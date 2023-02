Eishockey Mehr Effizienz vor dem gegnerischen Tor: Nun lebt die Hoffnung beim EHC Urdorf weiter Die 3.-Liga-Eishockeyaner gewannen in Dielsdorf mit 6:3 und glichen die Playoff-Serie zum 1:1 nach Siegen aus. Am Donnerstag steigt in Urdorf die «Belle». Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.02.2023, 15.30 Uhr

Drei Tore in Dielsdorf: Urdorf-Stürmer Tim Kosik hat seine beneidenswerte Form aus der Qualifikation am Sonntag erstmals auch in der K-o.-Runde unter Beweis gestellt. Henry Muchenberger (8. Oktober 2022)

Am späten Sonntagabend waren die Urdorfer Eishockeyaner und ihre aus dem Limmattal ins Unterland mitgereisten Schlachtenbummler vor allem eines: erleichtert. Dank eines verdienten 6:3-Siegs gegen die 2. Mannschaft des EV Dielsdorf-Niederhasli dürfen die «Stiere» und ihre Fans weiter von der angestrebten Rückkehr in die 2. Liga träumen. Um die Aufstiegsspiele zu erreichen, müssen die Urdorfer aber am kommenden Donnerstag nochmals Vollgas geben. Um 20.15 Uhr steigt auf der Kunsteisbahn Weihermatt das dritte und alles entscheidende Spiel in dieser ungemein spannenden Playoff-Serie.

Vergessen war auf Urdorfer Seite der maue Auftritt in Spiel 1 vor den eigenen Fans am vergangenen Mittwoch. Mit 1:2 ging diese Partie verloren, die Urdorfer brachten damals in den ersten beiden Spielabschnitten kaum ein Bein vors andere. «Dieses Spiel ist abgehakt und schon lange vergessen», sagte Urdorfs Chefcoach Niki Sirén nach dem sonntäglichen Sieg.

«Wir haben die guten Sachen aus dem letzten Drittel mitgenommen und im zweiten Spiel dort weitergemacht. Harte Arbeit vor dem gegnerischen Tor, auch mal dorthin gehen, wo es wehtun kann und nicht nur schöne Tore erzielen wollen.»

Diese Devise brachte den ersehnten Erfolg. Zwar stand die Partie bei Spielmitte noch 2:2 unentschieden, doch schon da waren die Urdorfer ihrem Gegner überlegen. Sirén: «Wir spielten mit viel mehr Druck als Dielsdorf, aber konnten die zahlreichen Strafen des Gegners nicht ausnützen.» Angeführt vom dreifachen Torschützen Tim Kosik – der 19-jährige Ausnahmekönner knüpfte an seine starken Leistungen in der Qualifikation an – sorgten die ab der 34. Minute effizienten Urdorfer für die Differenz. Schliesslich stand auf der Matchuhr ein 6:3-Sieg für den Gast aus dem Limmattal.

Gewinnen die «Stiere» auch am kommenden Donnerstag Spiel 3, stehen sie am Samstag bereits wieder im Einsatz. Dann würde es auf der Weihermatt zum ersten Spiel in der Aufstiegsrunde gegen Poschiavo kommen. Sirén: «Wir denken noch nicht an den Samstag. Zuerst müssen wir am Donnerstag unsere Arbeit zu erledigen.»

Dielsdorf-Niederhasli II – EHC Urdorf 3:6 (1:2, 1:2, 1:2) Sportanlage Erlen, Dielsdorf. – 180 Zuschauer. – SR: Arnet, Emminger. – Tore: 3. Mike Weber (Luca Weber) 0:1. 4. Ryter 1:1. 20. Kosik (Luca Weber) 1:2. 29. Bachmann (Strafe Schwarzenbach) 2:2. 34. Kosik (Mike Weber) 2:3. 38. Walter (Uebersax, Kiser/Teamstrafe Dielsdorf-Niederhasli) 2:4. 56. (55:01) Zimmermann 3:4. 56. (55:23) Kosik (Bucher) 3:5. 58. Fischer (Dielsdorf ohne Goalie) 3:6.

Strafen: 7 x 2 Minuten gegen Dielsdorf-Niederhasli II – 3 x 2 Minuten gegen Urdorf.



Quali-Playoff, Spiel 2: EV Dielsdorf-Niederhasli II (4. der Qualifikation – Urdorf (1.) 3:6/Stand in der Serie 1:1. Grasshoppers II (3.) – Engelberg-Titlis 1:5/1:1.



Spiel 3, Dienstag: Engelberg-Titlis – Grasshoppers II, 20 Uhr, Sporting Park Engelberg. Donnerstag: Urdorf – Dielsdorf-Niederhasli II, 20.15 Uhr, KEB Weihermatt.

Modus: Best-of-3.

