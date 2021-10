Eishockey Nach dem «Tenüfez» legten die Urdorfer los: 5:0-Sieg bei der Heimspielpremiere Die Urdorfer 3.-Liga-Eishockeyaner begeisterten ihre Fans gegen die Rapperswil-Jona Lakers II. Aber nicht nur auf dem Eis ging am vergangenen Samstagabend die Post ab. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.10.2021, 20.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der EHC Urdorf, wie er siegt und lacht: Marco Muttoni and Friends jubeln über einen weiteren Treffer. Alexander Wagner

Die Buchhaltung gleich vorweg: Mit 5:0 gewann der EHC Urdorf sein erstes Heimspiel der neuen 3.-Liga-Saison gegen bescheidene Rapperswil-Jona Lakers. In der noch wenig aussagekräftigen Tabelle liegen die Limmattaler mit fünf Punkten aus bisher zwei Partien auf Rang vier.

Den Grundstein zum allgemein erwarteten Sieg legten die «Stiere» im ersten Drittel. Innert gerade mal dreieinhalb Minuten schraubten sie dank Treffern von Evangelista und Doppeltorschütze Walter das Skore auf 3:0. Besondere Erwähnung verdient hier die Entstehung des zweiten Treffers. Wie sich Gotti und Evangelista mit einem Doppel-Doppelpass durch die Rapperswiler Reihen spielten, war ganz grosse Klasse. «Das geht ja wie von selbst», jubelte auf der gut besetzten Stehrampe ein älterer Matchbesucher und raunte seinem Nachbar zu:

«Was meinst Du, wann passiert das ‹Stängeli›?»

Nun, für ein «Stängeli», also einen zweistelligen Sieg, reichte es den Urdorfern dann doch nicht. «Es war vieles gut heute, aber wir haben noch Luft nach oben», bilanzierte Sportchef Urs Landis nach dem Schlusspfiff. Was er damit unter anderem meinte: Die Chancenauswertung seiner Offensivleute muss im Hinblick auf die folgenden schweren Partien unbedingt besser werden. Die beiden Treffer durch Sireci zum 4:0 (40.) und Gotti (60.) zum Schlussresultat von 5:0 waren das einzig Zählbare nach dem Startfurioso.

Urdorfs Bündner Sandro Lenz (dunkles Dress) verschafft sich mit einem harten Check Respekt. Alexander Wagner

Ein schönes Detail: Zürcher und Schweizer Wappen auf dem neuen Urdorfer Trikot. Ruedi Burkart

Als die Partie vor gut gelaunten 150 Zuschauern eigentlich beginnen sollte, verschwanden die Urdorfer Spieler forschen Schrittes in die Garderobe. Minuten später kamen sie ebenso zackig wieder zurück und stellten sich zum ersten Bully auf. Mit einer Viertelstunde Verspätung wurde die Partie schliesslich angepfiffen. Der Grund für die kurzzeitige Hektik unten auf dem Eis: Sowohl die Urdorfer als auch das Gastteam aus Rapperswil waren in weissen Trikots angetreten. Weil dies nicht regelkonform ist, zogen sich die Urdorfer kurzerhand um und traten in den neuen schwarzen Leibchen an.

Damit taten sie vor allem den Gästen einen Gefallen. Denn: Jede Mannschaft muss mit zwei verschieden farbigen Tenüs an ein Auswärtsspiel reisen. Das taten die Rapperswiler aber nicht.

Wären die Limmattaler stur geblieben und hätten darauf bestanden, in Weiss anzutreten, wäre die Partie nicht angepfiffen worden und ein Forfaitsieg die logische Folge gewesen. EHCU-Sportchef Landis:

«Aber wir sind ja hier zum Spielen, und die vielen Zuschauer wollen Eishockey sehen.»

So endete das erste Spiel vor eigenem Publikum mit einem Happy End. 5:0 stand schliesslich auf der Resultattafel, die Spieler liessen sich von ihren Fans feiern – und nach Spielschluss herrschte im idyllischen «EHCU-Dörfli» gleich neben dem Eisfeld geselliges Treiben.

Am Samstag folgt das erste Spitzenspiel

Weiter geht’s für den EHC Urdorf am kommenden Samstag mit einem weiteren Heimspiel. Mit dem Akademischen EC kommt ein Team auf die Weihermatt, welches seine beiden bisherigen Partien gegen die gleichen Gegner wie der EHCU – also gegen GC und Rappi – ebenfalls gewinnen konnte. Wenn man so will, steht den «Stieren» also bereits in Runde drei ein erster Spitzenkampf bevor.

Betrieb herrschte während des ganzen Tags auch im «EHCU-Dörfli». Alexander Wagner

Telegramm Urdorf – Rapperswil-Jona Lakers II 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) KEB Weihermatt. – SR: Baumann, Gugel. – 150 Zuschauer. – Tore: 14. Walter (Hauser) 1:0. 15. Evangelista (Gotti) 2:0. 17. Walter (Uebersax) 3:0. 40. Sireci (Walter) 4:0. 60. Gotti (Kubli, Lenz) 5:0.

Urdorf: Wassmer; L. De Crom, Hauser; D. De Crom, Wiederkehr; Schwarzenbach, Leimgruber; Heid, Blaser; Fischer, V. Kiser, Kuoni; Kubli, Zala, Lenz, Gotti, Evangelista, Uebersax, Sireci, Muttoni, Walter.

Strafen: 2 x 2 Minuten gegen Urdorf. – 4 x 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona II.

Bemerkungen: Urdorf ohne M. Kiser (verletzt). – 56. Pfostenschuss V. Kiser.