Eishockey Migi Leemann spielte mit dem ZSC in der NLA: Die Legende kehrt auf die Weihermatt zurück Miguel «Migi» Leemann, 64, Vater von EHCU-Verteidiger Yves, wird sich erstmals seit langem ein Spiel der «Stiere» anschauen. 07.10.2022

NLA-Saison 1983/84: Migi Leemann (mit Schnauz) kurvt im ZSC-Trikot elegant den beiden Bielern Willy Bertschinger und Richmond Gosselin davon. Rechts Roger Geiger. Biel war damals Meister, die Zürcher der Aufsteiger. zvg

Wer sich für den Eishockeyclub Urdorf interessiert, dem ist der Name Leemann geläufig. Nicht erst seit der Ankunft von Yves Leemann. Dessen Vater Miguel, den alle in Urdorf nur Migi nennen, hat im Verein grosse Spuren hinterlassen. Als Spieler und nach Ende der aktiven Karriere auch als Funktionär.

1977: Migi Leemann im Dress des EHC Urdorf. zvg

Leemann senior war einer der ersten Spieler, die es vom damaligen 1.-Liga-Klub in die höchste Spielklasse schafften. Im Sommer 1978 zog es den damals 20-jährigen Offensivakteur von der Weihermatt weg in die grosse Stadt zum Zürcher SC. Leemann erinnert sich: «Ich spielte damals schon fünf Jahre in der 1. Mannschaft des EHC Urdorf und wurde in jener Zeit auch für die Schweizer U18-Nationalmannschaft aufgeboten.» Im Hallenstadion erlebte Leemann turbulente Jahre, damals war der ZSC noch eine Liftmannschaft, pendelte zwischen der NLA und der NLB.

«Lasse Lilja war mein erster Trainer beim Z, dann kam Kent Ruhnke.»

Mit dem Kanadier als Spielertrainer schafften die Zürcher 1983 den Aufstieg. «Ich war sechs Jahre in Zürich. Vier Saisons spielten wir in der NLB, zwei oben in der Nationalliga A.» Der mit 1,71 Metern vergleichsweise kleine Stürmer wechselte 1984 für ein Jahr zu B-Ligist Basel und kehrte schliesslich nach Urdorf zurück. Dort beendete er 1989 im Alter von 31 Jahren seine aktive Karriere. Danach amtete er in verschiedenen Funktionen bei den «Stieren» und spielte noch für die Veteranen.

Winter 2010/11: Migi Leemann spielte lange Zeit für die Veteranen des EHC Urdorf. Ruedi Burkart

Leemann gibt zu, dass er «schon lange nicht mehr» ein Spiel des EHCU geschaut habe. Aber am Samstag wird er an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Als Fan auf der Stehrampe. Und seinen Sohn Yves und dessen Teamkollegen im ersten Heimspiel der neuen 3.-Liga-Saison unterstützen.

