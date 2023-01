Eishockey Die Swiss-Life-Arena ist rekordverdächtig: «Steiler darf man in der Schweiz nicht bauen» Roger Gemperle arbeitet seit 2009 für die Organisation der ZSC Lions und ist dort für das Marketing und die Kommunikation zuständig. Ein Match-Abend an der Seite des 46-jährigen ehemaligen Präsidenten des FC Birmensdorf, der sich um die Geldgeber im Hintergrund kümmert. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 27.01.2023, 17.06 Uhr

Roger Gemperle, der Chief Marketing Officer der ZSC Lions aus dem Limmattal, in seinem neuen Reich. Martin Burkart (23. Januar 2023)

Bis Anfang dieser Woche hatten die ZSC Lions sagenhafte sechs Niederlagen in Folge angehäuft. An eine ähnliche Pleitenserie seit der Fusion des ehemaligen Zürcher SC mit den Grasshoppers im Jahr 1997 können sich auch die eingefleischten Zürcher Fans nur vage erinnern.

«Zum Glück spielte die Mannschaft zu Saisonbeginn erfolgreicher als aktuell. So war das mit dem Saisonkartenverkauf überhaupt kein Problem»,

sagt Roger Gemperle. Der 46-jährige, der in Aesch zu Hause ist, steht auf der obersten Treppe der neuen Swiss-Life-Arena und blickt hinunter auf das Eis. Dort werden an diesem Montagabend die ZSC Lions und der EV Zug die Finalreprise der vergangenen Saison austragen.

Gemperle arbeitet seit rund 14 Jahren in der Organisation des «Zett». Am 1. April 2009 startete er in der Kommunikationsabteilung, 2017 stieg er auf zum Chief Marketing Officer und sitzt auch in der Geschäftsleitung. Die Mission des ehemaligen Präsidenten des 4.-Liga-Klubs FC Birmensdorf: sich um die Geldgeber im Hintergrund kümmern. Gemperle sagt:

«Wir sind sehr zufrieden. Alle Werbeflächen in der Arena sind verkauft, bei den Saisonabonnements mussten wir den Verkauf stoppen und auch bei den Business-Plätzen haben wir eine Warteliste.»

Auf die etwas flapsige Anmerkung des Journalisten, es sei in der neuen Swiss-Life-Arena ein bisschen gar steil für die Zuschauer, da komme man ja aus der Puste, wenn man einen Platz ganz oben unter dem Dach habe, nickt Gemperle. «Ja, das ist so. Die Steigung beträgt exakt 37 Grad, steiler darf man in der Schweiz nicht bauen. Weil es nicht ganz ungefährlich ist, haben wir nachträglich bei den Treppen Handläufe montieren lassen.»

Wer nicht Treppen steigen wollte, durfte sich umplatzieren lassen

Apropos. In den ersten Wochen der laufenden Meisterschaft sei es das eine oder andere Mal vorgekommen, dass treue Saisonkartenbesitzer einen anderen Platz als den ihnen zugewiesenen haben wollten. Gemperle: «Vor allem ältere Menschen mochten nicht ewig Treppenstufen steigen, rauf und runter. Da zeigten wir uns natürlich kulant und boten Hand zu einer für alle Parteien akzeptablen Lösung.»

Die Swiss-Life-Arena ist ein wunderbares Eishockeystadion und fasst 12'000 Fans. Claudio Thoma/freshfocus (18. Oktober 2022)

Gemperle führt den Besuch durch sein Reich, erklärt hier etwas, weiss dort eine kleine Anekdote zu erzählen. Wer ihm folgen will, muss sich sputen, er legt ein zügiges Tempo vor. Nach einem Abstecher in die hauseigene Trainingshalle und einem Marsch durch den noch leeren Spielertunnel geht’s hinauf in den gediegenen Teil der Halle. Einen Blick in eine der 14 Logen – alle sind verkauft zu einem Preis von bis zu 168’000 Franken pro Saison – dürfen wir nicht werfen. Die edle Gesellschaft tafelt wahrscheinlich bereits hinter verschlossenen Türen und stimmt sich mit einem Glas Roten auf das Spiel ein. Immerhin machen wir rasch Halt in der Zigarren-Lounge. Edle Sitzmöbel laden dort zum Verweilen ein, teure Zigarren liegen in einem grossen Humidor.

