unerlaubten Körpereinsatzes gleich nochmals auf die Strafbank – die Wetziker konnten das Schlussdrittel damit in Überzahl beginnen. Doch auch diese überstanden die Urdorfer unbeschadet. Danach dominierten die Stiere das Spiel wieder wie im ersten Drittel. Das 4:0 ging deshalb auch in der Höhe völlig in Ordnung.

Matchtelegramm EHC Urdorf – EHC Wetzikon 4:0 (2:0; 1:0; 1:0). – KEB Weihermatt. – 80 Zuschauer. – SR: Ebi; Duss. – Tore: 1. Kuoni (Fischer) 1:0. 6. Laurin De Crom 2:0. 35. L. Weber (Kosik) 3:0. 54. Walter (Uebersax, Brugnetti) 4:0 (PP). – Urdorf: Kiser; Hauser, Leemann; Brugnetti, Laurin De Crom; Diener, Bucher; Schwarzenbach; L. Weber, Kosik, M. Weber; Kuoni, V. Kiser, F. Fischer; Livio De Crom, Uebersax, Walter; Zala. – Wetzikon: R. Rauber; Bräker, Rubin; Iten, Volk; Keller, Jutz, Pfister; Burkard, Iaquinto, Duss; J. Rauber; Egli. – Strafen: viermal 2 Min. gegen Urdorf; dreimal 2 Min. gegen Wetzikon.

«Wir haben in dieser Saison schon zweimal gegen Wetzikon gespielt. Wir wussten, was uns erwartet», sagte Urdorf-Coach Niki Sirén. «Wir konnten das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Dazu gehört auch, zu null zu spielen.» Einzig die Torausbeute hätte besser sein können, fand auch Sirén: «Wir hatten genug Chancen, um noch mehr Tore zu schiessen.»

Die Urdorfer Stiere bejubeln das 2:0 von Laurin De Crom (Nr. 5, ganz links). Michel Sutter

Ziel sind die Playoffs

Mit dem achten Sieg im neunten Spiel bleiben die Urdorfer in der 3. Liga in ihrer Gruppe souverän an der Tabellenspitze. Was ist der Grund für den Höhenflug der Stiere? «Ich bin jetzt den dritten Winter Trainer in Urdorf, es gibt also eine gewisse Konstanz», erklärt Sirén. Zudem spiele das Team so wie taktisch vorgegeben. «Wir machen keine Experimente», sagt der Urdorfer Coach. «Alle wissen genau, was sie zu tun haben.» Und schliesslich entwickelt sich die Mannschaft nach Siréns Ansicht stetig weiter, weil das Trainerteam hohe Erwartungen stellt. «In den Trainings wird immer konsequent hart gearbeitet», so Sirén. «Das pusht jeden, besser zu werden.»

Mit ihrem ersten Rang in der Tabelle haben die Urdorfer eine hervorragende Ausgangslage, ihr erklärtes Ziel zu erreichen: die Playoff-Qualifikation. «Es sieht momentan gut aus», sagt Sirén, gibt allerdings zu bedenken, dass das Team im Januar noch gegen die direkten Verfolger antreten muss. Über dieses Ziel hinaus möchte Sirén nicht denken: «Mit den Playoffs beginnt die Saison neu», sagt er. Also keine Aufstiegsambitionen? Sirén wiegelt ab. «Wir möchten jedes Spiel gewinnen, die logische Folge wäre dann der Aufstieg», so der Urdorfer Trainer. «Langfristig wäre das möglich. Der Weg dorthin ist aber nicht einfach.»

