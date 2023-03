Eishockey Und jetzt noch das Dessert: Der EHC Urdorf spielt am nächsten Samstag um den Titel Nach dem Aufstieg in die 2. Liga ist vor dem 3.-Liga-Final. Am kommenden Samstag treten die «Stiere» auf der heimischen Weihermatt gegen den EHC Wilen-Neunforn an. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.03.2023, 12.59 Uhr

«Lasst euch umarmen, Jungs!» Die Urdorfer mit Captain Sebastian Hauser feiern den Aufstieg in die 2. Liga. Alexander Wagner (11. 3. 2023)

Am vergangenen Samstag hat der EHC Urdorf dank eines 6:2-Heimsiegs gegen den HC Cramosina den Wiederaufstieg in die 2. Liga geschafft. 350 Zuschauer waren Zeugen des grossen Auftritts ihrer Lieblinge. Die Master Round ist also mit dem erhofften Erfolg zu Ende gegangen, ganz vorbei ist die Saison für die Limmattaler indes noch nicht. Am kommenden Samstag dürfen die «Stiere» auf der heimischen Kunsteisbahn Weihermatt um den 3.-Liga-Meistertitel spielen. Gegner wird der EHC Wilen-Neunforn sein.

Die Thurgauer gewannen «ihre» Master Round, müssen aber ins Limmattal reisen, weil sie bei gleich vielen Punkten wie die Urdorfer (deren 9) eine weniger gute Tordifferenz haben (Urdorf plus 17, Wilen-Neunforn plus 10). Um welche Uhrzeit die Partie angepfiffen wird, ist noch nicht klar. «Den ganzen Samstag findet bei uns ein Nachwuchsturnier statt. Darum werden wir wohl frühestens um 19.30 Uhr spielen können», erklärt EHCU-Sportchef Michael Schöni. Die exakte Uhrzeit werde noch bekannt gegeben.

Interessant am Gegner vom Samstag: Schon vor einem Jahr waren die Thurgauer in der 3.-Liga-Meisterschaft nicht zu bezwingen, gewannen die Master Round und schliesslich auch den Liga-Final (3:2 gegen die Ascona Rivers). Aber auf die Promotion in die 2. Liga verzichteten sie dankend. Wie dem auch sei, für kommenden Samstag ist angerichtet.

Ein neuer Trainer ist noch nicht verpflichtet worden

Urdorfs Erfolgsgespann an der Bande, Chefcoach Niki Sirén und sein Assistent Roman Honegger, wird nach dem Spiel gegen Wilen-Neunforn das Amt niederlegen. Dies ist schon seit längerem klar, dennoch kann Sportchef Schöni bezüglich Trainerlösung für die kommende 2.-Liga-Meisterschaft keine Fortschritte vermelden: «Wir sind mit Hochdruck dran, aber werden uns trotzdem die nötige Zeit lassen, um eine sehr gute Lösung zu finden.»

Sebastian Hauser bleibt mindestens eine weitere Saison auf der Weihermatt. Alexander Wagner (11. 3. 2023)

Vieles ist hingegen bei der Kaderzusammenstellung für die Saison 2023/24 spruchreif. «Das Gros des Teams bleibt», sagt Schöni. Auch Captain Sebastian Hauser wird im kommenden Herbst wieder das Urdorfer Dress tragen. Der 39-jährige Verteidigerhaudegen aus Oberengstringen spielt seit 2003 beim EHC Urdorf und simste auf Anfrage des Journalisten nur: «Logo. Mindestens eine Saison.»