Gediegen essen und geniessen im Business-Club

Viel Betrieb herrscht eine gute Stunde vor Spielbeginn im Business-Club, der weitläufigen Lounge im Obergeschoss der Swiss-Life-Arena. Bedienstete wuseln herum und richten Büffets her, die ersten Gäste treffen ein. In vier verschiedenen Themenbereichen dürfen die Mitglieder tafeln, je nach Gusto ungezwungen an Stehtischen oder dann gediegen an weiss gedeckten Tischen. 1200 Plätze waren zu vergeben, jeder einzelne ist verkauft worden. Preis: zwischen 5000 und 5400 Franken pro Saison.

Nach der Stadiontour und noch vor dem ersten Puckeinwurf verabschiedet sich Roger Gemperle auch schon wieder. «An Matchtagen habe ich immer viel zu tun», entschuldigt er sich. Schliesslich will die zahlungskräftige Klientel auch entsprechend hofiert werden. Noch ein kurzes Händeschütteln, und dann ist der Aescher auch schon wieder verschwunden im grossen Rund.

Nati-Trainer Fischer aus der Pressetribüne, Dean Kukan als Partymacher

Der Abend verläuft ganz nach Wunsch der Zürcher. Die knapp 12’000 Zuschauer – darunter auch Nati-Trainer Patrick Fischer auf der Pressetribüne – sehen eine animierte Partie. Endlich wieder einmal bleiben die drei Punkte beim ZSC. Aus Limmattaler Sicht erwähnenswert: Der ehemalige Urdorfer Junior Dean Kukan erlöst Fans und Verein in der 52. Minute mit einem Sonntagschuss am Montagabend zum siegbringenden 3:2 gegen Zug. Die Partie gegen die Zentralschweizer bildete den Auftakt zu einer strengen Woche für die ZSC Lions. Nach zwei Zürcher Derbys gegen Kloten geht es diesen Samstag bereits wieder weiter in der Swiss-Life-Arena: Heimspiel gegen Lausanne.

Dean Kukan (46) nach seinem Gamewinner zum 3:2 gegen den EV Zug am vergangenen Montag. Claudio Thoma/freshfocus (23. Januar 2023)

Die Arena in Altstetten beherbergt neben dem eigentlichen Stadion und der Trainingshalle unter anderem auch das Restaurant Zett und die 1930 Sportsbar. Und natürlich auch einen Fanshop, in dem die Fans nach Lust und Laune shoppen können. «Die T-Shirts gefallen mir sehr gut», äusserte sich am vergangenen Montag ein junger Mann aus dem Kanton Aargau, der vor dem Matchbesuch noch rasch vorbeischaute, «haben aber das falsche Logo aufgedruckt. Ich bin Fan des aktuellen Schweizer Meisters.» So blieb das Kleidungsstück am Bügel.

Die neue Merchandise-Ecke des EHC Urdorf in der Swiss-Life-Arena. zvg

In einer Ecke des Fanshops hat auch der 3.-Liga-Klub EHC Urdorf Platz gefunden und preist dort sein Merchandising-Sortiment an.

«Als Partnerteam des ZSC sind wir stolz und natürlich auch sehr dankbar, dass wir unsere Caps, Beanies, Schals und vieles mehr in der Swiss-Life-Arena verkaufen dürfen»,

sagt Reto Barbarits, Sportchef Nachwuchs und Vizepräsident des EHCU, erfreut. Schade nur, dass der Bereich mit den Artikeln der «Stiere» beim Besuch der «Limmattaler Zeitung» am vergangenen Montagabend abgesperrt und dunkel war.

